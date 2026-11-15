ಮೂರೂವರೆ ವರ್ಷಗಳ ಯಶಸ್ವಿ ಪ್ರಸಾರದ ನಂತರ ಅಮೃತಧಾರೆ ಧಾರಾವಾಹಿ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಕೊನೆಯ ದಿನದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಕಲಾವಿದರು ಭಾವುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವೀಕ್ಷಕರ ಬೇಡಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಅಮೃತಧಾರೆ ಪಾರ್ಟ್-2 ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತೀವ್ರ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿದೆ.
ಅಮೃತಧಾರೆ ಸೀರಿಯಲ್ (Amruthadhaare Serial) ತನ್ನ ಮೂರೂವರೆ ವರ್ಷಗಳ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಮುಗಿಸಿದೆ. ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಸುದೀರ್ಘ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು, ಆಮೇಲೆ ದೂರ ಹೋಗುವುದು ಎಂದರೆ ಅದು ಹಲವು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ನೋವಿನ ಮಾತು. ಒಂದರ್ಥದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಒಂದೇ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಓದಿ, ಕೊನೆಯ ವರ್ಷ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಆಗುವ ನೋವಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಭಾವನೆ ಕೂಡ. ಇದು ಒಂದೆಡೆಯಾದರೆ, ಅಮೃತಧಾರೆಯನ್ನು ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ಇದು ತುಂಬಲಾಗದ ನೋವು ಕೊಟ್ಟಿದೆ.
ಕೊನೆಯ ದಿನದ ಶೂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಲಾವಿದರೂ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಜರ್ನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗೌತಮ್ ಅರ್ಥಾತ್ ರಾಜೇಶ್ ನಟರಂಗ ಅವರು, ತಮ್ಮನ್ನು ಇಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟು ಬೆಳೆಸಿದ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಭಾವುಕರಾದರೆ, ಭೂಮಿಕಾ ಅರ್ಥಾತ್ ನಟಿ ಛಾಯಾ ಸಿಂಗ್ ಕೂಡ ಭಾವುಕರಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಲನ್ ರೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ದ ಜೈದೇವ್ ಅರ್ಥಾತ್ ರಾಣವ್ ಗೌಡ ಅವರು, ನಾನು ಎಲ್ಲಿಯೇ ಹೋದರೂ ಜನ ನನ್ನನ್ನು ನೀವ್ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟೋರು ಎಂದು ಬೈದು, ಕೊನೆಗೆ ಸೆಲ್ಫಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ರು, ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಪಾರ್ಟ್-2 ಬರುತ್ತಾ?
ಅದೇ ರೀತಿ, ಶಕುಂತಲಾ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ವನಿತಾ ವಾಸು ಅವರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸೀರಿಯಲ್ನ ಎಲ್ಲಾಕಲಾವಿದರೂ, ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಚಿರಋಣಿಯಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದರ್ಥದಲ್ಲಿ ನೋಡುವುದಾದರೆ ಬಹುತೇಕ ಕಲಾವಿದರಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದೂ ನಿಜ. ಅಷ್ಟು ಭಾವುಕರಾಗಿ ಈ ಸೀರಿಯಲ್ಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇದರ ನಡುವೆಯೇ, ಅಮೃತಧಾರೆ ಪಾರ್ಟ್-2 (Amruthadhaare Part-2)ಬರಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ವೀಕ್ಷಕರ ಆಸೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಹಲವರು ಇದೇ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ನಡುವೆಯೇ, ಸೀರಿಯಲ್ನ ಪಾರ್ಟ್-2 ಬರಲಿದೆ ಎನ್ನುವ ಪೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕೂಡ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ವೀಕ್ಷಕರ ಒತ್ತಾಯದ ಮೇರೆಗೆ ಪಾರ್ಟ್-2 ಬಂದರೂ ಅಚ್ಚರಿ ಏನಿಲ್ಲ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗೆ ಎರಡನೆಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.