ದಸರಾ ರಜೆಯ ನಂತರ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಕಳೆಯಲು ಕರ್ನಾಟಕದ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳು ಮತ್ತು ಕರಾವಳಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ 5 ದಿನಗಳ ರೋಡ್ ಟ್ರಿಪ್ ಪ್ಲಾನ್ ಇದಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಶುರುವಾಗುವ ಈ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಶೃಂಗೇರಿ, ಉಡುಪಿ ಹಾಗೂ ಗೋಕರ್ಣದ ಸುಂದರ ತಾಣಗಳನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ ನಡುವೆ ನೋಡಬಹುದಾದ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳು. ವಾರಾಂತ್ಯದ ದಣಿವು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಾಗೂ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ದಿನ ಕಳೆಯಲು ಬಯಸುವಿರಾ? ಹಸಿರು ಹೊದಿಕೆಯ ಮಲೆನಾಡು, ಸಾಲು ಸಾಲು ಜಲಪಾತಗಳು, ಘಾಟ್ ರಸ್ತೆಗಳು, ಕಾಫಿ ಎಸ್ಟೇಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶಾಲವಾದ ಕರಾವಳಿ ತೀರಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುವ ಆಸೆ ನಿಮಗಿದ್ದರೆ, ಇಲ್ಲಿದೆ ನಿಮಗಾಗಿ ಒಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ 'ಕರ್ನಾಟಕ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ರೋಡ್ ಟ್ರಿಪ್' (Karnataka Western Ghats Road Trip) ಪ್ಲಾನ್!
ಕೇವಲ 5 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 5 ಪ್ರಮುಖ ತಾಣಗಳನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡುವ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೂಟ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಮತ್ತು ಗೈಡ್ ಇಲ್ಲಿದೆ:
ದಿನ 1: ಬೆಂಗಳೂರು → ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು (243 ಕಿ.ಮೀ | 4 ರಿಂದ 4.5 ಗಂಟೆ)
ನಿಮ್ಮ ರೋಡ್ ಟ್ರಿಪ್ ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಸನ್ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿ ಕೇವಲ 4-4.5 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ 'ಕಾಫಿನಾಡು' ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರನ್ನು ತಲುಪಬಹುದು.
ಏನೇನು ನೋಡಬಹುದು?: ರಮಣೀಯ ಕಾಫಿ ತೋಟಗಳು, ಮುಳ್ಳಯ್ಯನಗಿರಿ ಬೆಟ್ಟ, ಬಾಬಾಬುಡನ್ಗಿರಿ, ಹೆಬ್ಬೆ ಹಾಗೂ ಝರಿ ಜಲಪಾತಗಳು.
ಅನುಭವ: ದಟ್ಟ ಹಸಿರು, ತಂಪಾದ ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಬಿಸಿಬಿಸಿ ಕಾಫಿಯ ಆಸ್ವಾದನೆ.
ದಿನ 2: ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು → ಶೃಂಗೇರಿ (110 ಕಿ.ಮೀ | 2.5 ರಿಂದ 3 ಗಂಟೆ)
ಕಾಫಿನಾಡಿನಿಂದ ಮಲೆನಾಡಿನ ದಟ್ಟ ಕಾಡುಗಳು ಮತ್ತು ಘಾಟ್ ರಸ್ತೆಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶೃಂಗೇರಿಯನ್ನು ತಲುಪಿ.
ಏನೇನು ನೋಡಬಹುದು?: ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಪೀಠ, ತುಂಗಾ ನದಿ ದಂಡೆ, ಐತಿಹಾಸಿಕ ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ದೇವಾಲಯ, ಸಿರಿಮನೆ ಜಲಪಾತ.
ಅನುಭವ: ದಟ್ಟವಾದ ಅರಣ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಚಾಲನೆ, ಪ್ರಶಾಂತ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮನಃಶಾಂತಿ.
ದಿನ 3: ಶೃಂಗೇರಿ → ಉಡುಪಿ (98 ಕಿ.ಮೀ | 2 ರಿಂದ 2.5 ಗಂಟೆ)
ಶೃಂಗೇರಿಯಿಂದ ಆಗುಂಬೆ ಅಥವಾ ಕುದುರೆಮುಖ ಘಾಟ್ ರಸ್ತೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸುಂದರ ಇಳಿಜಾರಿನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಿ ಕರಾವಳಿ ನಗರಿ ಉಡುಪಿಗೆ ತಲುಪಿ.
ಏನೇನು ನೋಡಬಹುದು?: ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಮಠ, ಮಲ್ಪೆ ಬೀಚ್, ಸೇಂಟ್ ಮೇರೀಸ್ ದ್ವೀಪ, ಕಾಪು ಬೀಚ್ ಮತ್ತು ಲೈಟ್ಹೌಸ್.
ಅನುಭವ: ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಉಡುಪಿ ಖಾದ್ಯಗಳ ರುಚಿ (ಕರಾವಳಿ ಫುಡ್) ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ.
ದಿನ 4: ಉಡುಪಿ → ಗೋಕರ್ಣ (100 ಕಿ.ಮೀ | 2.5 ರಿಂದ 3 ಗಂಟೆ)
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 66 (NH-66) ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ತೀರದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಸಾಗುವ ರಮಣೀಯ ಡ್ರೈವ್ ಮೂಲಕ ಮುರುಡೇಶ್ವರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಗೋಕರ್ಣ ತಲುಪಿ.
ಏನೇನು ನೋಡಬಹುದು?: ನಡುವೆ ಮರುಡೇಶ್ವರ ಶಿವನ ಬೃಹತ್ ವಿಗ್ರಹ, ಗೋಕರ್ಣ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಓಂ ಬೀಚ್, ಕುಡ್ಲೆ ಬೀಚ್ ಮತ್ತು ಹಾಫ್ ಮೂನ್ ಬೀಚ್.
ಅನುಭವ: ಬೀಚ್ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್, ವಾಟರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯುತವಾದ ಕರಾವಳಿ ತಂಗಾಳಿ.
ದಿನ 5: ಗೋಕರ್ಣದಲ್ಲಿ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ವಾಪಸ್:
ಕೊನೆಯ ದಿನ ಗೋಕರ್ಣದ ಪ್ರಶಾಂತ ಬೀಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಕಂಡು, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೆಫೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಹಾರ ಸೇವಿಸಿ, ಶಿರಸಿ ಅಥವಾ ಹಾವೇರಿ-ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಮೂಲಕ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ವಾಪಸಾಗಬಹುದು.
ಪ್ರವಾಸದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು:
ಮೊತ್ತಮೊದಲ ಪ್ರಯಾಣದ ದೂರ: ಸುಮಾರು 550+ ಕಿ.ಮೀ (ಒಟ್ಟು ರೋಡ್ ಟ್ರಿಪ್).
ಸೂಕ್ತ ಸಮಯ: ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ (ಮಳೆಗಾಲದ ನಂತರದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಾತಾವರಣ).
ಪ್ರಯಾಣದ ವಿಧಾನ: ಕಾರು ಅಥವಾ ಬೈಕ್ ರೋಡ್ ಟ್ರಿಪ್ಗೆ ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರಸ್ತೆ.