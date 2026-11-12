'ಇನ್ ದಿ ಮೂಡ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್' ಕನ್ನಡ ವೆಬ್ ಸೀರಿಸ್ ಎರಡು ಮಿಲಿಯನ್ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಮದುವೆ ಹುಡುಕಾಟ, ಕುಟುಂಬದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರೀತಿಯ ಕಥೆಯನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಹಿನ್ನೆಲೆಯೊಂದಿಗೆ ನೈಜವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಕೌಶಿಕ್ ಎಚ್.ಎ. ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಹಿತಾ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಮತ್ತು ಶೃಂಗ ಬಿ.ವಿ. ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅರೆಂಜ್ಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ನಡುವೆ ಅರಳಿದ ಪ್ರೀತಿ! ಎರಡು ಮಿಲಿಯನ್ ವೀಕ್ಷಣೆ ಕಂಡ ಕನ್ನಡ ವೆಬ್ ಸೀರಿಸ್
ಕನ್ನಡ ವೆಬ್ ಸೀರಿಸ್ಗಳ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಕಥಾಹಂದರ ಹೊಂದಿರುವ 'ಇನ್ ದಿ ಮೂಡ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್' (In the Mood for Marriage) ಇದೀಗ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಮದುವೆ, ಕುಟುಂಬದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹದ ಸುತ್ತ ಹೆಣೆದಿರುವ ಈ ಸರಣಿ ತನ್ನ ಸರಳ ಹಾಗೂ ನೈಜ ಕಥೆ ಹೇಳುವ ಶೈಲಿಯಿಂದ ವೀಕ್ಷಕರ ಮನ ಗೆದ್ದಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸುಮಾರು 20 ಲಕ್ಷ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವುದು ವಿಶೇಷ.
ಮದುವೆ ಹುಡುಕಾಟದ ನಡುವೆ ಶುರುವಾಗುವ ಕಥೆ
ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮತ್ತು ಮೃಣಾಲಿನಿ ಎಂಬ ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳ ಪರಿಚಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಒಬ್ಬ ಸರಳ ಸ್ವಭಾವದ ಎಂಜಿನಿಯರ್. ತನ್ನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹೊಂದುವ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಮೃಣಾಲಿನಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಬದುಕಲು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಯುವತಿ. ಹಿಂದಿನ ಪ್ರೇಮದ ನೋವಿನಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ ಆಕೆಗೆ ಮದುವೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಒತ್ತಡ ಎದುರಾಗಿದೆ.
ಹೀಗೆ ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವಾಗ, ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಭೇಟಿಗಳು ಅವರ ನಡುವೆ ಸ್ನೇಹ ಬೆಳೆಯಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಹಿತಾ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಮತ್ತು ಶೃಂಗ ಬಿ.ವಿ. ಜೀವ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಕಥೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗ
ಈ ವೆಬ್ ಸೀರಿಸ್ನ ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇವಲ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸ್ಥಳವಾಗಿ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ನಗರದ ವಾತಾವರಣವೇ ಕಥೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂನ ರಸ್ತೆಗಳು, ಕಾಫಿ ಶಾಪ್ಗಳು ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಸೊಗಡು ಕಥೆಗೆ ನೈಜತೆಯನ್ನು ನೀಡಿವೆ.
ನಿರ್ದೇಶಕ ಕೌಶಿಕ್ ಎಚ್.ಎ. ಅವರಿಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ನಡೆದ ನೈಜ ಜೀವನದ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಈ ಕಥೆಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿವೆ. ಮದುವೆ ಸಂಬಂಧ ಹುಡುಕುವಾಗ ಎದುರಾಗುವ ವಿಚಿತ್ರ ಸಂದರ್ಭಗಳು, ಕುಟುಂಬದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಯುವಜನರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಹಾಸ್ಯ ಹಾಗೂ ಭಾವನೆಗಳ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ
ಡಂಕಾ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಈ ಸರಣಿಯನ್ನು ಸೀಮಿತ ಬಜೆಟ್ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂನ ಹೊರಾಂಗಣ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿರುವುದು ವಿಶೇಷ.
ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ
ಈ ಸರಣಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ವೀಕ್ಷಕರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಕನ್ನಡಿಗರಿಂದಲೂ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹಳೆಯ ನೆನಪುಗಳು ಮತ್ತು ಸರಳ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ನೈಜವಾಗಿ ತೋರಿಸಿರುವುದು ವಿದೇಶಿ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೂ ಆಪ್ತವಾಗಿದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ದೊಡ್ಡ ತಿರುವುಗಳು ಮತ್ತು ಅತಿರಂಜಿತ ಪ್ರೇಮ ದೃಶ್ಯಗಳಿಲ್ಲದೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಬದುಕಿನ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುವ ಈ ವೆಬ್ ಸೀರಿಸ್ ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮನರಂಜನಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.