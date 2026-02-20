ನಾಸಾದ ಗ್ರಹ ರಕ್ಷಣಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಕೆಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟ್, ಭೂಮಿಯತ್ತ ಬರುತ್ತಿರುವ ಸುಮಾರು 15,000 ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲಾಗದ ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ 'ಸಿಟಿ ಕಿಲ್ಲರ್'ಗಳು ಯಾವುದೇ ನಗರವನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅವುಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ನಮ್ಮ ಬಳಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ (ಫೆ.20): ಭೂಮಿಯ ಕಡೆಗೆ ಧಾವಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಂದಾಜು 15 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಯಾವುದೇ ಮಾರ್ಗವಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾಸಾ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿರುವ 15,000 ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲಾಗದ ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯಾವುದೇ ಮಾರ್ಗವಿಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಇಡೀ ನಗರವನ್ನು ನಾಶಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ನಾಸಾದ ಗ್ರಹ ರಕ್ಷಣಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಕೆಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಕಳವಳವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. 2032 ರಲ್ಲಿ ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹ YR4 ಭೂಮಿಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸುವ 4% ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಜಗತ್ತು ಕೆಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಅವರ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದೆ.
25 ಸಾವಿರ ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹಗಳ ಗುರುತು
ಸುಮಾರು 140 ಮೀಟರ್ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಸುಮಾರು 25,000 ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ, ಅವು ಭೂಮಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದರೆ ಒಂದಿಡೀ ನಗರವೇ ನಾಶವಾಗಬಹುದು. ನಾಸಾ ಅವುಗಳನ್ನು 'ಸಿಟಿ ಕಿಲ್ಲರ್ಸ್' ಎಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 40% ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 15,000 ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೂ, ಅವು ಯಾವುದೇ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಭೂಮಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದರೆ, ಪರಿಣಾಮವು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹಗಳು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹಗಳೇ ಅಪಾಯಕಾರಿ
ನಾವು ದೊಡ್ಡ ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಬಹುದು. ಸಣ್ಣ ಉಲ್ಕೆಗಳು ನಿರುಪದ್ರವಿಗಳು ಮತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ಭೂಮಿಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಈ ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹಗಳೇ ಕಳವಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ದೂರದರ್ಶಕಗಳಿದ್ದರೂ ಸಹ, ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹಗಳು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವ ಮೊದಲು ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪ್ರಪಂಚದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಂದು ಕೆಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು. ಅರಿಜೋನಾದ ಫೀನಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಮೇರಿಕನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ (ಎಎಎಎಸ್) ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಡಾ. ಕೆಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಈ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ 'ಅದೃಶ್ಯ ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹಗಳನ್ನು' ಗುರುತಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವುದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರಿಹಾರವಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಮಾತ್ರ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಅವು ಕಂಡುಬಂದರೂ ಸಹ ಅವುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವುದೇ ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲ. ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹದ ಪಥವನ್ನು ಬೇರೆಡೆ ತಿರುಗಿಸಲು ನಮಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಯಾವುದೇ ಮಾರ್ಗವಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾಸಾದ DART ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ನ್ಯಾನ್ಸಿ ಚಾಬೋಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
2022 ರಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಯು ಡಿಮಾರ್ಫೊಸ್ನ ಮಿನಿ-ಮೂನ್ಗೆ 14,000 mph ವೇಗದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಳಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅದರ ಪಥವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು ಎಂದು ನಾಸಾ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿತು. ಆದರೆ ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದರ ಗಮ್ಯಸ್ಥಾನವನ್ನು ವರ್ಷಗಳ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗದ ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಇದು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಹಣಕಾಸಿನ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಂತಹ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನ್ಯಾನ್ಸಿ ಚಾಬೋಟ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಜಗತ್ತು ವೇಗವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿರುವಾಗ, ಕೆಲ್ಲಿಯ ಈ ಅಲರ್ಟ್ ಭೂಮಿಯ ಸಮೀಪವಿರುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವಲ್ಲಿನ ಅಂತರವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹವು ಭೂಮಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ದರೂ, ಅವು ಒಡ್ಡುವ ಅಪಾಯವನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರ ನಡುವೆ, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ 'ನಿಯರ್ ಅರ್ತ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸರ್ವೇಯರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್' ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಲು ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಅವುಗಳನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅದು ಅವುಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.