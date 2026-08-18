ಬಿಗ್ಬಾಸ್ 13ರ ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಧನುಷ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ತಮ್ಮ ಗಿನ್ನೆಸ್ ದಾಖಲೆ ಹರಿದು ಹಾಕಿದ್ದು ಭಾರೀ ಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ತಾನು ಹರಿದಿದ್ದು ನಕಲಿ ದಾಖಲೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿರುವ ಧನುಷ್, ಬಿಗ್ಬಾಸ್ಗೆ ಹೋಗುವ ಅವಕಾಶ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆಯು ಬಿಗ್ಬಾಸ್ಗೆ ಹೋಗಲು ಜನರು ಹೊಂದಿರುವ ಕನಸು ಮತ್ತು ಭ್ರಮೆಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿಡುತ್ತದೆ.
ಬಿಗ್ಬಾಸ್ 13 (Bigg Boss 13) ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರನ್ನು ಈ ಬಾರಿ ಒಳಗೆ ಕಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮುಖಕ್ಕೆ ಸೆಗಣಿ ಬಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು, ಕೆಲಸ ಬಿಡುವಂತೆ ಹೇಳುವುದು, ಇನ್ನೂ ಏನೇನೋ ಟಾಸ್ಕ್ ಮಾಡಿಸುವುದು... ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಟಾಸ್ಕ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಟೀಕೆಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಇವೆಲ್ಲಾ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಷೋ ನಡೆಸುವವರಿಗೆ ತಿಳಿಯದೇ ಇರುವ ವಿಷಯವೇನಲ್ಲ. ಆದರೆ ಜನರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಕೂಡ ಅದರ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಕು.
ಆದರೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಭಾರಿ ಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿದ್ದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಸ್ಪರ್ಧಿಯ ನಡವಳಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ್ದು, ಧನುಷ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಎನ್ನುವ ಸ್ಪರ್ಧಿ ತಮ್ಮ ಗಿನ್ನೆಸ್ ದಾಖಲೆ ಹರಿದು ಹಾಕಿದ್ದು. ಇಂಥ ದಾಖಲೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವುದು ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿಗೆ ಒಂದೇ ಬಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಷೋಗೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಜೀವಮಾನದ ಸಾಧನೆಯನ್ನೇ ಪಣಕ್ಕಿಡುವಂತೆ ಹೇಳಿದ್ದು, ಹಾಗೂ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಷೋದಿಂದ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿಯೇ ತೀರುತ್ತೇವೆ ಎನ್ನುವ ಭ್ರಮೆಯಿಂದ ಕೆಲವರು ಈ ರೀತಿ ದಾಖಲೆ ಹರಿದು ಹಾಕಿದ್ದು ಎಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ ಎಂದು ಸಾಕಷ್ಟು ಮಂದಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಧನುಷ್ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ
ಆದರೆ, ಅದಕ್ಕೀಗ ಖುದ್ದು ಧನುಷ್ ಅವರೇ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಸತ್ಯವಲ್ಲ. ಅದು ನನ್ನ ಒರಿಜಿನಲ್ ದಾಖಲೆಯಲ್ಲ. ನನಗೆ ದಾಖಲೆಯ ನಕಲಿ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಒರಿಜಿನಲ್ ನನ್ನ ಬಳಿಯೇ ಇದೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಬಾರಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ಗೆ ಹೋಗುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುವುದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಬಾರಿ. ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವಾಗ ಇಂಥ ಅವಕಾಶವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಮೂಲಕ, ಅಸಲಿ ದಾಖಲೆ ಹರಿದು ಹಾಕಿದರೂ ತಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಎನ್ನುವ ಕನಸು...
ಇವರ ಮಾತಿನಿಂದ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ಗೆ ಹೋಗುವುದು ಅದೆಷ್ಟು ಮಂದಿಯ ದೊಡ್ಡ ಕನಸು ಎನ್ನುವುದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಬಿಗ್ಬಾಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದರೆ ಅದರ ಲೆವೆಲ್ಲೇ ಬೇರೆಯದ್ದು ಎನ್ನುವ ಕಲ್ಪನೆ ಹಲವರಿಗೆ ಇದೆ. ಗಿನ್ನೆಸ್ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದರೂ ಸಿಗದ ಮರ್ಯಾದೆ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದರೆ ತಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ಮುಂದೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶಗಳು ಹುಡುಕಿ ಬರುತ್ತವೆ, ಜನರು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಬೀಳುತ್ತಾರೆ, ಹೋದಲ್ಲಿ, ಬಂದಲ್ಲಿ ಆಟೋಗ್ರಾಫ್ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಮುಂದೆ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ.... ಹೀಗೆ ಹಲವರ ಕಲ್ಪನೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಅವರ ಅದೃಷ್ಟ ಕಾಲವೇ ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕಷ್ಟೇ.