DD National iconic shows: ಭಾನುವಾರ ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕು ಇಡೀ ದೇಶವೇ 45 ನಿಮಿಷ ಟಿವಿ ಮುಂದೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ದೂರದರ್ಶನದ ಆ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಶೋ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಈ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲೂ ಭಾರಿ ಕ್ರೇಜ್ ಇತ್ತು!
80 ಮತ್ತು 90ರ ದಶಕದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದೂರದರ್ಶನ ಹಲವಾರು ಮರೆಯಲಾಗದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು, ಅವುಗಳನ್ನು ಜನರು ಇಂದಿಗೂ ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆ ಸುವರ್ಣ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳು ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರೂ, ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೋಡಲು ಜನರು ತಮ್ಮೆಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು 45 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಟಿವಿ ಮುಂದೆಯಿಂದ ಏಳುತ್ತಲೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹೌದು. ಬಾಲಿವುಡ್ನ ‘ಡ್ರೀಮ್ ಗರ್ಲ್’ ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿ ನಿರೂಪಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಆ ಐಕಾನಿಕ್ ಶೋ ಯಾವುದು ಹಾಗೂ ಭಾರತ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಏಳು ಸಮುದ್ರಗಳ ಆಚೆಗಿರುವ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲೂ ಅದಕ್ಕಿದ್ದ ಕ್ರೇಜ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಎಂಬ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
38 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿ ಸಾರಥ್ಯ
ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಚಾನೆಲ್ಗಳು, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮತ್ತು ಒಟಿಟಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳ ಹೆಸರೇ ಕೇಳಿರದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೂರದರ್ಶನವು ಹಾಡುಗಳ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ‘ರಂಗೋಲಿ’ಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿತ್ತು. ದೊಡ್ಡ ನಟ-ನಟಿಯರು ಕಿರುತೆರೆಗೆ ಬರಲು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿ 1988ರಲ್ಲಿ ‘ರಂಗೋಲಿ’ ಶೋನ ಮೊದಲ ನಿರೂಪಕಿಯಾಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊತ್ತರು. ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಶರ್ಮಿಳಾ ಟ್ಯಾಗೋರ್, ಮಯೂರಿ ಕಾಂಗೋ, ಸ್ವರಾ ಭಾಸ್ಕರ್, ಶ್ವೇತಾ ತಿವಾರಿ, ಜಯಾ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ, ಸಾರಾ ಖಾನ್, ಹೃಷಿತಾ ಭಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಲಾವಿದರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟರು. 38 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಶುರುವಾದ ಈ ಶೋ ಇಂದಿಗೂ ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಸಾರ
90ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು, ಯುವಕರು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯರಲ್ಲಿ ‘ರಂಗೋಲಿ’ಯ ಕ್ರೇಜ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತೆಂದರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಭಾನುವಾರ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತದೋ ಎಂದು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 45 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಹಾಡು ಪ್ರಸಾರವಾಗುವ ಮುನ್ನ ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿ ಆ ಗೀತೆಯ ಹಿಂದಿರುವ ಕಥೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. 70-80ರ ದಶಕದ ಜನರಿಗೆ ಮೊದಲ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಹಳೆಯ ಹಾಡುಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದ್ದರೆ, 90ರ ದಶಕ ಹಾಗೂ ಆ ನಂತರ ಜನಿಸಿದ ಮಕ್ಕಳು ಕೊನೆಯ 15 ನಿಮಿಷಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಏಕೆಂದರೆ ಆಗ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಭಾನುವಾರದ ಆ 45 ನಿಮಿಷಗಳು ಜನರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗಿದ್ದವೆಂದರೆ, ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಟಿವಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು.
ಅಮೆರಿಕದವರೆಗೂ ಹಬ್ಬಿದ್ದ ಜನಪ್ರಿಯತೆ
ದೂರದರ್ಶನದ ‘ರಂಗೋಲಿ’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಕೇವಲ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ದೇಶಗಳು ಹಾಗೂ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲೂ ಹಾಡುಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದ ಈ ಶೋವನ್ನು ಜನರು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ‘ರಂಗೋಲಿ’ಯ ಒಟ್ಟು 1,508 ಸಂಚಿಕೆಗಳು ಪ್ರಸಾರವಾಗಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಜನಪ್ರಿಯ ಐಎಂಡಿಬಿ (IMDb) ತಾಣದಲ್ಲೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ 9.2 ರಷ್ಟು ಭರ್ಜರಿ ರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದು ಇದರ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆ ಧರಿಸಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿ
ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿ ಅವರು ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಯುಟ್ಟು, ಅತ್ಯಂತ ಸೌಮ್ಯವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದ ಶೈಲಿ ಮನೆಮಂದಿಗೆಲ್ಲಾ ಬಹಳ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿತ್ತು.
‘ಚಿತ್ರಹಾರ್’ಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಶೈಲಿ
ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಮತ್ತೊಂದು ಜನಪ್ರಿಯ ಹಾಡುಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ‘ಚಿತ್ರಹಾರ್’ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಒಂದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದರಂತೆ ತೋರಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ‘ರಂಗೋಲಿ’ಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಥೀಮ್ಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಇರುತ್ತಿತ್ತು (ಉದಾಹರಣೆಗೆ: ಮಳೆಗಾಲದ ಹಾಡುಗಳು, ಹಬ್ಬದ ವಿಶೇಷ, ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್, ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಅಥವಾ ಆರ್.ಡಿ. ಬರ್ಮನ್ ಅವರಂತಹ ದಿಗ್ಗಜರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸುವ ವಿಶೇಷ ಸಂಚಿಕೆಗಳು). ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಪತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆಯ ಹಾಡುಗಳಿಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನವಿರುತ್ತಿತ್ತು.