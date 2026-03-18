- Home
- Technology
- What's New
iPhone Camera Features: ಐಫೋನ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿರುವ 6 ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್, ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ!
ಐಫೋನ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಬಳಸಿ ಫೋಟೋ ಮೋಡ್ನಿಂದಲೇ ನೇರವಾಗಿ ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಲೈವ್ ಫೋಟೋಗಳಿಂದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೇಮ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿಸಬಹುದು.
Image Credit : Getty
1. ಫೋಟೋ ಮೋಡ್ನಲ್ಲೇ ನೇರವಾಗಿ ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ
ಐಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಯುವಾಗಲೇ ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುವ ಫೀಚರ್ ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತ. ನೀವು ಶಟರ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಒತ್ತಿ ಹಿಡಿದರೆ ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ. ಬಟನ್ ಬಿಟ್ಟಾಗ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ.
Image Credit : Getty
2. ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಲಾಕ್ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಯಂತ್ರಣ
ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಗೆ, ಶಟರ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿ ಬಲಕ್ಕೆ ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡಿದರೆ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ, ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಸತತವಾಗಿ ಒತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸಣ್ಣ ಬಿಳಿ ಬಟನ್ ಬಳಸಿ ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುವಾಗಲೇ ಫೋಟೋಗಳನ್ನೂ ತೆಗೆಯಬಹುದು.
Image Credit : Apple
3. ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಬಳಸಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ
ಐಫೋನ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಬಳಸಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಬಳಸುವ ಸೌಲಭ್ಯ ಮತ್ತೊಂದು ಗಮನಾರ್ಹ ಫೀಚರ್. ಫೋಟೋ ಮೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ತೆರೆದು ಯಾವುದೇ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಡೆಗೆ ಫೋನ್ ಹಿಡಿಯಿರಿ. ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪತ್ತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ರೀನ್ನ ಕೆಳಗಿನ ಬಲ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಕಾನ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
Image Credit : Getty
4. ಲೈವ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಳಸಿ ವೇಗವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ
ಲೈವ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಕಾನ್ ಒತ್ತಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಹಲವು ಆಯ್ಕೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಫೋನ್ ನಂಬರ್ಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಕರೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಸೇವ್ ಮಾಡಬಹುದು, ವೆಬ್ ಲಿಂಕ್ಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಬಹುದು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಪೆನ್ ತೆಗೆಯದೆ ಅಥವಾ ನೋಟ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡದೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಕಾಪಿ ಮಾಡಲು ಈ ಫೀಚರ್ ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತ.
Image Credit : Getty
5. ಲೈವ್ ಫೋಟೋಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ
ಲೈವ್ ಫೋಟೋಸ್ ಬಳಸಿ ತೆಗೆದ ಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫ್ರೇಮ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಫೀಚರ್ ಬಹಳ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಒಂದು ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ್ದರೆ, ಅಥವಾ ಪೋಸ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಉತ್ತಮ ಫ್ರೇಮ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.
Image Credit : Getty
6. ಫೋಟೋ ಎಡಿಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು
ಫೋಟೋಸ್ ಆಪ್ನಲ್ಲಿ ಎಡಿಟ್ ಆಯ್ಕೆ ಮೂಲಕ ಲೈವ್ ಫೋಟೋ ತೆರೆದು, ಫ್ರೇಮ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಮಾಡಿ 'Make Key Photo' ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರ ಮೂಲಕ ನೀವು ಮುಖ್ಯ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಈ ಫೀಚರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಸಹ ಉತ್ತಮ ನೆನಪುಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಬಹುದು.
Latest Videos