ಮಹಾಕುಂಭಮೇಳದಿಂದ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದ ನಟಿ ಮೊನಾಲಿಸಾ, ಫರ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಮದುವೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆಯೇ, ಫರ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋವು ಅನುಭವಿಸಿದ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ಹಳೆಯ ರೀಲ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.

ಮಹಾಕುಂಭಮೇಳದಿಂದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿ, ನಟಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಮೋನಿ ಬೋನ್ಸ್ಲೆ ಅಲಿಯಾಸ್ ಮೊನಾಲಿಸಾ ಮದುವೆ ವಿಚಾರ ಈಗ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 11 ರಂದು ಮೊನಾಲಿಸಾ ಮತ್ತು ಫರ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ತಿರುವನಂತಪುರಂನಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಮದುವೆಗೆ ಕೆಲವರಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಟೀಕೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಚರ್ಚೆಗಳ ನಡುವೆ, ಈಗ ಫರ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಹಳೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.

ದಯವಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಬೇಡಿ

‘ನಾನು ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದನ್ನು ನೋಡಲು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಬೇಡಿ’ ಎಂಬ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಫರ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದು ಲವ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಕುರಿತಾದ ಒಂದು ರೀಲ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಫರ್ಮಾನ್, ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋವು ಅನುಭವಿಸಿ, ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿಮಿತ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಫರ್ಮಾನ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಭಿನ್ನ ನಟನೆಯ ರೀಲ್ಸ್ ಈಗ ವೈರಲ್

ಫರ್ಮಾನ್ ಈ ರೀಲ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು 2025ರ ನವೆಂಬರ್ 4 ರಂದು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈಗ ಮದುವೆಯಾದ ನಂತರ ಇದು ಮತ್ತೆ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಮೊನಾಲಿಸಾ ಕೂಡ 'ವಿಭಿನ್ನ ನಟನೆ' ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ರೀಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಫರ್ಮಾನ್ ಬೇರೆ ಹಲವು ರೀಲ್ಸ್‌ಗಳನ್ನೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ನಟನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.

ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಮೊನಾಲಿಸಾ ಜೊತೆ ಮದುವೆ

ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್‌ಗಾಗಿ ಮೊನಾಲಿಸಾ ಮತ್ತು ತಂಡ ಪೂವಾರ್‌ಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಮೊನಾಲಿಸಾ ಅವರ ತಂದೆ ಈ ಮದುವೆಗೆ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಅಪ್ಪನೇ ತನ್ನನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮೊನಾಲಿಸಾ ತಂಪಾನೂರು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು. ಕೊನೆಗೆ, ಪೊಲೀಸರು ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಇವರಿಬ್ಬರ ಮದುವೆ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಸಿಪಿಎಂ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಂ.ವಿ. ಗೋವಿಂದನ್, ಸಚಿವ ವಿ. ಶಿವನ್‌ಕುಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎ.ಎ. ಹಿಮ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಈ ಮದುವೆ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟರು.