ಹಿರಿಯ ನಟ ನಾನಾ ಪಾಟೇಕರ್ ಅವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟರು ಭಾಗವಹಿಸದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮರಾಠಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರವೀಣ್ ತರ್ಡೆ ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ನಾನಾ ಅವರ ಪುತ್ರ ಮಲ್ಹಾರ್ ಪಾಟೇಕರ್ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಸಮಯದ ಅಭಾವದಿಂದಾಗಿ ರಾತ್ರಿಯೇ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಲಿವುಡ್ ಮತ್ತು ಮರಾಠಿ ಹಿರಿಯ ನಟ ನಾನಾ ಪಾಟೇಕರ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 8 ರ ಗುರುವಾರ ಮುಂಜಾನೆ ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು. ನಾನಾ ತೀವ್ರ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ನಿಧನರಾದರು. ಇದಾದ ನಂತರ, ನಾನಾ ಅವರ ಶವವನ್ನು ಗೋವಾದಿಂದ ಪುಣೆಯ ಡೊಂಜೆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ತರಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಅವರ ತೋಟದ ಮನೆ 'ನಾನಾಚಿ ವಾಡಿ'ಯಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ರಾಜಕೀಯ ಮುಖಂಡರು ಸೇರಿ ಅನೇಕ ನಟರು ಡೊಂಜೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಹಿರಿಯ ನಟ ಜಾಕಿ ಶ್ರಾಫ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಬಾಲಿವುಡ್ ಉದ್ಯಮದಿಂದ ಯಾರೂ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈಗ, ಮರಾಠಿ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರವೀಣ್ ತರ್ಡೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ ತಮ್ಮ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ನಾನಾ ಸ್ನೇಹಿತರು ಎಂದು ಕರೆದವರು ಬರಬೇಕಿತ್ತು' ಎಂದು ಅವರು ಭಾವುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ನಿರ್ದೇಶಕ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ನಾನು ಕೊಡುವ ದೂರು ಏನೆಂದರೆ, ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟರು ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಗೆ ಬರಬೇಕಿತ್ತು. ಕನಿಷ್ಠ ನಾನಾ ಸ್ನೇಹಿತರು ಎಂದು ಕರೆಯುವವರಾದರೂ ಬರಬೇಕಿತ್ತು ಎಂದು ಮರಾಠಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರವೀಣ್ ಟಾರ್ಡೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ "ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟರು ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಗೆ ಬರದ ಕಾರಣ ನಾನಾ ಅವರ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಬಾಲಿವುಡ್ ನಾನಾಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ ಎಂದು ಟಾರ್ಡೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾನಾ ಅವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಾವಿರಾರೂ ರೈತರು ದಾವಿಸಿದರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಬೆವರು ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯ ಧರಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಿಂತ ಆ ರೈತ ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯ. ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ, ಧೂಳಿನಿಂದ ಬಂದ ರೈತ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿರುವ ನಾಯಕರಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವನು. ನಮಗೆ ಅದು ಮುಖ್ಯ. ನಾನಾ ಎಂದಿಗೂ, ನಾನು ಬಾಲಿವುಡ್ನಿಂದ ಬಂದವನು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ... ನಾನಾ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾನು ರೈತ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಪ್ರವೀಣ್ ಟಾರ್ಡೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರವೀಣ್ ಟಾರ್ಡೆ ಎಬಿಪಿ ಮಜ್ಹಾ ಅವರ ಕಾಫಿ ವಿತ್ ಕೌಶಿಕ್ ಸೋಮತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಟಾರ್ಡೆ ಕೊಟ್ಟ ದೂರೇನು?
ನನ್ನ ದೂರು ಇಷ್ಟೇ. ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಗೆ ಬರಬೇಕಿತ್ತು. ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ನಾನಾ ಸ್ನೇಹಿತರು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದವರೂ ಬರಬೇಕಿತ್ತು. ಜಾಕಿ ಶ್ರಾಫ್ ಮತ್ತು ಸುರೇಶ್ ವಾಡ್ಕರ್ ಬಂದರು. ಸಣ್ಣ ನಟ ಮುಂಬೈಗೆ ಹೋದರೆ, ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸಿ ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ನಿಂತಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ರೈತರು ಬಂದರು, ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು ಎಂದು ಪ್ರವೀಣ್ ಟಾರ್ಡೆ ಹೇಳಿದರು.
ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳಿಗೆ ಮಲ್ಹಾರ್ ಪಾಟೇಕರ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ!
ನಾನಾ ಅವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಇಲ್ಲದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಲಾಯಿತು. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ನಾನಾ ಅವರ ಮಗ ಮಲ್ಹಾರ್ ಪಾಟೇಕರ್ ಸುದ್ದಿ ವಾಹಿನಿಯೊಂದಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾನಾ ಅವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ. ನೀವು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, ಮಲ್ಹಾರ್ ಪಾಟೇಕರ್, ಅಂತಹದ್ದೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಈ ಘಟನೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೇಗನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ನಾವು ಅವರನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ (ಗೋವಾ) ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆತಂದೆವು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿತ್ತು." ಸಂಜೆಯೊಳಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಮುಗಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ತಡವಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ರಾತ್ರಿಯೇ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದೆವು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ನಾನಾ ಮಗನ ಧನ್ಯವಾದ!
ಮಲ್ಹಾರ್ ಪಾಟೇಕರ್ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದರು. "ನಿಮ್ಮಿಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಾನಾಸಾಹೇಬರ ಕೊನೆಯ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಎಂದು ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೃತಜ್ಞನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಅದು ಜನರನ್ನು ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಎಲ್ಲರೂ ನಾನಾಸಾಹೇಬರ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ನೋಡಲು ಬಯಸಿದ್ದರು, ಅದು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು" ಎಂದು ಮಲ್ಹಾರ್ ಪಾಟೇಕರ್ ಹೇಳಿದರು.