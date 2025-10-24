ಕೌನ್​ ಬನೇಗಾ ಕರೋಡ್​ ಪತಿ 17ನೇ ಸೀಸನ್​ನ ವಿಶೇಷ ಸಂಚಿಕೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ, ಅಸಲಿ ಅಮಿತಾಭ್​ ಬಚ್ಚನ್​ ಅವರಿಗೆ ನಕಲಿ ಅಮಿತಾಭ್​ ಬಚ್ಚನ್​ ಎದುರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪಾನೀಪುರಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ ವಿಚಿತ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇವರಿಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಹಾಸ್ಯದ ಜುಗಲ್ಬಂದಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ನಗುವಿನ ಅಲೆ ಎಬ್ಬಿಸಿದೆ.

ಕೌನ್​ ಬನೇಗಾ ಕರೋಡ್​ ಪತಿ (Kaun Banega Crorepati) ಇದೀಗ 17ನೇ ಸೀಸನ್​ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇಷ್ಟೂ ವರ್ಷಗಳೂ ಇದನ್ನು ನಟ ಅಮಿತಾಭ್​ ಬಚ್ಚನ್​ ಅವರೇ ನಡೆಸಿಕೊಡ್ತಿರೋದು ವಿಶೇಷ. ಈ ಷೋನಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ವಯೋವೃದ್ಧರವರೆಗೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಂದು ಹಿಡಿದು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳವರೆಗೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳ ತಾರೆಯರು, ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗಣ್ಯಾತಿಗಣ್ಯರು ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಟ್​ ಸೀಟ್​ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದ ಈ ಷೋ ಇದೀಗ ಏಳು ಕೋಟಿಗೆ ಬಂದು ತಲುಪಿದೆ. ಹಲವಾರು ಮಂದಿ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಗೆದ್ದು ಬೀಗಿದ್ದಾರೆ.

ಇಂಟರೆಸ್ಟಿಂಗ್​ ಎಪಿಸೋಡ್

ಇವೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ತುಂಬಾ ಇಂಟರೆಸ್ಟಿಂಗ್​ ಎನ್ನಿಸುವಂಥ ಎಪಿಸೋಡ್​ ಒಂದು ಇದೀಗ ತೆರೆ ಕಾಣಲಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರೊಮೋ ರಿಲೀಸ್​ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಮಿತಾಭ್​ ಬಚ್ಚನ್​ ಅವರನ್ನು ಅಮಿತಾಭ್​ ಬಚ್ಚನ್​ ಅವರೇ ಪ್ರಶ್ನಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ! ಏನೋ ಕನ್​ಫ್ಯೂಸ್​ ಆಗಬೇಡಿ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುವವರೂ ಅಮಿತಾಭ್​, ಉತ್ತರ ಹೇಳುವವರೂ ಅಮಿತಾಭ್​. ಆದರೆ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಟ್ವಿಸ್ಟ್​ ಎಂದರೆ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುವವರು ನಕಲಿ ಹಾಗೂ ಉತ್ತರ ಹೇಳುವವರು ಬಾಲಿವುಡ್​​ ಬಿಗ್​ ಬಿ ಅಸಲಿ ಅಮಿತಾಭ್​ ಬಚ್ಚನ್​.

ಜೋಕ್ಸ್​ ಮೇಲೆ ಜೋಕ್ಸ್​

ಈ ಎಪಿಸೋಡ್​ನ ಹಲವಾರು ಪ್ರೊಮೋಗಳು ಇದಾಗಲೇ ರಿಲೀಸ್​ ಆಗಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ಅಮಿತಾಭ್​ ಬಚ್ಚನ್​ ಮತ್ತು ಅಸಲಿ ನಡುವೆ ಹಾಸ್ಯದ ಹೊನಲೇ ಹರಿದಿದೆ. ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಸೇರಿ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೋಕ್ಸ್​ ಮಾಡಿ ನಕ್ಕು ನಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಮಿತಾಭ್​ ಬಚ್ಚನ್​ ಅವರು ನಕಲಿ ಅಮಿತಾಭ್​ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅಮಿತಾಭ್​ ಬಚ್ಚನ್​ ಅವರಿಗೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಅಮಿತಾಭ್​ ಬಚ್ಚನ್​ ಬಿದ್ದೂ ಬಿದ್ದೂ ನಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ.

ಎದುರಾಯ್ತು ಪಾನೀಪುರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ

ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಈಗ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರೋ ಪ್ರೊಮೋದಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿ ನಕಲಿ ಅಮಿತಾಭ್​ ಅವರು, ಸಣ್ಣ ದೀಪಾವಳಿಯು ದೊಡ್ಡ ದೀಪಾವಳಿಗಿಂತ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟಾ, ಇಷ್ಟಾ, ಇಷ್ಟಾ ಎಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ಅಮಿತಾಭ್​ ಜೋರಾಗಿ ನಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾನೀಪುರಿಯಲ್ಲಿ ರಂಧ್ರ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವ ಬೆರಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗಲಂತೂ ಅಮಿತಾಭ್​ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದವರು ಬಿದ್ದೂ ಬಿದ್ದೂ ನಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಬಳಿಕ ನಕಲಿ ಅಮಿತಾಭ್​, ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಹಾಯ್​ ಇಷ್ಟ ಎಂದು ಜೋರಾಗಿ, ಸಾಫ್ಟ್​ ಆಗಿ ಹಾಯ್​ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಫುಲ್​ ಎಪಿಸೋಡ್​ ಅನ್ನು ನೀವು ಸೋನಿ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿಯೇ ನೋಡಬೇಕಿದೆ.

