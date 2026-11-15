ಅಮೃತಧಾರೆ ಸೀರಿಯಲ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಜೈದೇವ್ ಪಾತ್ರದ ಅಂತ್ಯ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಬೇಸರ ತರಿಸಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ನಟ ರಾಣವ್ ಗೌಡ ಮತ್ತು ರಾಧಾ ಭಗವತಿ ಅವರ ವಿವಾಹದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ.

ಅಮೃತಧಾರೆ ಸೀರಿಯಲ್​ (Amruthadhaare Serial) ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡಿದೆ. ಕಳೆದ ಮೂರೂವರೆ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದ ಸೀರಿಯಲ್​ ಅಂತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಸೀರಿಯಲ್​ ಮುಗಿದಿರುವುದು ಹಲವು ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ನೋವು ತರಿಸಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆಯೇ ಹಲವು ಬಾರಿ ಸೀರಿಯಲ್​ ಮುಗಿಯತ್ತೆ, ಮುಗಿಯತ್ತೆ ಎಂದೇ ಅಂದುಕೊಳ್ಳುವ ನಡುವೆಯೇ ಟ್ವಿಸ್ಟ್​ ಮೇಲೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್​ ತಂದು ಕಥೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗಿತ್ತು. ಇನ್ನೇನು ಈಗಂತೂ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸೀರಿಯಲ್​ ಮುಗಿದೇ ಮುಗಿಯತ್ತೆ ಎಂದಾಗ ದೀಪಿಕಾಳ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಲಾಗಿತ್ತು. ಭೂಮಿಕಾಗೆ ಅವಳಿ ಸಹೋದರಿ ಇರುವ ಕಥೆ ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಅದೆಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ಜೈದೇವ್​ ಮತ್ತು ಶಕುಂತಲಾ ಕಥೆ ಮುಗಿಯಿತು ಎನ್ನುವಾಗಲೇ, ಗೌತಮ್​ ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಮನೆಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಕಥೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಎಳೆದಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಕಥೆ ಮುಗಿಯಲ್ಲ ಎಂದುಕೊಂಡವರೇ ಹೆಚ್ಚು. ಆದರೆ, ಹಾಗಾಗಲಿಲ್ಲ. ಸೀರಿಯಲ್​ ತನ್ನ ಪಯಣ ಮುಗಿಸಿದೆ.

ಈ ಸೀರಿಯಲ್​ನಲ್ಲಿ ಜೈದೇವನ ಅಂತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅದೂ ಪತ್ನಿ ಮಲ್ಲಿಯ ಕೈಯಲ್ಲಿ. ಜೈದೇವ ಎಷ್ಟೇ ಕ್ರೂರಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಹ್ಯಾಂಡ್​ಸಮ್​ ನಟ ರಾಣವ್​ ಗೌಡ ಅವರನ್ನು ವಿಲನ್​ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳದ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಹೆಚ್ಚು. ಹಲವು ಬಾರಿ ಪ್ರೊಮೋ ರಿಲೀಸ್​ ಆದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಜೈದೇವನ ಪರವಾಗಿ ನಿಂತವರೂ ಹಲವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಜೈದೇವನ ಅಂತ್ಯ ಹೀಗೆ ಆಗಿದ್ದು ಅವರ ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೋಡಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸೀರಿಯಲ್​ ಮುಗಿದಿದೆ.

ಮದುವೆ ಯಾವಾಗ?

ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈಗ ಜೈದೇವ್​ ಅರ್ಥಾತ್​ ನಟ ರಾಣವ್​ ಗೌಡ (Ranav Gowda) ಅವರ ಮದುವೆ ಯಾವಾಗ ಎನ್ನುವ ಬಗ್ಗೆ ವೀಕ್ಷಕರು ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿಯ ಜೀ ಕನ್ನಡ ಅವಾರ್ಡ್​ನಲ್ಲಿ ರಾಣವ್​ ಗೌಡ ಅವರಿಗೆ ಬೆಸ್ಟ್​ ವಿಲನ್​ ಅವಾರ್ಡ್​ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಇದು ಅವರ ಅಮೃತಧಾರೆ ಪಯಣದ ಕೊನೆಯ ಅವಾರ್ಡ್​. ಅದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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ಇದಾಗಲೇ ಇವರ ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ಗೆ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ, ಹಳೆಯ ಮಲ್ಲಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿ ಕೊನೆಗೆ ಭಾರ್ಗವಿ ಎಲ್​ಎಲ್​ಬಿ ಸೀರಿಯಲ್​ ಭಾರ್ಗವಿಯಾಗಿದ್ದ ರಾಧಾ ಭಗವತಿ ಜೊತೆ ಎಂಗೇಜ್​ಮೆಂಟ್​ ಆಗಿದ್ದು, ಇಬ್ಬರ ಮದುವೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಮದುವೆಯ ಡೇಟ್​ ಇನ್ನೂ ಅನೌನ್ಸ್​ ಮಾಡಿಲ್ಲವಾದರೂ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಮದುವೆ ಎನ್ನುವುದು ತಿಳಿದಿದೆ. ರಾಧಾ ಭಗವತಿ ಅವರ ಭಾರ್ಗವಿ ಎಲ್​ಎಲ್​ಬಿ ಸೀರಿಯಲ್​ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬಿಜಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ರಾಣವ್​ ಕೂಡ ಅಮೃತಧಾರೆ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಗುಡ್​ನ್ಯೂಸ್​​ ಕೊಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್​.