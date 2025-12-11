OPPO Find X9 ಸರಣಿ ಫೋನ್ ಭಾರತದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಸುದೀರ್ಘಕಾಲದ ಬ್ಯಾಟರಿ ಲೈಫ್, ಎಐ ಟೂಲ್, ಬರೋಬ್ಬರಿ 200MP ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಲೆನ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಪ್ರೋಗ್ರೇಡ್ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್ ಹೊಂದಿರುವ OPPO Find X9 ಸರಣಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿದೆ.
ಸುಧಾರಿತ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಬಳಕೆದಾರರು ಪ್ರೋ (Pro) ಫೋನ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಲು ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹಾಗೂ AI (ಆರ್ಟಿಫೀಶಿಯಲ್ ಇಂಟಲಿಜೆನ್ಸ್) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು ಮೂಲತಃ ಮಿನಿ-ಇಮೇಜ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದಕತೆಯ ಸಾಧನಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿವೆ.
ಹಲವು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಆಕರ್ಷಕ ಫೀಚರ್ಸ್ ನೀಡಿದರೂ ಉತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟರಿ ಲೈಫ್ ನೀಡಲು ವಿಫಲವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಇಮೇಜಿಂಗ್, ಎಐ, ಬ್ಯಾಟರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮತೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಗಡಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿ, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತೃಪ್ತಿಯಾಗುವ ಫೋನ್ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಒಪ್ಪೊ (OPPO) ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ನಿರಂತ್ರ ಪ್ರಗತಿ, ನಿರಂತ ಸಂಶೋಧನೆಯೊಂದಿಗೆ ಭಾರತೀಯರ ಗ್ರಾಹಕರ ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
OPPO Find X9 ಸೀರಿಸ್ ಫೋನ್ ಹಲವು ವಿಶೇಷತೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಚಿಂತನಶೀಲ AI ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟರಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಧನ (next-generation flagship) ಎಂಬ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದೆ.
OPPO Find X9 Pro ನಲ್ಲಿ ಅಭೂತಪೂರ್ವ 200MP ಹ್ಯಾಸೆಲ್ಬ್ಲಾಡ್ ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಲೆನ್ಸ್ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಈ ಸೀರಿಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ OPPO Find X9 ಸಹ ಸೇರಿದೆ, ಈ ಸೀರಿಸ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ₹1 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಈ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಫೋನ್ ವಿಶೇಷತೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿನ್ಯಾಸ ಶೈಲಿ
ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿನ್ಯಾಸ ಶೈಲಿ (Subtle design language)OPPO Find X9 ಸರಣಿಯು ಬಲವಾದ ಮೊದಲ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ, ಸ್ವಚ್ಛ ರೇಖೆಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಪ್ರಮಾಣದ ರೂಪದೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. Find X9 ಮತ್ತು Find X9 Pro ಎರಡೂ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಕ್ರಾಕೃತಿಗಳೊಂದಿಗೆ (subtle curves) ಸಮತಟ್ಟಾದ ಅಂಚುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ, ಇದು ಫೋನ್ಗಳಿಗೆ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ನೀಡುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತ, ಆರಾಮದಾಯಕ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
Find X9 Pro 8.25mm ತೆಳುವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು Find X9 ಕೇವಲ 7.99 mm ಇದೆ. ಈ ವಿನ್ಯಾಸ ಶೈಲಿಯು ಸಾಧನಗಳನ್ನು ನಯವಾದ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕವಾಗಿ ಇರಿಸುತ್ತದೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ದೃಢವಾಗಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಧನಗಳ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತದೆ.
ಫೋನ್ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಮೇಲಿನ-ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಇದೆ, ಇದು ದೃಷ್ಟಿಗೋಚರ ಸಮ್ಮಿತಿಯನ್ನು (visual symmetry) ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ನಿಯೋಜನೆಯು ಸಾಧನವನ್ನು ಲಂಬವಾಗಿ ಹಿಡಿದಿರುವಾಗ ಬೆರಳುಗಳು ಲೆನ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಬೀಳದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗೇಮಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಧನವನ್ನು ಅಡ್ಡಡ್ಡವಾಗಿ ಬಳಸುವಾಗ ಮುಕ್ತ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ.
