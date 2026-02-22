ಕೇವಲ 8 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಫೋನ್ ಬೇಕಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ 6300mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ನೋಡಿ
Realme ಕಂಪನಿಯು ಬಜೆಟ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಒಂದನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಕೇವಲ 7,999 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಈ Realme P4 Lite ಫೋನ್, 6300mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವಿಶೇಷತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Realme P4 Lite
ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಆಫರ್ಗಳು (Price & Offers)
ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆಫರ್
ಈ ಫೋನ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ ₹9,999. ಆದರೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫರ್ನಿಂದ ₹1,000 ಮತ್ತು ಕೂಪನ್ ಮೂಲಕ ₹1,000, ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು ₹2,000 ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಿಗಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ನೀವು ಬೇಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅನ್ನು ಕೇವಲ ₹7,999 ಕ್ಕೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು! ಈ ಫೋನ್ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ (Flipkart) ಮತ್ತು ರಿಯಲ್ಮಿಯ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗಲಿದೆ.
ಬೀಚ್ ಗೋಲ್ಡ್ (Beach Gold), ಅಬ್ಸಿಡಿಯನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ (Obsidian Black), ಮತ್ತು ಸೀ ಬ್ಲೂ (Sea Blue) ಎಂಬ ಮೂರು ಆಕರ್ಷಕ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಲಭ್ಯ.
ಅಸತ್ತಲಾನಾ ಸಿರಾಪ್ಪಂಸಂಗಲ್ (Features & Specifications)
• ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ (Display): ಈ ಫೋನ್ 6.74-ಇಂಚಿನ HD+ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹೊಂದಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ 90Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಮತ್ತು 563 ನಿಟ್ಸ್ ಗರಿಷ್ಠ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಇರುವುದರಿಂದ ಸ್ಕ್ರೋಲಿಂಗ್ ತುಂಬಾ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. • ಪ್ರೊಸೆಸರ್ (Processor): ಇದರಲ್ಲಿ Unisoc T7250 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಮತ್ತು 4GB RAM ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. • ಓಎಸ್ (OS): ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಈ ಫೋನ್ ಇತ್ತೀಚಿನ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 15 (Android 15) ಆಧಾರಿತ Realme UI ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. • ಕ್ಯಾಮೆರಾ: ಫೋಟೋಗಾಗಿ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 13MP ಪ್ರೈಮರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 5MP ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. • ಭದ್ರತೆ: ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಫಿಂಗರ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಸೆನ್ಸರ್ (Side-mounted fingerprint sensor) ಮತ್ತು ನೀರು/ಧೂಳಿನಿಂದ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ IP54 ರೇಟಿಂಗ್ ಇದೆ.
ಬ್ಯಾಟರಿ ತಾನ್ ಮಾಸ್! (Massive Battery)
ಇದೈ ವಂಗಲಾಮಾ? ವೆಂಡಾಮಾ?
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು ಮತ್ತು AI ನಿಂದ ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಗತಿಯವರೆಗೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ (Technology News in Kannada) ಬಗ್ಗೆ ನಿರಂತರವಾದ ಅಪ್ಡೇಟ್. ಡಿಜಿಟಲ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಗಳ ಕುರಿತು ತಜ್ಞರ ಮಾತುಗಳು, ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಸಿಗುವ ಏಕೈಕ ತಾಣ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್. ಹೊಸ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ತಾ? ಹೊಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳು ಬಂದಿದ್ಯಾ? ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಬದಲಿಸುವ ಟೆಕ್ ಪಾಲಿಸಿ ಯಾವುದು? ಇವುಗಳ ಇಂಚಿಂಚೂ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗಲಿದೆ. ಟೆಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ ಡೆಮೋ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಕೂಡ ನೀವು ಕಾಣಬಹುದು.