ಅಮೃತಧಾರೆ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸುನಿಲ್ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ನಡೆದಿದೆ. ಆದರೆ, ಜೈದೇವನ ಕುತಂತ್ರದಿಂದ ಈ ಮದುವೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಸತ್ಯ ಸುನಿಲ್‌ಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ, ನಟಿ ಅನ್ವಿತಾ ಸಾಗರ್ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದ ಶೂಟಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಅಮೃತಧಾರೆ (Amruthadhaare) ಮಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸುನಿಲ್​ ಎಂಗೇಜ್​ಮೆಂಟ್​ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತೂಗಿ, ಹಿಂದೆ-ಮುಂದೆ ನೋಡಿ ವಿಚಾರಿಸಿ ಮುಂದೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುವ ಭೂಮಿಕಾಗಾಗಲೀ, ಗೌತಮ್​ಗಾಗಲೀ ಸುನಿಲ್​ ಜೈದೇವನ ಕಡೆಯವನು, ಅವನು ಮಲ್ಲಿಯನ್ನು ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನುವ ಕಲ್ಪನೆ ಕೂಡ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಸುನಿಲ್​ ಮಲ್ಲಿಯನ್ನು ಮೊದಲೇ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆದರೆ ಆತನಿಗಿಂತ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡವಳಾಗಿರುವ ಮಲ್ಲಿಯ ಜೊತೆ ಈಗ ಎಂಗೇಜ್​ಮೆಂಟ್​ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಮಾತ್ರ ಜೈದೇವನಿಂದಾಗಿ.

ಮುಂದೇನು?

ಜೈದೇವನ ಪತ್ನಿಯೇ ಮಲ್ಲಿ ಎನ್ನುವ ಸತ್ಯ ಸುನಿಲ್​ಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಆತ ಮುಂದೆ ಏನು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುತ್ತಾನೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಸದ್ಯ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ. ಅದೇ ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಆತ ಜೈದೇವ ಹೇಳಿದಂತೆ ಕೇಳಿ ಮಲ್ಲಿಯನ್ನು ಲವ್​ ಮಾಡ್ತಿರೋ ವಿಷಯ ಭೂಮಿಕಾ- ಗೌತಮ್​ಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಿದೆ. ಅದನ್ನು ಖುದ್ದು ಸುನಿಲ್​ ಹೇಳಿದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸರಿಯಾಗುತ್ತೆ,ಆದರೆ ಬೇರೆಯವರ ಮೂಲಕ ಈ ವಿಷ್ಯ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಲಿ ಬದುಕಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೋಲ-ಕಲ್ಲೋಲವೇ ಸರಿ.

ಶೂಟಿಂಗ್​ ವಿಡಿಯೋ

ಇವುಗಳ ನಡುವೆಯೇ, ಇದೀಗ ಮಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಅನ್ವಿತಾ ಸಾಗರ್​ (Anvita Sagar) ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್​ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸುನಿ ಎಂಗೇಜ್​ಮೆಂಟ್​ ಶೂಟಿಂಗ್​ ದಿವಸ ಏನೇನು ನಡೆಯಿತು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಶೂಟಿಂಗ್​ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಿ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ನಟಿ ಫುಲ್​ ಸುಸ್ತಾಗಿ ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ಮಲಗಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಪಾರ್ಥ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಹೇಗೆ ಮೇಕಪ್​ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ, ಕ್ಯಾಮೆರಾಮೆನ್​ಗಳು ಶೂಟಿಂಗ್​ ಹೇಗೆ ಸೆಟ್​ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ, ಅಪ್ಪು ಮತ್ತು ಮಿಂಚು ಹೇಗೆ ಜಾಲಿಮೂಡ್​ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅದರ ವಿಡಿಯೋ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.

