Kannada

ಏರುತ್ತಿರುವ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿ: ಮಾಧುರಿ ಬ್ಲೌಸ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ

fashion Jul 17 2026
Author: Govindaraj S Image Credits:Facebook- Madhuri Dixit - Nene﻿
Kannada

ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನೆಕ್ ಬ್ಯಾಕ್‌ಲೆಸ್ ಬ್ಲೌಸ್

ಇದು ಎವರ್‌ಗ್ರೀನ್ ಲುಕ್ ಕೊಡುವ ಬ್ಲೌಸ್ ಡಿಸೈನ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಫ್ರಂಟ್ ಡೀಪ್ ಇಟ್ಟು, ನೆಕ್ ಓಪನ್ ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ತೆಳುವಾದ ಸ್ಟ್ರಿಪ್‌ಗಳು ಬೋಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೇಸ್‌ಫುಲ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. 

Image credits: Facebook- Madhuri Dixit - Nene﻿
Kannada

ಮೊಸಾಯಿಕ್ ವರ್ಕ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ಲೌಸ್

ವಯಸ್ಸಿಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕವರಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕೆಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ವಾರ್ಡ್‌ರೋಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೊಸಾಯಿಕ್ ವರ್ಕ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಇರಲಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ ದಾರ, ಮುತ್ತು ಮತ್ತು ಲಟ್ಕನ್‌ಗಳ ಕೆಲಸವಿದ್ದು, ಇದು ಕ್ಲಾಸಿ, ಹೆವಿ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.

Image credits: Facebook- Madhuri Dixit - Nene﻿
Kannada

ಸ್ಲೀವ್‌ಲೆಸ್ ಬೋಟ್‌ನೆಕ್ ಬ್ಲೌಸ್

ಮಾಧುರಿಯಂತೆ ಗ್ರೇಸ್ ಆಗಿ ಕಾಣಲು ಕಟ್ ಸ್ಲೀವ್ ಬೋಟ್‌ನೆಕ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ನಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಜರಿ ವರ್ಕ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಇದೇ ಡಿಸೈನ್ ಅನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಬ್ಲೌಸ್‌ನಲ್ಲೂ ಹೊಲಿಸಬಹುದು.

Image credits: Facebook- Madhuri Dixit - Nene﻿
Kannada

ಜಾಕೆಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಬಂದ್‌ಗಲಾ ಬ್ಲೌಸ್

ಆಫೀಸ್ ಅಥವಾ ಮೀಟಿಂಗ್‌ಗಳಿಗೆ ನಟಿಯ ಈ ಫುಲ್ ಸ್ಲೀವ್ ಜಾಕೆಟ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಬೆಸ್ಟ್. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ಲೇನ್ ಸೀರೆಗೆ ಇಂಡೋ-ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಲುಕ್ ನೀಡಿ, ಪವರ್‌ಫುಲ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಸಿ ಆಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

Image credits: Facebook- Madhuri Dixit - Nene﻿
Kannada

ಹೈ ನೆಕ್ ಕಾಲರ್ ಬ್ಲೌಸ್

ಹಾಟ್ ಪಿಂಕ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಸೀರೆ ಜೊತೆ ಮಾಧುರಿ ಸ್ಲೀವ್‌ಲೆಸ್ ಹೈ ನೆಕ್ ಕಾಲರ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಚಿಕ್ಕ ದಾರವು ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ಪ್ಲೇನ್, ಹೆವಿ ಸೀರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಧರಿಸಬಹುದು.

Image credits: Facebook- Madhuri Dixit - Nene﻿
Kannada

ಫ್ಲೋರಲ್ ಎಂಬ್ರಾಯಿಡರಿ ಪ್ಯಾಡೆಡ್ ಬ್ಲೌಸ್

ಬೂದು ಬಣ್ಣದ ಬ್ಲೌಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿರುವ ವರ್ಣರಂಜಿತ ಫ್ಲೋರಲ್ ಎಂಬ್ರಾಯಿಡರಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒನ್-ಥರ್ಡ್ ಸ್ಲೀವ್ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ವಿ-ನೆಕ್‌ಲೈನ್ ಇದೆ. 

Image credits: Facebook- Madhuri Dixit - Nene﻿
Kannada

ಹೈ ಕಾಲರ್ ಹಾಲ್ಟರ್ ನೆಕ್ ಬ್ಲೌಸ್

ರಾಣಿ ಪಿಂಕ್ ಸೀರೆ ಜೊತೆ ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅವರ ಹಾಲ್ಟರ್ ನೆಕ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ಬೇಸಿಕ್ ಡಿಸೈನ್ ಬದಲು ವಿಂಗ್ಡ್ ಕಾಲರ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 

Image credits: Facebook- Madhuri Dixit - Nene﻿

ಹಸಿರು ಸೀರೆಗೆ ಹಸಿರು ಬಳೆ ಯಾಕೆ? ಈ 7 ಬಣ್ಣದ ಬಳೆಗಳೂ ಸೂಪರ್‌ ಆಗಿ ಕಾಣ್ಸುತ್ತೆ!

ಶ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿವೆ ಈ 7 ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಡಿಸೈನ್ಸ್

ಸೀರೆಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಕಾಯಿನ್ ನೆಕ್ಲೇಸ್‌ ಧರಿಸಿದ್ರೆ ರಾಯಲ್ ಲುಕ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ!

South Indian Earrings: ಕಡಿಮೆ ತೂಕ, ಹೆಚ್ಚು ಅಂದ! ದಿನನಿತ್ಯದ ಬಳಕೆಗೆ 5 ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಓಲೆ ಡಿಸೈನ್ಸ್