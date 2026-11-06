Bhavya Gowda Ramayana: ದೇಶಾದ್ಯಂತ ‘ರಾಮಾಯಣ’ ಸಿನಿಮಾದ ಹವಾ ಜೋರಾಗಿರುವಾಗಲೇ, ‘ಕರ್ಣ’ ಧಾರಾವಾಹಿ ಖ್ಯಾತಿಯ ನಟಿ ಭವ್ಯ ಗೌಡ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಹೇಳಿಕೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕರೆ ಯಾವ ಪಾತ್ರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಟಿ ಯಾವುದೇ ಹಮ್ಮು-ಬಿಮ್ಮು ಇಲ್ಲದೆ ಅತ್ಯಂತ ವಿನಮ್ರವಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಭವ್ಯ ಗೌಡ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆಯ ಜನಪ್ರಿಯ ಧಾರಾವಾಹಿ ‘ಕರ್ಣ’ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿ ಗಳಿಸಿರುವ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ನಟಿ ಭವ್ಯ ಗೌಡ, ತಮ್ಮ ಸಹಜ ಸೌಂದರ್ಯ ಹಾಗೂ ನೈಜ ನಟನೆಯಿಂದಲೇ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ‘ಗೀತಾ’ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲೂ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಮಿಂಚಿದ್ದ ಇವರು, ಸದ್ಯ ಕಿರುತೆರೆಯ ಮುಂಚೂಣಿ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಭವ್ಯ ಗೌಡ ಅವರಿಗೆ ಪೌರಾಣಿಕ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ‘ರಾಮಾಯಣ’ದ ಕುರಿತಾಗಿ ಕೇಳಲಾದ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ, ಅವರು ನೀಡಿರುವ ವಿನಮ್ರ ಉತ್ತರ ಇದೀಗ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.
ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕರೆ?
ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಕರು, "ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕರೆ, ನೀವು ಯಾವ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ?" ಎಂದು ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಅಥವಾ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕರೆ ಕಲಾವಿದರು ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಭಾವಿ ಪಾತ್ರಗಳ ಕಡೆಗೆ ಒಲವು ತೋರುವುದು ಸಹಜ. ಆದರೆ, ಭವ್ಯ ಗೌಡ ನೀಡಿದ ಉತ್ತರ ಅವರ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಕಲಾಸೇವೆಯ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವಂತಿತ್ತು.
ಕಲಾವಿದೆಯ ವಿನಮ್ರ ಉತ್ತರ
ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವದಿಂದ ನಗುತ್ತಲೇ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಭವ್ಯ ಗೌಡ, "ರಾಮಾಯಣದಂತಹ ಪವಿತ್ರ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅನ್ನುವುದೇ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಖುಷಿಯ ವಿಷಯ. ಇದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇಂಥದ್ದೇ ಪಾತ್ರ ಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ನಾನಿನ್ನೂ ಚೂಸ್ (ಆಯ್ಕೆ) ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅದು ಎಷ್ಟೇ ಚಿಕ್ಕ ಪಾತ್ರವಾಗಿದ್ದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು ನಾನೇ ಲಕ್ಕಿ (ಪುಣ್ಯವಂತೆ) ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಅಂತಹ ಒಂದು ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ ಸಿಗಲಿ" ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ವಿನಮ್ರತೆಯನ್ನು ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಸೀತೆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಎಂದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್
ನಟಿ ಈ ಮಾತು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಹಿಂದಿನಿಂದ "ಸೀತೆ ಪಾತ್ರ..." ಎಂಬ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತದೆ. ಭವ್ಯ ಗೌಡ ಅವರ ಮುಗ್ಧ ಮುಖಭಾವ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಳೆ ಹಾಗೂ ಗಾಂಭೀರ್ಯವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಅವರಿಗೆ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಮಾತೆ ಸೀತೆಯಂತಹ ಪವಿತ್ರ ಪಾತ್ರವೇ ಹೇಳಿಮಾಡಿಸಿದಂತಿದೆ ಎಂಬುದು ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೂ ಆಗಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರಗಳಿಗಾಗಿ ಹಪಹಪಿಸದೆ, ಕಲೆಯ ಮೇಲಿನ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಣ್ಣ ಪಾತ್ರವಾದರೂ ಸರಿ ಎಂದ ಅವರ ಸರಳತೆಗೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ನಟನೆಯ ಮೂಲಕವೇ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿರುವ ಭವ್ಯ ಗೌಡ ಅವರಿಗೆ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥಾಹಂದರ ಹೊಂದಿರುವ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲೂ ನಟಿಸುವ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ ಒದಗಿಬರಲಿ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹಾರೈಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
'ರಾಮಾಯಣ' ಸಿನಿಮಾದ್ದೇ ಹವಾ
ಸದ್ಯ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ 'ರಾಮಾಯಣ' ಸಿನಿಮಾದ್ದೇ ಹವಾ ಜೋರಾಗಿದ್ದು, ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಗಲ್ಲಾಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್, ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಹಾಗೂ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅವರಂತಹ ದಿಗ್ಗಜ ತಾರಾಗಣದ ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಮಹಾಕಾವ್ಯದ ಚಿತ್ರವು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬುಕಿಂಗ್ನಿಂದಲೇ ಭಾರೀ ಹವಾ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು. ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆಯೇ ಮೊದಲ ದಿನದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲೂ ತನ್ನ ಪವರ್ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದೆಯಾದರೂ, ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಉಡೀಸ್ ಮಾಡುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಕೊಂಚ ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸಿದೆ.
2026ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಪ್ರಮುಖ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರಗಳ ಪೈಕಿ ಮೊದಲ ದಿನ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಕಂಡ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ‘ರಾಮಾಯಣ’ ಸದ್ಯ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಆದರೆ, ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’, ‘ಆದಿಪುರುಷ್’ ಹಾಗೂ ‘ಧುರಂಧರ್ 2’ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಆರಂಭಿಕ ದಿನದ ದೈತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮುರಿಯಲು ‘ರಾಮಾಯಣ’ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ.