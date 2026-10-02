2019ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ನಡೆಸಿದ 'ಮಿಷನ್ ಶಕ್ತಿ' ಉಪಗ್ರಹ ವಿರೋಧಿ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಅಮೆರಿಕದ ಗುಪ್ತಚರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು. ಈ ದಿಢೀರ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸುಳಿವು ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಗುಪ್ತಚರ ಅಧಿಕಾರಿ ಡೇವಿಡ್ ಗ್ರಶ್ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಭಾರತವು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮಿಲಿಟರಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ.
ಮಾರ್ಚ್ 2019 ರಲ್ಲಿ, ಭಾರತವು ತನ್ನ 'ಮಿಷನ್ ಶಕ್ತಿ' ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಡಿ ಉಪಗ್ರಹ ವಿರೋಧಿ ಕ್ಷಿಪಣಿಯಿಂದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಜೀವಂತ ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿದಾಗ, ಅದು ಅಮೆರಿಕದ ಉನ್ನತ ರಕ್ಷಣಾ ಮತ್ತು ಗುಪ್ತಚರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು. ಭಾರತವು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಬೃಹತ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಿದೆ ಎಂಬ ಸಣ್ಣ ಸುಳಿವೂ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಆಡಳಿತಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ.
ಅಮೆರಿಕ ಗುಪ್ತಚರ ಇಲಾಖೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ 'ದಿ ಜೋ ರೋಗನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್' ಪಾಡ್ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅಮೆರಿಕದ ಮಾಜಿ ಗುಪ್ತಚರ ಅಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ವಿಸ್ಲ್ಬ್ಲೋವರ್ ಡೇವಿಡ್ ಗ್ರಶ್, ಭಾರತದ ಈ ದಿಢೀರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ನಂತರ ಅಮೆರಿಕದ ಗುಪ್ತಚರ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಎದುರಾದ ಆತಂಕ ಮತ್ತು ಗೊಂದಲದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಮೆರಿಕದ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಧಡಾಧಡ್ ಕರೆಗಳು!
ಡೇವಿಡ್ ಗ್ರಶ್ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ 'ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿಕಾನ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫೀಸ್' (NRO) ನಲ್ಲಿದ್ದರು. "ಭಾರತದ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸುಳಿವು ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಇದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಸುರಕ್ಷಿತ ರಹಸ್ಯ ಫೋನ್ಗಳು ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಧಡಾಧಡ್ ರಿಂಗಣಿಸಲು ಶುರುವಾದವು. ಅಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಗಾಬರಿ ಆವರಿಸಿತ್ತು. ಏನಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯದೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅಮೆರಿಕ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಗೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕರೆ ಮಾಡತೊಡಗಿದರು. ಭಾರತವು ಯಾವುದಾದರೂ ದೊಡ್ಡ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಇದು ಬರಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪರೀಕ್ಷೆಯೇ ಎಂಬ ಗೊಂದಲ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಕಾಡಿತ್ತು" ಎಂದು ಅವರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದ್ದ 'ಮಿಷನ್ ಶಕ್ತಿ'!
ಮಾರ್ಚ್ 27, 2019 ರಂದು, ಒಡಿಶಾದ ಡಾ. ಎಪಿಜೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ದ್ವೀಪದಿಂದ ಉಪಗ್ರಹ ವಿರೋಧಿ (A-SAT) ಕ್ಷಿಪಣಿಯನ್ನು ಹಾರಿಸಿದ ಭಾರತ, ಭೂಮಿಯ ಕೆಳ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದ (300 ಕಿಮೀ ಎತ್ತರ) ಮೈಕ್ರೋಸ್ಯಾಟ್-ಆರ್ ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿತು.
ವಿಶ್ವದ ರಕ್ಷಣಾ ವಿಶ್ಲೇಷಕರೇ ದಂಗು!
ಈ ಮೂಲಕ ಅಮೆರಿಕ, ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಚೀನಾದ ನಂತರ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದ ವಿಶ್ವದ 4ನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸೂಪರ್ ಪವರ್ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ ಭಾರತ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತು. ಭಾರತದ ಈ ಸೈಲೆಂಟ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯು ವಿಶ್ವದ ರಕ್ಷಣಾ ವಿಶ್ಲೇಷಕರನ್ನು ದಂಗಾಗಿಸಿತು.
ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಕಾಡಿದ 'ಅವಶೇಷಗಳ' ಭಯ!
ಉಪಗ್ರಹ ನಾಶವಾದ ತಕ್ಷಣ, ಪೆಂಟಗನ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ರಕ್ಷಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಭಯ ಶುರುವಾಯಿತು. ಸಿಡಿದುಬಿದ್ದ ಉಪಗ್ರಹದ ಅವಶೇಷಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಜಾಹೀರಾತು, ಮಿಲಿಟರಿ ಅಥವಾ ಜಾಗತಿಕ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ (ISS) ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಆತಂಕಗೊಂಡಿತು. ಆದರೆ, ಭಾರತವು ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೇವಲ 300 ಕಿ.ಮೀ ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ್ದರಿಂದ, ಎಲ್ಲಾ ಅವಶೇಷಗಳು ಕೆಲವೇ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುಟ್ಟು ಹೋದವು.
ಜಾಗತಿಕ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಬದಲಾದ ಸಮೀಕರಣ!
ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಭಾರತವನ್ನು ಕೇವಲ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಉಡಾಯಿಸುವ ದೇಶವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ, 'ಮಿಷನ್ ಶಕ್ತಿ' ಒಂದು ಬಲವಾದ ಉತ್ತರವಾಗಿತ್ತು. ಭಾರತವು ತನ್ನ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಾಗೂ ಶತ್ರು ದೇಶಗಳ ಕಣ್ಣಾವಲನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಲು ಸಂಪೂರ್ಣ ಶಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿತು. ಡೇವಿಡ್ ಗ್ರಶ್ ಅವರ ಈ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆಯು, 2019 ರಲ್ಲೇ ಭಾರತವು ಸೂಪರ್ ಪವರ್ ದೇಶಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ತನಗೆ ಬೇಕಾದ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿತ್ತು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.