ಹೊಸ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಬಟನ್, ಸ್ನ್ಯಾಪ್ ಕೀ (Snap Key), ಎಡ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ದೈನಂದಿನ ಕೆಲಸದ ಹರಿವುಗಳಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಗ್ರಾಹಕೀಯಗೊಳಿಸಬಹುದಾದ (customizable) ಬಟನ್ ಆಗಿದೆ. ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಬಹುದು – ಧ್ವನಿ ಪ್ರೊಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು, ಫ್ಲ್ಯಾಷ್ಲೈಟ್ ಅನ್ನು ಟಾಗಲ್ ಮಾಡುವುದು, ಪ್ರಮುಖ ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿ ರೆಕಾರ್ಡರ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು, ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅನುವಾದವನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವುದು, ಅಥವಾ ಬಹು ಬಟನ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸದೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು. ಪೂರ್ವನಿಯೋಜಿತವಾಗಿ, ಸ್ನ್ಯಾಪ್ ಕೀ AI ಮೈಂಡ್ ಸ್ಪೇಸ್ (AI Mind Space) ತೆರೆಯುತ್ತದೆ, ಇದು ನಂತರ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವ ಉತ್ಪಾದಕತೆಯ ಪರಿಕರಗಳ ಹೊಸ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ.
ಬಲಬದಿಯಲ್ಲಿ, Find X9 Pro OPPO ನ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಕ್ವಿಕ್ ಬಟನ್ (Quick Button) ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳಿಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ತಡೆರಹಿತ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಆಗಿದೆ. ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ, ಒಂದೇ ಪ್ರೆಸ್ ಫೋಟೋವನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಲಾಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ ಬರ್ಸ್ಟ್ ಮೋಡ್ (burst mode) ಅನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಫೋನ್ ಭೂದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿರುವಾಗ (landscape), ಈ ಹೆಚ್ಚು ನಿಖರವಾದ ಬಟನ್ - ಕೇವಲ 0.3mm ಸಣ್ಣ ಸ್ವೈಪ್ ಚಲನೆಯನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ – ನೀವು ಝೂಮ್ ಅನ್ನು ಸರಾಗವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ವಿವರವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆಯೊಂದಿಗೆ ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ.
Find X9 ಸರಣಿಯು ಧೂಳು, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡದ ನೀರಿನ ಜೆಟ್ಗಳನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಲು IP66, IP68 ಮತ್ತು IP69 ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. OPPO Find X9 Pro ಸಿಲ್ಕ್ ವೈಟ್ ಮತ್ತು ಟೈಟಾನಿಯಂ ಚಾರ್ಕೋಲ್ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ Find X9 ಟೈಟಾನಿಯಂ ಗ್ರೇ, ಸ್ಪೇಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮತ್ತು ವೆಲ್ವೆಟ್ ರೆಡ್ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ತಡೆರಹಿತ ಅನುಭವಕ್ಕಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಡಿಸ್ಪ್ಲೆ
Find X9 Pro 6.78 ಇಂಚಿನ ಫ್ಲಾಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಇದು ನಾಲ್ಕು ಕಡೆಯಿಂದ ಅತಿ-ಕಿರಿದಾದ 1.15 mm ಬೆಜೆಲ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಇದು ಗೇಮಿಂಗ್, ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬ್ರೌಸಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬಹುತೇಕ ತಡೆರಹಿತ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
Find X9 ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ 6.59-ಇಂಚಿನ ಫ್ಲಾಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹೊಂದಿದೆ, ಇದು ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೊಗಳು ಮತ್ತು ಮಲ್ಟಿಟಾಸ್ಕಿಂಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ.
Find X9 ಸರಣಿಯಲ್ಲಿನ ಎರಡೂ ಸಾಧನಗಳು 1 ನಿಟ್ ಕನಿಷ್ಠ ಹೊಳಪಿನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ, ಇದು ಕಡಿಮೆ-ಬೆಳಕಿನ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಪರದೆಯನ್ನು ಆರಾಮವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಅಲ್ಟ್ರಾ-ಕಡಿಮೆ 1-ನಿಟ್ಗೆ ಮಂದಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ರಾತ್ರಿಯ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸುಲಭವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
OPPO ಇದನ್ನು Find X9 Pro ನಲ್ಲಿ 2160hz ಉನ್ನತ-ಆವರ್ತನ PWM ಮಬ್ಬಾಗಿಸುವಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ (high-frequency PWM dimming) ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಪರದೆಯ ಮಿನುಗುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸುಗಮವಾದ, ಆರಾಮದಾಯಕ ವೀಕ್ಷಣೆಯ ಅನುಭವವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. Find X9 ನಲ್ಲಿ, PWM ಮಬ್ಬಾಗಿಸುವಿಕೆ 3840hz ಆಗಿದೆ. ಕಾರ್ನಿಂಗ್ ಗೊರಿಲ್ಲಾ ಗ್ಲಾಸ್ ವಿಕ್ಟಸ್ 2 (Corning Gorilla Glass Victus 2) Find X9 Pro ನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಬಾಳಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ Find X9 ಕಾರ್ನಿಂಗ್ ಗೊರಿಲ್ಲಾ ಗ್ಲಾಸ್ 7i (Corning Gorilla Glass 7i) ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಇಮೇಜ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ
Find X9 ಸರಣಿಯು ಹ್ಯಾಸೆಲ್ಬ್ಲಾಡ್ನೊಂದಿಗೆ OPPO ನ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸಹಭಾಗಿತ್ವವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ, Find X9 Pro ಎಲ್ಲಾ-ಹೊಸ, ಪ್ರೊ-ಗ್ರೇಡ್ ಹ್ಯಾಸೆಲ್ಬ್ಲಾಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ನೊಂದಿಗೆ (Hasselblad Master Camera System) ಸುಸಜ್ಜಿತವಾಗಿದೆ. ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ಗಳು ಗಣನೀಯವಾಗಿವೆ – ಹೊಸ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಆರ್ ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ (Ultra XDR Main camera) ಮತ್ತು 200PM ಹ್ಯಾಸೆಲ್ಬ್ಲಾಡ್ ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಲೆನ್ಸ್ ಅಸಾಧಾರಣ ಝೂಮ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
Find X9 Pro ನ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ 50PM ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ (23MM) 50MP ಅಲ್ಟ್ರಾ-ವೈಡ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ (15Mm) 200PM ಹ್ಯಾಸೆಲ್ಬ್ಲಾಡ್ ಪೆರಿಸ್ಕೋಪ್ ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಕ್ಯಾಮೆರಾ (70mm) ಮತ್ತು 21mm ಟ್ರೂ ಕಲರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು (True Color Camera) ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಮುಂಭಾಗದ ಕ್ಯಾಮೆರಾ 50MP ಅಲ್ಟ್ರಾ-ಕ್ಲಿಯರ್ ಘಟಕವಾಗಿದ್ದು, 4k60Fps ಮತ್ತು ಡಾಲ್ಬಿ ವಿಷನ್ (Dolby Vision) ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಹಿಂದಿನ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಮೂರು ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು ಡಾಲ್ಬಿ ವಿಷನ್ ಎಚ್ಡಿಆರ್ನಲ್ಲಿ 4k60Fps ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತವೆ. ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಲೆನ್ಸ್ ಡಾಲ್ಬಿ ವಿಷನ್ನಲ್ಲಿ4k ವೀಡಿಯೊವನ್ನು 120fps ನಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತವೆ.
Find X9 50 MP ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, 50 MP ಪೆರಿಸ್ಕೋಪ್ ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, 50M ಅಲ್ಟ್ರಾ-ವೈಡ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು 21 mm ಟ್ರೂ ಕಲರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಅದರ ಮುಂಭಾಗದ ಕ್ಯಾಮೆರಾ 32 MP ಘಟಕವಾಗಿದೆ. ಈ ಸೆಟಪ್ ಡಾಲ್ಬಿ ವಿಷನ್ ಎಚ್ಡಿಆರ್ನಲ್ಲಿ 4K 60 fps ವೀಡಿಯೊ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಡಾಲ್ಬಿ ವಿಷನ್ನಲ್ಲಿ 4K ವೀಡಿಯೊವನ್ನು 120 fps ನಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.
ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಪ್ರವರ್ತಕ ಸೋನಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಹ-ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸುಧಾರಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ, ಇದು ಈಗ ಹಿಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗಿಂತ30% ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳಕನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ. ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ-ಬೆಳಕಿನ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರತಿ ಫ್ರೇಮ್ಗೆ ರಿಯಲ್-ಟೈಮ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಶರ್ (Real-Time Triple Exposure) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಹ ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ತಂತ್ರವು ಕ್ಯಾಮೆರಾಗೆ ಮೂರು ವಿಭಿನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೋಶರ್ಗಳನ್ನು ನೈಜ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇದು ಫೋಟೋಗಳಲ್ಲಿ ನೆರಳುಗಳು, ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಟೋನ್ಗಳಂತಹ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.
ಟ್ರೂ ಕಲರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೊಬೈಲ್ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತದೆ - ನಿಜವಾದ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಅವುಗಳಂತೆಯೇ ಪುನರುತ್ಪಾದಿಸುವುದು. ನಾವು ಕಡಿಮೆ-ಬೆಳಕಿನ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕೆಫೆಯಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ನಿಯಾನ್-ಬೆಳಕಿನ ಬೀದಿಗಳಂತಹ ರೋಮಾಂಚಕ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಬಣ್ಣದ ಟೋನ್ಗಳನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಪುನರುತ್ಪಾದಿಸಲು ವಿಫಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಟ್ರೂ ಕಲರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ (spectral sensor) ಎಂಬ ಸುಧಾರಿತ ತಂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಚಿತ್ರವನ್ನು 2 ಮಿಲಿಯನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಗಳ ಗ್ರಿಡ್ ಆಗಿ ವಿಭಜಿಸುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ನಿಖರವಾದ ಬಣ್ಣದ ಟೋನ್ಗಳನ್ನು ಪುನರುತ್ಪಾದಿಸಲು ಬಣ್ಣ ತಾಪಮಾನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಅಳೆಯುತ್ತದೆ.
OPPO Find X9 Pro ನ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯೆಂದರೆ ಅದರ 200 MP ಹ್ಯಾಸೆಲ್ಬ್ಲಾಡ್ ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಲೆನ್ಸ್. ಮೊಬೈಲ್ ಝೂಮ್ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವವರಿಗೆ, ಈ ಕ್ಯಾಮೆರಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಂತೋಷವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಅನನ್ಯವಾಗಿಸುವುದು 200 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಸಂವೇದಕ – OPPO ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ನಲ್ಲಿನ ಅತ್ಯುನ್ನತ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್. ದೊಡ್ಡ ಸಂವೇದಕವು ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳಕನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೀಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬಣ್ಣ ಪುನರುತ್ಪಾದನೆಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ, ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ.
ನೀವು ಹ್ಯಾಸೆಲ್ಬ್ಲಾಡ್ ಹೈ-ರೆಸ್ ಮೋಡ್ (Hasselblad Hi-Res Mode) ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು 16K ಹಂತದ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸಹ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ಮೋಡ್ನಲ್ಲಿ, ನೀವು 16K ಅಲ್ಟ್ರಾ ಎಚ್ಡಿ (Ultra HD) ಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಬಹುದು, ಮತ್ತು ಫೋಟೋದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಭಾಗವನ್ನು ಕ್ರಾಪ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಗುಣಮಟ್ಟವು ಮೂಲದಂತೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಫ್ರೇಮ್ನ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಸ್ತು ಅಥವಾ ಭಾಗವನ್ನು ಕ್ರಾಪ್ ಮಾಡಲು ನೀವು ಬಯಸಿದಾಗ ಈ ಆಯ್ಕೆಯು ಹೊರಾಂಗಣ ಶಾಟ್ಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ, ಈ ಲೆನ್ಸ್ನ ಝೂಮ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿದೆ. 3x ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಝೂಮ್ನಲ್ಲಿ, ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. 6x ನಲ್ಲಿ, ಝೂಮ್ ಔಟ್ಪುಟ್ 50 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ; ಸುಧಾರಿತ ಝೂಮ್ ಇಮೇಜ್ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ 13.2 x ವರೆಗೆ ಝೂಮ್ ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಪಾದಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ರಮಣೀಯ ಪರ್ವತ ಶಿಖರವನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಊಹಿಸಿ; ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ.
200MP ಹ್ಯಾಸೆಲ್ಬ್ಲಾಡ್ ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಲೆನ್ಸ್ನ ಶಕ್ತಿಯು ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನೀವು ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ವಿಷಯವನ್ನು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಗಾಯಕನನ್ನು ಶೂಟ್ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದರೆ, OPPO ನ ಸೂಪರ್ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ (Super Resolution algorithm) 120 x ವರೆಗೆ ಝೂಮ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು 13.2 x ಲಾಸ್ಲೆಸ್ ಝೂಮ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿದೆ.
ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವುದು ಸಹ ಸವಾಲಾಗಿರಬಹುದು. 200MP ಹ್ಯಾಸೆಲ್ಬ್ಲಾಡ್ ಲೆನ್ಸ್ "ಸ್ಟೇಜ್ ಮೋಡ್" ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ, ಇದು ಕಠಿಣ ದೀಪಗಳು ಅಥವಾ ತೀಕ್ಷ್ಣತೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವಿಲ್ಲದೆ ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಗಾಗಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, Find X9 Pro ನ ಅಂತರ್ನಿರ್ಮಿತ ನಾಲ್ಕು-ಮೈಕ್ರೊಫೋನ್ ಸರಣಿಯನ್ನು (four-microphone array) ಸುತ್ತುವರಿದ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು "ಸೌಂಡ್ ಫೋಕಸ್" (Sound Focus) ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರದರ್ಶಕರ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಲೆನ್ಸ್ನ ಕನಿಷ್ಠ ಫೋಕಸಿಂಗ್ ದೂರವು 10cm ಆಗಿದೆ, ಅಂದರೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯೊಂದಿಗೆ ಕ್ಲೋಸ್-ಅಪ್ ಶಾಟ್ಗಳನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲು ಇದನ್ನು ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಲೆನ್ಸ್ನಂತೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು.
ಮೀಡಿಯಾ ಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 9500: ಸುಧಾರಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ದಕ್ಷತೆ
Find X9 ಸರಣಿಯಲ್ಲಿನ ಚಿಪ್ಸೆಟ್ ಎಲ್ಲಾ-ಹೊಸ ಮೀಡಿಯಾ ಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 9500 (MediaTek Dimensity 9500). ಇದು ಹಿಂದಿನ ಚಿಪ್ಸೆಟ್ಗಿಂತ 32 CPU ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಚಿಪ್ಸೆಟ್ನ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ OPPO ಮೀಡಿಯಾ ಟೆಕ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಹ-ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ತನ್ನ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಟ್ರಿನಿಟಿ ಎಂಜಿನ್ (Trinity Engine) ಅನ್ನು ಬಳಸಿದೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ವಿದ್ಯುತ್ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಾತ್ರಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಚಿಪ್-ಲೆವೆಲ್ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಫ್ರೇಮ್ ಸಿಂಕ್ (Chip-Level Dynamic Frame Sync) ಎಂಬ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ನೈಜ-ಸಮಯದ ರೆಂಡರಿಂಗ್ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು (computing power) ಹಂಚುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಫೋನ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡದ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ 37% ನಷ್ಟು ಸುಗಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು CPU, GPU, ಮತ್ತು DSU ಉದ್ದಕ್ಕೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇದರ ಫಲಿತಾಂಶವೆಂದರೆ 4K 60 fps ಎಚ್ಡಿಆರ್ ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಗೇಮಿಂಗ್ನಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸುಗಮ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ, ಇದು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
OPPO ತನ್ನ ಸುಧಾರಿತ ವೇಪರ್ ಚೇಂಬರ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ (Advanced Vapor Chamber Cooling System) ಗಣನೀಯ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಿದೆ. Find X9 Pro ನಲ್ಲಿ, ಒಟ್ಟು ಶಾಖ ಪ್ರಸರಣ ಪ್ರದೇಶವು 36,344 mm ಆಗಿದೆ, ಇದು ಹಿಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗಿಂತ 33.7% ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. Find X9 ನಲ್ಲಿ, ಇದು 32,052.5 mm ಗೆ 21.6 % ರಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ VC ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಗ ಉನ್ನತ-ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಥರ್ಮಲ್ ಜೆಲ್, ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಗ್ರ್ಯಾಫೈಟ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ಟ್ರಾ-ಫೈನ್ ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್-ಸ್ಟೀಲ್ ಜಾಲರಿಯನ್ನು (ultra-fine stainless-steel mesh) ಬಳಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಉಷ್ಣ ವಾಹಕತೆಯನ್ನು (thermal conductivity) ಬಹಳವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘ 4K ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಗೇಮಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಥರ್ಮಲ್ ಥ್ರೊಟ್ಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು (thermal throttling) ತಡೆಯಲು ವೇಪರ್ ಚೇಂಬರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಮತ್ತು ಇತರ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ.
ಪ್ರೊ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಗಾಗಿ ಬ್ಯಾಟರಿ
Find X9 Pro 7500 mAh ಸಿಲಿಕಾನ್-ಕಾರ್ಬನ್ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಆದರೆ Find X9 7025 mAh ಸೆಲ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಭಾರೀ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೂ ಸಹ, ಎರಡೂ ಬಹು-ದಿನದ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಸಾಧನಗಳು ದಪ್ಪವಾಗಿಲ್ಲ. Find X9 Pro 8.25 mm ನಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದೆ ಮತ್ತು Find X9 7.99 mm ನಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದೆ.
OPPO ನ ಬ್ಯಾಟರಿ ಆವಿಷ್ಕಾರವು ಅದರ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಸೂಪರ್ವೂಕ್ (SUPERVOOC) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಬೇರೂರಿದೆ, ಇದು ವೇಗದ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
OPPO Find X9 ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ, ಚಿಪ್ಸೆಟ್ ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಬ್ಯಾಟರಿಗಳನ್ನು ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಒಂದೇ ಚಾರ್ಜ್ನಲ್ಲಿ, ಅವು ಗೇಮಿಂಗ್, ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಎರಡು ದಿನಗಳ ವಿಶಿಷ್ಟ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಆರಾಮವಾಗಿ ನೀಡಬಲ್ಲವು.
ಬಳಕೆಯ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರವೂ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಸುಮಾರು $80$ ಪ್ರತಿಶತವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂದು OPPO ಖಾತರಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯವು OPPO ನ ಮೂರನೇ ತಲೆಮಾರಿನ ಸಿಲಿಕಾನ್-ಕಾರ್ಬನ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಗ್ರ್ಯಾಫೈಟ್-ಆಧಾರಿತ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, $15$ ಪ್ರತಿಶತ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಅಂಶವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿಯ ಸಾಂದ್ರತೆಯನ್ನು (energy density) ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಬ್ಯಾಟರಿಯು ಬೃಹತ್ ಆಗದೆ ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ.
ಅಲ್ಲದೆ, ಇದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಭಾರೀ ಲೋಡ್ಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಬಲ್ಲದು ಮತ್ತು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತದೆ.
OPPO ಬಹು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. 80W ಸೂಪರ್ವೂಕ್ ವೈರ್ಡ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಗಂಟೆಗಳ ಶಕ್ತಿಗಾಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸಾಧನಗಳು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ PD ಚಾರ್ಜರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ 55 Wವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತವೆ. ವೈರ್ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ಗಾಗಿ,50 W ಏರ್ವೂಕ್ (AIRVOOC) ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅವು 10 W ರಿವರ್ಸ್ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತವೆ. ಬಹು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಬಹುಮುಖತೆ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದರಿಂದ, OPPO Find X9 ಸರಣಿಯು ಬ್ಯಾಟರಿ ಖಾಲಿಯಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಕಲರ್ಓಎಸ್ 16: ತಡೆರಹಿತ ಅನಿಮೇಷನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಬಲವಾದ AI
ಕಲರ್ಓಎಸ್ 16 (ColorOS 16) ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ನಾದ್ಯಂತ ಸುಗಮ ಅನಿಮೇಷನ್ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತದೆ. ಸೀಮ್ಲೆಸ್ ಅನಿಮೇಷನ್ (Seamless Animation) ಅನ್ನು ಸಶಕ್ತಗೊಳಿಸುವ ಲೂಮಿನಸ್ ರೆಂಡರಿಂಗ್ ಎಂಜಿನ್ನೊಂದಿಗೆ (Luminous Rendering Engine), ಓಎಸ್ನಾದ್ಯಂತ ಪರಿವರ್ತನೆಗಳು ಏಕೀಕೃತ ಮತ್ತು ದ್ರವವಾಗಿ (fluid) ಕಾಣುತ್ತವೆ.
OPPO ನ AI ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಸಿಸ್ಟಮ್-ವೈಡ್ ಆಗಿ ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. AI ಹಬ್ ಸುಲಭ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಮುಖ AI ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ.
AI ಮೈಂಡ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಬಹುಶಃ ಹೊಸ OPPO Find X9 ಸರಣಿಯಲ್ಲಿನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಏಕೀಕರಣವಾಗಿದೆ. ಇದು ಬಳಕೆದಾರರು ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ರಚಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಲೇಖನಗಳು, ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಗಳು, ಫೋಟೋಗಳು, ಸಂದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನವುಗಳಂತಹ ನೀವು ಉಳಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಏಕೀಕೃತ ನೆಲೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ವಿಷಯವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯನ್ನು ಮೀರಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ.
ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿ ಪೋಸ್ಟರ್ ನೋಡುವಿರಿ ಎಂದು ಊಹಿಸಿ. ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ತೆರೆಯಿರಿ ಮತ್ತು AI ಮೈಂಡ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿ. ಇದು ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಸಮಯದಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಫೋಟೋ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಈವೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ಗೆ ಸೇರಿಸಲು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ಗಳು ಅಥವಾ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉಳಿಸಲಾದ ವಿಭಜಿತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಡೆರಹಿತವಾಗಿ ಸಂಯೋಜಿಸಬಹುದು.
ವಿಷಯವನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವುದು ಸರಳವಾಗಿದೆ. ಮೂರು-ಬೆರಳಿನ ಸ್ವೈಪ್ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ನ್ಯಾಪ್ ಕೀ AI ಮೈಂಡ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಬಹುದು: ಅದನ್ನು ಟ್ರಿಗರ್ ಮಾಡಲು ಶಾರ್ಟ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಧ್ವನಿ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು (voice note) ಸೇರಿಸಲು ಲಾಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ.
AI ಮೈಂಡ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಯೋಜನೆ, ಸಂಶೋಧನೆ, ಸಾರಾಂಶ ಮತ್ತು ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಗಾಗಿ ಗೂಗಲ್ ಜೆಮಿನಿ (Google Gemini) ಯೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನೀವು, "ಮೈಂಡ್ ಸ್ಪೇಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಉಳಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಜಪಾನ್ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಯೋಜಿಸಿ," ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಜೆಮಿನಿ ನಿಮ್ಮ ಉಳಿಸಿದ ವಿಷಯವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತವಾದ ವಿವರಣೆಯನ್ನು (tailored itinerary) ರಚಿಸುತ್ತದೆ.
AI ರೆಕಾರ್ಡರ್ ಸಭೆಗಳು ಮತ್ತು ಉಪನ್ಯಾಸಗಳಿಗಾಗಿ ನೈಜ-ಸಮಯದ ಪ್ರತಿಲೇಖನ (real-time transcription), ಸ್ಪೀಕರ್ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ (speaker recognition), ಮತ್ತು ತಕ್ಷಣದ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು (instant summarisation) ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. AI ರೈಟರ್ (AI Writer) ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳಾದ್ಯಂತ ಪ್ರೂಫ್ ರೀಡಿಂಗ್, ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳು, ವರದಿಗಳು, ಪಟ್ಟಿಗಳು, ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. AI ಪೋರ್ಟ್ರೇಟ್ ಗ್ಲೋ (AI Portrait Glow) ಸುಧಾರಿತ ಚರ್ಮದ-ಟೋನ್ ಆಪ್ಟಿಮೈಸೇಶನ್ನೊಂದಿಗೆ ಕಡಿಮೆ-ಬೆಳಕಿನ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಆಲ್ಬಮ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿರುವ ವೀಡಿಯೊ ಸಂಪಾದಕವು ಟ್ರಿಮ್ಮಿಂಗ್, ವೇಗ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಳು, ಸಂಗೀತ, ಕ್ರಾಪಿಂಗ್, ಪಠ್ಯ ಮತ್ತು ಫಿಲ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಸಾರಾಂಶ
OPPO Find X9 ಸರಣಿಯು ಪ್ರೊ-ಮಟ್ಟದ ಮೊಬೈಲ್ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ. ತನ್ನ 20MP ಹ್ಯಾಸೆಲ್ಬ್ಲಾಡ್ ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಲೆನ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಝೂಮ್ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮಾನದಂಡವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಪೂರಕ ಅಲ್ಟ್ರಾ-ವೈಡ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೂ ಕಲರ್ ಲೆನ್ಸ್ಗಳು ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಝೂಮ್ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಮತ್ತು 4K ವೀಡಿಯೊ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ಸುಕರಾಗಿರುವ ಯಾರಿಗಾದರೂ - ವೃತ್ತಿಪರರಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಅವರ ಕಲೆಯ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗಿರಲಿ - ಈ ಫೋನ್ ಒಂದು ಸಹಜ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಅದರ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರೊ-ಮಟ್ಟದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಹಲವಾರು ಉದ್ಯಮದ ಮೊದಲ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಅದರ ಆಕರ್ಷಣೆಗೆ ಸೇರಿಸುವುದು OPPO ನ ಸಹಿ ಸೊಬಗು. ಈ ಸರಣಿಯು, ಎಲ್ಲಾ OPPO ಸಾಧನಗಳಂತೆ, ತೆಳ್ಳಗಿನ ಮತ್ತು ದೃಷ್ಟಿಗೋಚರವನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವಂತಿದೆ. ಮೀಡಿಯಾ ಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 9500 ಈ ಸಾಧನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವುದರೊಂದಿಗೆ, ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಬಾಳಿಕೆಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ 7500 mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯೊಂದಿಗೆ, OPPO Find X9 ಸರಣಿಯು 2025 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ. ನೀವು ಸಮಂಜಸವಾದ ಬೆಲೆಯ, ಅದ್ಭುತ ಝೂಮ್ ಗುಣಮಟ್ಟ, ಅಸಾಧಾರಣ ವೀಡಿಯೊ, ಮತ್ತು ಘನ ಒಟ್ಟಾರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯೊಂದಿಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಫೋನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಧನವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ, OPPO Find X9 ಅನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ.