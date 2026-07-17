ಇದು ಎವರ್ಗ್ರೀನ್ ಲುಕ್ ಕೊಡುವ ಬ್ಲೌಸ್ ಡಿಸೈನ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಫ್ರಂಟ್ ಡೀಪ್ ಇಟ್ಟು, ನೆಕ್ ಓಪನ್ ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ತೆಳುವಾದ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಗಳು ಬೋಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೇಸ್ಫುಲ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ.
ವಯಸ್ಸಿಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕವರಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕೆಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ನಲ್ಲಿ ಮೊಸಾಯಿಕ್ ವರ್ಕ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಇರಲಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ ದಾರ, ಮುತ್ತು ಮತ್ತು ಲಟ್ಕನ್ಗಳ ಕೆಲಸವಿದ್ದು, ಇದು ಕ್ಲಾಸಿ, ಹೆವಿ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಮಾಧುರಿಯಂತೆ ಗ್ರೇಸ್ ಆಗಿ ಕಾಣಲು ಕಟ್ ಸ್ಲೀವ್ ಬೋಟ್ನೆಕ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ನಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಜರಿ ವರ್ಕ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಇದೇ ಡಿಸೈನ್ ಅನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಬ್ಲೌಸ್ನಲ್ಲೂ ಹೊಲಿಸಬಹುದು.
ಆಫೀಸ್ ಅಥವಾ ಮೀಟಿಂಗ್ಗಳಿಗೆ ನಟಿಯ ಈ ಫುಲ್ ಸ್ಲೀವ್ ಜಾಕೆಟ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಬೆಸ್ಟ್. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ಲೇನ್ ಸೀರೆಗೆ ಇಂಡೋ-ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಲುಕ್ ನೀಡಿ, ಪವರ್ಫುಲ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಸಿ ಆಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಹಾಟ್ ಪಿಂಕ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಸೀರೆ ಜೊತೆ ಮಾಧುರಿ ಸ್ಲೀವ್ಲೆಸ್ ಹೈ ನೆಕ್ ಕಾಲರ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಚಿಕ್ಕ ದಾರವು ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ಪ್ಲೇನ್, ಹೆವಿ ಸೀರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಧರಿಸಬಹುದು.
ಬೂದು ಬಣ್ಣದ ಬ್ಲೌಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿರುವ ವರ್ಣರಂಜಿತ ಫ್ಲೋರಲ್ ಎಂಬ್ರಾಯಿಡರಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒನ್-ಥರ್ಡ್ ಸ್ಲೀವ್ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ವಿ-ನೆಕ್ಲೈನ್ ಇದೆ.
ರಾಣಿ ಪಿಂಕ್ ಸೀರೆ ಜೊತೆ ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅವರ ಹಾಲ್ಟರ್ ನೆಕ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ಬೇಸಿಕ್ ಡಿಸೈನ್ ಬದಲು ವಿಂಗ್ಡ್ ಕಾಲರ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
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