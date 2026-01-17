Bigg Boss Tanya Mittal: ನಾನೊಬ್ಬಳು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರು, ಉದ್ಯಮಿ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡು, ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ ಎಂದು ಭಾಷಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಸ್ಪರ್ಧಿಯೋರ್ವರು ತಮ್ಮ ಕಾಂ*ಡೋಮ್‌ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯ ಟೂರ್‌ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.&nbsp;

ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 19 ಶೋನಲ್ಲಿ ತಾನ್ಯಾ ಮಿತ್ತಲ್ ಅವರು ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ ಹಾಗಿದೆ, ಹೀಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಭಾರೀ ಟ್ರೋಲ್‌ ಆದರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಹೇಗಿದೆ? ಮನೆ ಹೇಗಿದೆ? ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಹೇಗಿದೆ ಎಂಬ ವಿಡಿಯೋ ಸಂದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಎಲ್ಲರ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ತಾನೊಬ್ಬ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರು, ಉದ್ಯಮಿ ಎಂಬಂತೆ ಅವರನ್ನು ಬಿಂಬಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ಫುಲ್‌ ಟ್ರೋಲ್‌ ಆಗಿದ್ದರು

ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಾನ್ಯಾ ಅವರು ನನ್ನ ಲೈಫ್‌ ಹಾಗಿದೆ, ಹೀಗಿದೆ, ತಾಜ್‌ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುತ್ತೇನೆ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನಿಂದ ಬಿಸ್ಕತ್‌ ತರಿಸಿಕೊಳ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಕಾಫಿಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಮನೆಗೆ 800 ಸೀರೆ ತಂದಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈಗಿಂತ ಸುಂದರಿ ಎಂದೆಲ್ಲ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದವರೇ ಅವರನ್ನು ಟ್ರೋಲ್‌ ಮಾಡಿದ್ದರು.

ಈಗ ಗ್ವಾಲಿಯರ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಕಾಂಡೋಮ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕದ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಟೀಕಾಕಾರರ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Related Articles

Related image1
ಹೆಲೋ, Bigg Boss.. ರಕ್ಷಿತಾ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಆ ವಿಷಯ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ, Live ನೋಡಿದ್ವಿ: ವೀಕ್ಷಕರ ಆಗ್ರಹ
Related image2
ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಇಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ 4 ವಾರಕ್ಕೆ Bigg Boss ಮುಚ್ಚಬೇಕಿತ್ತು, ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಹೇಳಿದ್ರು: ನಾರಾಯಣಗೌಡ್ರು!

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ ಎಂಟ್ರಿ

ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದ ನಂತರ ತಾನ್ಯಾ ಮಿತ್ತಲ್ ಅವರು ಸೋಶಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ತಾನ್ಯಾ ಅವರಿಗೆ ಗ್ವಾಲಿಯರ್‌ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಇದೆ, ಅವರು ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಿಂದ ಬಂದಕೂಡಲೇ ಅವರಿಗೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ ಎಂಟ್ರಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಮನೆಯ ಮುಂದಿರುವ ಕಾರ್‌ಗಳ ಕಲೆಕ್ಷನ್‌ ಕೂಡ ವೈರಲ್‌ ಆಗಿತ್ತು.

ಕಾಂ*ಡೋಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಹೇಗಿದೆ?

ನಾನು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಗಳ ಒಡತಿ ಎಂದು ತಾನ್ಯಾ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ಅನೇಕರು ನಂಬಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಅವರು ಮೊದಲು ತಮ್ಮ ಐಷಾರಾಮಿ ಮನೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈಗ ತಮ್ಮ ಕಾಂ*ಡೋಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಹೇಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ತಾನ್ಯಾ ಅವರು ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬೃಹತ್ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಂದ ತರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಅಲ್ಲಿರುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಇವರೇ ನಮ್ಮ ಬಾಸ್‌ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

"ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ‌ ಕಾಂ*ಡೋಮ್‌ ಎನ್ನೋದು ಇಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಮುಜುಗರ ನೀಡುವ ವಿಷಯ. ಹೀಗಾಗಿ ಅನೇಕರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಾರೆ. ಇದೊಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಉದ್ಯಮವಾಗಿದೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಹೆಸರು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ

ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಹಿಂಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌ ಕೂಡ ವೀಕೆಂಡ್‌ ಎಪಿಸೋಡ್‌ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕಾಲೆಳೆದರು, ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡಿದರು. ಇಡೀ ಶೋ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ನನ್ನನ್ನು ಲೇವಡಿ ಮಾಡಿದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಿರೂಪಕ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆಯೇ ವಿನಃ, ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌ ಹೆಸರನ್ನು ತಗೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ.

ನಾನು ಏನು? ನನ್ನ ಮನೆ ಹೇಗಿದೆ? ನನ್ನ ಮನೆಯ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿಲ್ಲ. ನನ್ನನ್ನು ಕುರುಡಾಗಿ ನಂಬಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗಾಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಕಾಂಡೋಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಜೊತೆಗೆ ತಾನ್ಯಾ ಮಿತ್ತಲ್ ಅವರು ಫಾರ್ಮಾಸ್ಯುಟಿಕಲ್, ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ, ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಫಾರ್ಮ್‌ಹೌಸ್‌, ಸೀರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರಂತೆ.