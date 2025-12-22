Sarla Aviation Starts Air Taxi Ground Testing in Bengaluru ಗ್ರೌಂಡ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಸರ್ಲಾ ಏವಿಯೇಷನ್ನ ಏರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಅದರ ಪ್ರಮುಖ ಮೌಲ್ಯೀಕರಣ ಹಂತವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಡಿ.22): 2028ರ ವೇಳೆಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಏರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಗಳನ್ನು ಹೊರತರಲು ಯೋಜಿಸಿರುವ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಸರ್ಲಾ ಏವಿಯೇಷನ್, ಸೋಮವಾರ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ತನ್ನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಆರಂಭ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಗ್ರೌಂಡ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಸರ್ಲಾ ಏವಿಯೇಷನ್ನ ಏರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಅದರ ಪ್ರಮುಖ ಮೌಲ್ಯೀಕರಣ ಹಂತವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಕಂಪನಿಯ ಘೋಷನೆಗಳು ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಲ್ಯಾಬರೋಟರಿ ಸಂಶೋಧನೆಗಳಾಗಿ ಮಾತ್ರವೇ ಇದ್ದವು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಿಜವಾದ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಹಂತದ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಈ ಸಾಧನೆಯು ಭಾರತವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಫ್ಲೈಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ.
2024 ರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರೀ-ಸೀಡ್ ಮತ್ತು ಸೀಡ್ ರೌಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 13 ಮಿಲಿಯನ್ ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ (ಸುಮಾರು 116 ಕೋಟಿ ರೂ.) ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ ಎಂದು ವೇದಿಕೆ ಹೇಳಿದೆ, ನಂತರ ಜನವರಿ 2025 ರಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಾದ ಆಕ್ಸೆಲ್ ಮತ್ತು ಜೆರೋಧಾ ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ನಿಖಿಲ್ ಕಾಮತ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸರಣಿ ಎ ಸುತ್ತನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ.
ಭಾರತ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋದಲ್ಲಿ ಅನಾವರಣ
ಈ ವರ್ಷದ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ತನ್ನ ಮೂಲಮಾದರಿ ಏರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ, ಶೂನ್ಯಾವನ್ನು ಭಾರತ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋದಲ್ಲಿ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿತು, 2028 ರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಟೇಕ್-ಆಫ್ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ (eVTOL) ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಹೊರತರುವ ಯೋಜನೆ ಘೋಷಿಸಿತ್ತು. "ಸರ್ಲಾ ಏವಿಯೇಷನ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸೌಲಭ್ಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅರ್ಧ-ಪ್ರಮಾಣದ (7.5-ಮೀಟರ್ ರೆಕ್ಕೆಗಳ ಅಗಲ) eVTOL ಪ್ರದರ್ಶಕ, SYLLA SYL-X1 ಗಾಗಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ" ಎಂದು ಕಂಪನಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
7.5 ಮೀಟರ್ ಅಗಲ ರೆಕ್ಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ, SYL-X1 ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ರೀತಿಯ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಮುಂದುವರಿದ ಖಾಸಗಿ eVTOL ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟರ್ಅನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ. ಸರಿಸುಮಾರು ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹೋಲಿಸಬಹುದಾದ ಜಾಗತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಬಂಡವಾಳದ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಲಾದ ಈ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಕಂಪನಿಯು ಹಿಂದೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸದ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪ್ರಮಾಣ, ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವ ವೇಗ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಪರಿಪಕ್ವತೆಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2023 ರಲ್ಲಿ ಆಡ್ರಿಯನ್ ಸ್ಮಿತ್, ರಾಕೇಶ್ ಗಾಂವ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಶಿವಂ ಚೌಹಾಣ್ ಅವರಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಈ ಕಂಪನಿಯು, ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಬಿನ್ನಿ ಬನ್ಸಾಲ್ ಮತ್ತು ಜೆರೋಧಾ ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ನಿಖಿಲ್ ಕಾಮತ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಏಂಜೆಲ್ ಹೂಡಿಕೆದಾರ ಆಕ್ಸೆಲ್ನಿಂದ ಬೆಂಬಲಿತವಾಗಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಾಜೀವ್ ಬನ್ಸಾಲ್ ಅವರನ್ನು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಯಿತು.