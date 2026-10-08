ಹಿರಿಯ ನಟ ನಾನಾ ಪಾಟೇಕರ್ ಅವರ ನಿಧನ ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನು ಶೋಕದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿದೆ. ಸಾವಿಗೂ ಮುನ್ನ ಬರಹಗಾರ ಆಶುತೋಷ್ ಜೋಶಿ ಜೊತೆಗಿನ ಕೊನೆಯ ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಆಡಿದ ಮಾತು ಈಗ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಹಿರಿಯ ನಟ ನಾನಾ ಪಾಟೇಕರ್ ಅವರ ನಿಧನ ಮರಾಠಿ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮವನ್ನು ಶೋಕದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿದೆ. ನಾನಾ ಪಾಟೇಕರ್ ಅವರ ನಿಧನದ ನಂತರ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಕಲಾವಿದರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ನಾನಾ ಅವರ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸಾವಿಗೆ ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳ ಮೊದಲು, ಬರಹಗಾರ ಅಶುತೋಷ್ ಜೋಶಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾನಾ ಅವರ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಕೊನೆಯ ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು?
ನಾನಾ ಪಾಟೇಕರ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಫೋನ್ ಕರೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಶುತೋಷ್ ಜೋಶಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಇದನ್ನೇ. ಅವರ ಸಾವಿಗೆ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಮೊದಲು, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಮಾನವೀಯತೆ, ಹಣ ಮತ್ತು ಬರಗಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನಾ ಪಾಟೇಕರ್ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು.
ಒಂದು ಗಂಟೆ ಚರ್ಚೆ!
ನಾನಾ ಪಾಟೇಕರ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಇಬ್ಬರೂ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಕುರಿತು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಗಂಟೆ ಚರ್ಚಿಸಿದರು ಎಂದು ಅಶುತೋಷ್ ಜೋಶಿ ಹೇಳಿದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಾನಾ ಪಾಟೇಕರ್ ಕೂಡ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನರವಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಇರಬೇಕೆಂಬ ಬಯಕೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. 'ನೀವು ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತೀರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ, ನಾನಾ ಪಾಟೇಕರ್ ಅವರು ಸಿಂಹಗಡದ ತಪ್ಪಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಅವರ ಸರಳತೆಯ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಜೋಶಿ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವಿಷಾಧಿಸಿದ ನಾನಾ!
ಜನರು ಹಣದ ಹಿಂದೆ ಓಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಜನರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ನಂತರ, ನಾನು ನನ್ನ ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನಾನಾ ಪಾಟೇಕರ್ ವಿಷಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ರಾಜ್ಯವನ್ನು ತೊರೆದು ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಅನಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಆಶುತೋಷ್ ಜೋಶಿ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ?
ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಿತ್ರವೆನಿಸುತ್ತದೆ. ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಂಭಾಷಣೆ ಮುಗಿಯುವ ಮೊದಲೇ ಹೊರಟುಹೋದರು. ನನ್ನ ತಾಯಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದರು. ನನಗೆ ಒಂದು ಭಾರಿದ ಹೃದಯ ದಸಕ್ ಎಂದಿತು. ನಾವು ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಚಾಟ್ ಮಾಡಿದೆವು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.