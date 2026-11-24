Bigg Boss house haunted: ‘ಬಿಗ್ ಬಾಸ್’ ಮನೆಗೆ ಹೋದ ಹಲವು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ದೆವ್ವ-ಭೂತದ ಅನುಭವಗಳಾಗಿವೆಯೇ? ಇದರ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ತಿಳಿಯಲು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಾರು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾಗ, ಹಿಂದಿನ ಸೀಟಿನಲ್ಲೇ ‘ಜಾನ್’ ಎಂಬ ಆತ್ಮ ಕುಳಿತಿದ್ದಾಗಿ ಉತ್ತರ ಬಂತು ಎಂದು ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಒಬ್ಬರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ! ಏನಿದು ವಿಚಿತ್ರ ಘಟನೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ.
ಕಿರುತೆರೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ‘ಹಿಂದಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್’ ಮನೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಭೂತ ಬಂಗಲೆಯೇ (Haunted)? ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ದೆವ್ವ-ಭೂತದಂತಹ ವಿಚಿತ್ರ ಅನುಭವಗಳು ಆಗುತ್ತಿವೆಯೇ? ಈ ಕುರಿತು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚರಿಯ ಹಾಗೂ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುವ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ‘ಬಿಗ್ ಬಾಸ್’ ಮನೆ ಹಾಂಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಈ ಹಿಂದೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಒಬ್ಬರು, ತಾವು ಅಲ್ಲಿನ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಂಡ ವಿಚಿತ್ರ ಅನುಭವವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಸ್ ಮನೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಭೂತದ ಮನೆಯೇ?
ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಕರು ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಗೆ, "ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೀವು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆ ಹಾಂಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಪ್ಯಾರಾನಾರ್ಮಲ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಅನುಭವವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಇದರ ಹಿಂದೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ಕಾರಣವಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಕಾಕತಾಳೀಯವೇ? ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಭೂತದ ಮನೆಯೇ?" ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದವರಿಗೆ ಭಯಾನಕ ಕನಸುಗಳು ಬೀಳುವುದು ಹಾಗೂ ಯಾರೋ ಹಿಂದೆಯೇ ನಡೆದು ಬರುತ್ತಿರುವಂತೆ ಭಾಸವಾಗುವ ಅನುಭವಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
'ತನ್ನ ಹೆಸರು ಜಾನ್’
ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಆ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ತಾವು ನಡೆಸಿದ ತನಿಖೆಯ ಅನುಭವವನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. "ಹಲವು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ತಮಗೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೆರಳು (Shadow) ಹಾದುಹೋದಂತೆ ಕಾಣಿಸಿತು ಎಂದು ಸ್ವತಃ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಒಬ್ಬರಲ್ಲ, ಅನೇಕ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಇದೇ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಕಾರನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆವು" ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂದುವರಿದು ಕಾರಿನೊಳಗೆ ನಡೆದ ಘಟನೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ ಅವರು, "ನಾವು ಕಾರಿನ ಒಳಗೆ ಕುಳಿತು ಸಂವಹನ (Communication) ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆವು. ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆತ್ಮಗಳು ತಾವು ಇರುವುದಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ ತಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿದವು. ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ‘ನೀವು ಯಾರು, ಯಾರು?’ ಎಂದು ಕೇಳಿದೆ. ಆಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆತ್ಮ ತನ್ನ ಹೆಸರು ‘ಜಾನ್’ (John) ಎಂದು ತಿಳಿಸಿತು. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳಬಲ್ಲಿರಾ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗಲೂ ‘ಜಾನ್’ ಎಂಬ ಉತ್ತರವೇ ಬಂತು" ಎಂದು ಅಚ್ಚರಿಯ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾರಿನ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಲೈಟ್ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಆಫ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತು
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, "‘ನೀವು ನಮ್ಮ ಕಾರಿನಲ್ಲೇ ಕುಳಿತಿದ್ದೀರಾ?’ ಎಂದು ನಾನು ಆ ಆತ್ಮವನ್ನು ಕೇಳಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ‘ಹೌದು, ಹಿಂದಿನ ಸೀಟಿನಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ’ ಎಂಬ ಉತ್ತರ ಬಂತು" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಘಟನೆಯನ್ನು ನೆನೆದ ಅವರು, "ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾರಿನ ಎಂಜಿನ್ ಆನ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಲೈಟ್ (Cabin Light) ಆನ್ ಆಗಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 20 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ನಂತರ ಕಾರಿನ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಲೈಟ್ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಆಫ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತು!" ಎಂದು ಆ ರೋಮಾಂಚಕಾರಿ ಅನುಭವವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ‘ಬಿಗ್ ಬಾಸ್’ ಮನೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಕಂಡ ನೆರಳು, ಭಯಾನಕ ಕನಸುಗಳು ಹಾಗೂ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಾರಿನೊಳಗೆ ನಡೆದ ಈ ವಿಚಿತ್ರ ಸಂವಹನದ ಕಥೆ ಇದೀಗ ಭಾರಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯು ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಇಂತಹ ಯಾವುದೇ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ದೃಢೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.