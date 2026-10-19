ಭಾರ್ಗವಿ ಎಲ್ಎಲ್ಬಿ ಖ್ಯಾತಿಯ ನಟಿ ರಾಧಾ ಭಗವತಿ ಅವರು ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಬ್ರೇಕ್ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಕಿರುತೆರೆಗೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡದ 'ಮುದ್ದು ಸೊಸೆ' ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಲಾಯರ್ ಆಗಿ ಅತಿಥಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಲೈವ್ ಬಂದು ಈ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಅವರು, ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಒಂದು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೂಡ ಕಾದಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ನಟಿ ರಾಧಾ ಭಗವತಿ ಎಂದರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ತಿಳಿಯಲ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಜೀ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಮಲ್ಲಿಯಾಗಿ ಮಿಂಚಿದ್ದ, ಕೊನೆಗೆ ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀರಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರ್ಗವಿ ಎಲ್ಎಲ್ಬಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರ್ಗವಿಯಾಗಿ ಲಾಯರ್ ಪಾತ್ರ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮಿಂಚಿದ್ದ ನಟಿ ಭಾರ್ಗವಿ ಅವರು ಸೀರಿಯಲ್ನಿಂದ ದೂರ ಆಗಿ ಎರಡು ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ. ಈ ಸೀರಿಯಲ್ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಅವರ ಮದುವೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಅಮೃತಧಾರೆ ಜೈದೇವ್ ಅರ್ಥಾತ್ ರಾಣವ್ ಗೌಡ ಅವರ ಜೊತೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಡೇಟ್ ಇನ್ನೂ ಅವರು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅಮೃತಧಾರೆ ಇನ್ನೇನು ಮುಗಿಯುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದು ಸೀರಿಯಲ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಇದರ ನಡುವೆಯೇ, ಇದೀಗ ನಟಿ ರಾಧಾ ಭಗವತಿ ಅವರು ಲೈವ್ಗೆ ಬಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಗುಡ್ನ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸೀರಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು ಎಂದು ಒಂದೇ ಸಮನೆ ಗೋಗರೆಯುತ್ತಿದ್ದ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಗುಡ್ನ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ರಾಧಾ ಅವರು, ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡದ ಮುದ್ದುಸೊಸೆ (Muddu Sose) ಸೀರಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲು ಅವರು ಲೈವ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರ್ಗವಿ ಎಲ್ಎಲ್ಬಿ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರು ಆಗಿತ್ತು. ಎರಡು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಸೀರಿಯಲ್ ಇರದೇ ಬೇಜಾರು ಆಯ್ತು. ಆದರೆ ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಇನ್ನೊಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದುಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಮುದ್ದು ಸೊಸೆ ಸೀರಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ಈಗ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ನಟಿ.
ಲಾಯರ್ ಆಗಿ ಎಂಟ್ರಿ
ಮುದ್ದು ಸೊಸೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಅಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಲಾಯರ್ ಆಗಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಸೀರಿಯಲ್ನನಲ್ಲಿ ಶಿವರಾಮೇಗೌಡರ ವಿರುದ್ಧ ಕೇಸ್ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಮುದ್ದುಸೊಸೆ ಮತ್ತು ಗೌಡ್ರು ದೂರ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕೇಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲು ನಾನು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವೀಕ್ಷಕರು ಭಾರ್ಗವಿ ಭಾರ್ಗವಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕೇಳಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನೋಡುವಂತೆ ನಟಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವೆಲ್ಲಾ ಸೀರಿಯಲ್ ನೋಡಬೇಕು ಎಂದು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಕೂಡ ರಾಧಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನೀವೆಲ್ಲಾ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ
ನೀವೆಲ್ಲಾ ಇಷ್ಟು ದಿನ ತುಂಬಾ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ರಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಮುದ್ದುಸೊಸೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಲಾಯರ್ ಆಗಿ ನೋಡುವ ಸನ್ನಿವೇಶ ಬಂದಿದೆ. ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗ್ತಿದೆ. ಆ ಸೀನ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಭಾರ್ಗವಿ ಕೋರ್ಟ್ ಸೀನ್ ನೆನಪಾಯ್ತು. ಗೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನೀವೂ ಹಾರೈಸಿ ಎಂದು ನಟಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.