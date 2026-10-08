ಹಿರಿಯ ನಟ ನಾನಾ ಪಾಟೇಕರ್ ಅವರ ನಿಧನವು ಕಲಾ ಜಗತ್ತಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತ ತಂದಿದೆ. 'ನಟಸಾಮ್ರಾಟ್' ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರೆ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಸಾಯುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಅವರು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಅವರು ಅದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವುದು ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಹಿರಿಯ ನಟ ನಾನಾ ಪಾಟೇಕರ್ ಅವರ ನಿಧನವು ಕಲಾ ಜಗತ್ತನ್ನು ಶೋಕದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿದೆ. ತಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ನಟನೆ, ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ದೇಹ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಅವರು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಆಳಿದರು. ಅನೇಕರಿಗೆ ತಂದೆಯಂತೆ ಇದ್ದ ನಾನಾ, ನಟ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅನೇಕರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರೂ ಆಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ನಿಜವಾಯ್ತಾ ಎನ್ನುವ ಮಾತು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದಿದೆ.
ಜೀವಕ್ಕೆ ಮುಳುವಾಗಿದ್ದೇನು?
ಅವರು ರಂಗಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾದಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನಟನಾ ಕೌಶಲ್ಯ ಪ್ರಭಾವ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವೆಂದರೆ 'ನಟಸಾಮ್ರಾಟ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಾಸಾಹೇಬ್ ಬೆಲ್ವಾಲ್ಕರ್ ಅವರ ಪಾತ್ರ. ಮಹೇಶ್ ಮಂಜ್ರೇಕರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ನಟಸಾಮ್ರಾಟ್' ಚಿತ್ರ 2016 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾನಾ ಅವರ ಅಭಿನಯವು ಹೆಚ್ಚು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆಯಿತು.
ಪಾತ್ರ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದೇನು?
ಆದರೆ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ ನಾನಾ 'ನಟಸಾಮ್ರಾಟ್' ನಾಟಕವನ್ನು ಮಾಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. ಅವರೇ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದರು. ನಾನಾ ಪ್ರಕಾರ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ 'ನಟಸಾಮ್ರಾಟ್' ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗ, ನಟನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೂ ಅಕ್ಷರಶಃ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಧಾರೆಯೆರೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ತನಗೆ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಶಕ್ತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೆಳುತಿದ್ದದ್ದು,ಈಗ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
ನಾನಾ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ನಟಸಾಮ್ರಾಟ್ ನಾಟಕ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ, ನಾನು ಈ ನಾಟಕವನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಅವರು ನಾಟಕ ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಅಷ್ಟೊಂದು ಜೀವ ತುಂಬಿದ್ದರೆ, ನಾನು 10 ಅಥವಾ 15 ಅಥವಾ 25 ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ನಂತರ ಸಾಯುತ್ತಿದ್ದೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಒಮ್ಮೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಎಂದು ನಾನಾ ಪಾಟೇಕರ್ ಹೇಳಿದ್ದರು.
ನಿಜವಾಯ್ತಾ ಆ ಮಾತು!
ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಾಗೂ ಅಥವಾ ದತ್ತ ಭಟ್ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ... ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಗೋಖಲೆ, ಯಶವಂತ್ ದತ್... ಎಲ್ಲಾ ನಟಸಾಮ್ರಾಟ್ ಗಳು, ನಾಟಕ ಮಾಡಿದವರು, ಎಲ್ಲರೂ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ, ನಾನಾ ಅವರ ಮರಣದ ನಂತರ, ಅವರ ಈ ಹಳೆಯ ಹೇಳಿಕೆ ಮತ್ತೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ನಾನಾ ಪಾಟೇಕರ್ ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ನಿಧನರಾದರು. ಅವರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಯಿತು ಆದರೆ ಉಳಿಸಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ನಟಸಾಮ್ರಾಟ್ ನಾಟಕ ಮಾಡಿದರೆ ಹೃದಯಾಘಾತವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾನಾ ಭಯಪಟ್ಟಿದ್ದ. ನಟಸಾಮ್ರಾಟ್ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಟಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣ ಹೃದಯಾಘಾತ.