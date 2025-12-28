ಟೆಕ್ನೋ ಪೋವಾ ಕರ್ವ್ 2 5G ಯ ಡಿಸೈನ್ ರೆಂಡರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಫೀಚರ್‌ಗಳು ಲೀಕ್ ಆಗಿವೆ. 8000mAh ದೈತ್ಯ ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು 144Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಡಿಸ್‌ಪ್ಲೇ ಈ ಫೋನಿನ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳಾಗಿವೆ.&nbsp;

ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಬ್ರಾಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ನೋ ಕೂಡ ಒಂದು. ಬಜೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ನಡುವಿನ ಅಂತರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಮುಂಬರುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಕಂಪನಿ ಈಗ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. 2026 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಹೊಸ ಮಾದರಿಯೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಪೋವಾ ಲೈನ್‌ಅಪ್ ಅನ್ನು ನವೀಕರಿಸಲು ಟೆಕ್ನೋ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ಟೆಕ್ನೋ ಪೋವಾ ಕರ್ವ್ 2 5G ಯ ಡಿಸೈನ್ ರೆಂಡರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷಣಗಳು ಈಗ ಹೊರಬಿದ್ದಿವೆ. ಟೆಕ್ನೋ ಪೋವಾ ಕರ್ವ್ 2 5G ಕಂಪನಿಯ ಮುಂದಿನ ಮಿಡ್-ರೇಂಜ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಆಗಲಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಹಿಂದಿನ ಮಾದರಿಯಾದ ಟೆಕ್ನೋ ಪೋವಾ ಕರ್ವ್ 5G ಯ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

8000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ

ಈಗ ಸೋರಿಕೆಯಾದ ಕೆಲವು ರೆಂಡರ್‌ಗಳಿಂದ, ಈ ಹೊಸ ಫೋನಿನ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಫೀಚರ್‌ಗಳು ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿವೆ. ಅತ್ಯಂತ ಗಮನಾರ್ಹ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಫೋನ್ 8000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಇದು 144Hz ಹೈ ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಫೋನ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳಿವೆ. ಟೆಕ್ನೋ ಪೋವಾ ಕರ್ವ್ 2 5G ಕಂಪನಿಯ ಮುಂದಿನ ಮಿಡ್-ರೇಂಜ್ ಫೋನ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಫೋನ್ 1.5K ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್‌ನೊಂದಿಗೆ 6.78-ಇಂಚಿನ ಅಮೋಲೆಡ್ ಕರ್ವ್ಡ್-ಎಡ್ಜ್ ಡಿಸ್‌ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಫೋನ್‌ಗೆ 144Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

50-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ

ಫೋನಿನ ಹಿಂಭಾಗದ ವಿನ್ಯಾಸವು ತುಂಬಾ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದೆ. ಅದರ ಬೋಲ್ಡ್ ಲುಕ್‌ನಿಂದಾಗಿ, ಇದನ್ನು ಮಿಡ್-ರೇಂಜ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಬಹುದು. ಹಿಂಬದಿಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾವು 50-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು 2-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಎಲ್ಇಡಿ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಸಹ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಫೋನ್ ಮೀಡಿಯಾಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 7100 ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್, 12GB ವರೆಗೆ RAM ಮತ್ತು 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 16 ಆಧಾರಿತ HiOS 16 ಸ್ಕಿನ್ ಔಟ್-ಆಫ್-ಬಾಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

IP64 ರೇಟಿಂಗ್‌ ಫೀಚರ್‌

ಟೆಕ್ನೋ ಪೋವಾ ಕರ್ವ್ 2 5G ಯ ಹೈಲೈಟ್ ಫೀಚರ್ ಅದರ 8000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಆಗಿರಬಹುದು. ಮಿಡ್-ರೇಂಜ್ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಕಂಪನಿಯು ಹೊಸ ಮಾನದಂಡವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಇದು 45W ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಫೋನ್ ಇನ್-ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಫಿಂಗರ್‌ಪ್ರಿಂಟ್ ಸೆನ್ಸರ್, ಇನ್‌ಫ್ರಾರೆಡ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು IP64 ರೇಟಿಂಗ್‌ನಂತಹ ಫೀಚರ್‌ಗಳನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ನೋ ಪೋವಾ ಕರ್ವ್ 5G ಯ ಬೆಲೆ 15,999 ರೂ. ಆಗಿತ್ತು. ಮುಂಬರುವ ಫೋನ್ ಕೂಡ ಇದೇ ಬೆಲೆ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ (₹16,000) ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ.