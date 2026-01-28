ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ಡಾಗ್ ಸತೀಶ್, ತಮ್ಮನ್ನು ಯೌವನದಲ್ಲಿ ಆಮೀರ್ ಖಾನ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಅವರ ಹಳೆಯ ಸಿನಿಮಾದ ತುಣುಕೊಂದು ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, &nbsp;'ಕನ್ನಡದ ಆಮೀರ್ ಖಾನ್' ಫೋಟೋ ನೋಡಿ ಎಂದು ಟ್ರೋಲ್​ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು!

ಬಿಗ್​ಬಾಸ್​ನಿಂದ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿರುವ ಡಾಗ್​ ಸತೀಶ್, ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಕೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವವರು. ಇವರೊಬ್ಬ ಪುಂಗಿದಾಸ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡೇ ಅದೆಷ್ಟೋ ಯುಟ್ಯೂಬ್​ ಚಾನೆಲ್​ನವರು ಇವರನ್ನು ಕರೆಸಿ ಟಿಆರ್​ಪಿ ಏರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಗೊತ್ತೇ ಇರಲ್ಲ, ಹೆಸರೇ ಇಲ್ಲದ ಕೆಲವು ಇನ್​ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್​ನಲ್ಲಿಯೂ ಇವರ ಹವಾ ಜೋರಾಗಿಯೇ ನಡೆದಿತ್ತು. ಬಿಗ್​ಬಾಸ್​ ಅನ್ನು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಇಂಟರ್​ನ್ಯಾಷನಲ್​ ಲೆವೆಲ್​ಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬಲ್ಲೆ ಎಂದೆಲ್ಲಾ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದ ಡಾಗ್​ ಸತೀಶ್​ ಅವರ ಮರ್ಯಾದೆಯನ್ನು ಬಿಗ್​ಬಾಸ್​ ಫಿನಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೆದಿದ್ದರು ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್​. ಡಾಗ್​ ಸತೀಶ್​ ಅವರನ್ನು ಮಾತಿನಲ್ಲಿಯೇ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿ, ನೀವು ಕುಡಿದು ಬಂದಿದ್ದೀರೋ, ನಾನು ಕುಡಿದಿದ್ದೇನೋ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರ ಎದುರೇ ಡಾಗ್​ ಸತೀಶ್​ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಸಿದ್ದರು.

ಅವಮಾನವೇ ಪ್ಲಸ್​ ಪಾಯಿಂಟ್​

ಅದೇನೇ ಇದ್ದರೂ, ನೆಗೆಟಿವ್​ ಟ್ರೋಳ್​ ಮೂಲಕವೇ, ಡಾಗ್‌ ಸತೀಶ್‌ ಸದ್ಯ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಪಾರ್ಕ್‌ಲ್ಲಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಕಬಾಬ್ ತಿಂದಿದ್ದೇನೆ, ದೇವ್ರ ದಿಂಡ್ರೂ ನಾನು ನಂಬಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಮೂಲಕ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಸರಿ, ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಫಿನಾಲೆಗೆ ಕರೆದು ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್‌ ಅವರು ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಪಾಸಿಟಿವ್‌ ಆಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಖ್ಯಾತಿ ಡಾಗ್‌ ಸತೀಶ್‌ ಅವರದ್ದು. ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಲಕ್ಷ, ಕೋಟಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಮಾತನಾಡುವ ಡಾಗ್‌ ಸತೀಶ್‌ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಪ್ರೀತಿ. ತಾವೊಬ್ಬ ಸುರಸುಂದರಾಂಗ, ನೂರಾರು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಹಿಂದೆ ಬೀಳ್ತಾರೆ, ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳೂ ತಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬರಲು ತುದಿಗಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದೆಲ್ಲಾ ಹೇಳ್ತಿರೋ ಡಾಗ್‌ ಸತೀಶ್‌ ಅವರ ಹಳೆಯ ಚಿತ್ರದ ತುಣುಕೊಂದು ಇದೀಗ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.

ಕನ್ನಡದ ಆಮೀರ್​ ಖಾನ್​

ನಾನು ಈಗಲೇ ಇಷ್ಟು ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ ಇದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಆಮೀರ್‍ ಖಾನ್‌ ಎಂದೇ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ಸ್ಟಾರ್‌ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಹೊಟ್ಟೆಕಿಚ್ಚು ಪಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಈಗಲೂ ನಾನು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಇರುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಪತ್ನಿ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಬೇರೆ ಮದುವೆಯಾಗ್ತೇನೆ ಎಂದರೆ, ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಕ್ಯೂ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅವಳು ಡಿವೋರ್ಸ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅಷ್ಟು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಇದ್ದೇನೆ ಎಂದೆಲ್ಲಾ ಹೇಳುವ ಡಾಗ್‌ ಸತೀಶ್‌, ಹಿಂದೆ ಹೇಗೆ ಇದ್ದರು ಎನ್ನುವ ಸಿನಿಮಾ ತುಣುಕು ಇದಾಗಿದೆ.

Related Articles

Related image1
ಕಿಚ್ಚನ ತಿವಿತವೊ, ಗಿಲ್ಲಿಯ ಗೆಲುವೊ? 'ಹೇಳೋದೆಲ್ಲಾ ಸುಳ್ಳು' ಎಂದು ಕೊನೆಗೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಡಾಗ್​ ಸತೀಶ್!
Related image2
BBK 12: ಗಿಲ್ಲಿ ನಟನ ಕಾಲಿಗೆ ಬೀಳಲು Dog Satish​ಗೆ ಮುಹೂರ್ತ ಫಿಕ್ಸ್​? ಎಷ್ಟು ಲಕ್ಷದ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸಿ ಬರ್ತಾರೆ?

ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್

ಈಗ ಈ ತುಣುಕನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಕತ್‌ ಟ್ರೋಲ್‌ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕನ್ನಡದ ಆಮೀರ್‌ ಖಾನ್‌ ನೋಡ್ರಪ್ಪಾ, ಹೀಗಿದ್ರು ಎಂದೆಲ್ಲಾ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.