ನಾಸಾದ ವಾಯೇಜರ್ 1 ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಯು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಒಂದು ಬೆಳಕಿನ ದಿನ ದೂರವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು 1977ರಲ್ಲಿ ಉಡಾವಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ ಅತಿ ದೂರದ ವಸ್ತುವಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ನ.18): ಮಾನವನ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಅನ್ವೇಷಣೆಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಸುವರ್ಣಾಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಡುವಂತಹ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ಷಣವೊಂದು ಬುಧವಾರ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. 1977ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5ರಂದು ನಾಸಾ (NASA) ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದ 'ವಾಯೇಜರ್ 1' (Voyager 1) ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಯು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಬರೋಬ್ಬರಿ 'ಒಂದು ಬೆಳಕಿನ ದಿನ' (One Light-Day) ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 26 ಬಿಲಿಯನ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ (16 ಬಿಲಿಯನ್ ಮೈಲಿ) ದೂರವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಭೂಮಿಯಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ದೂರ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ ವಸ್ತು ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.
ಬುಧವಾರ ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಮಾನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:46ಕ್ಕೆ (ಅಮೆರಿಕದ ಕಾಲಮಾನ ಬೆಳಗ್ಗೆ 5:16:07 EST) ವಾಯೇಜರ್ 1 ಈ ಅಪೂರ್ವ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ದಾಟಿದೆ. ಸುಮಾರು 50 ವರ್ಷಗಳ (ನಿಖರವಾಗಿ 49 ವರ್ಷ, 2 ತಿಂಗಳು ಮತ್ತು 11 ದಿನಗಳು) ಸುದೀರ್ಘ ಪಯಣದ ನಂತರ ಈ ನೌಕೆಯು ಇಷ್ಟು ದೂರ ತಲುಪಿದ್ದು, ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಕಣವಾದ ಬೆಳಕು ಅಥವಾ ರೇಡಿಯೋ ಸಂಕೇತಗಳು ಭೂಮಿಯಿಂದ ವಾಯೇಜರ್ 1 ಅನ್ನು ತಲುಪಲು ಪೂರ್ಣ 24 ಗಂಟೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಉತ್ತರ ಮರಳಿ ಭೂಮಿಗೆ ಬರಲು ಮತ್ತೆ 24 ಗಂಟೆಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ.
ಅವಳಿ ನೌಕೆ 'ವಾಯೇಜರ್ 2' ಎಲ್ಲಿದೆ?
1977ರಲ್ಲಿ ವಾಯೇಜರ್ 1 ಜೊತೆಗೇ ಉಡಾವಣೆಯಾಗಿದ್ದ ಅದರ ಅವಳಿ ನೌಕೆ 'ವಾಯೇಜರ್ 2' (Voyager 2), ಯುರೇನಸ್ (Uranus) ಮತ್ತು ನೆಪ್ಚೂನ್ (Neptune) ಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಸೌರಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹಿಡಿದಿತ್ತು. ವಾಯೇಜರ್ 2 ನೌಕೆಯು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಒಂದು ಬೆಳಕಿನ ದಿನದ ದೂರವನ್ನು ತಲುಪಲು ಇನ್ನೂ ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷಗಳು, ಅಂದರೆ ನವೆಂಬರ್ 2035ರವರೆಗೆ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದೆ.
ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದ ದೂರವನ್ನು ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಏಕೆ ಅಳೆಯುತ್ತಾರೆ?
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗಿಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸುವ ವಸ್ತು ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಬೆಳಕು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಸುಮಾರು 1,86,000 ಮೈಲಿ (ಸುಮಾರು 3 ಲಕ್ಷ ಕಿ.ಮೀ) ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಗೋಚರ ಬೆಳಕು, ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ಗಳು, ರೇಡಿಯೋ ತರಂಗಗಳು, ಗಾಮಾ ಕಿರಣಗಳು, ಎಕ್ಸ್-ರೇ ಅಥವಾ ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯ ವಿಕಿರಣಕ್ಕೂ ಇದೇ ವೇಗ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಬೆಳಕಿನ ದಿನ ಎಂದರೆ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಕ್ರಮಿಸುವ ದೂರ. ಅಂದರೆ ನಿಖರವಾಗಿ 25,90,20,68,356 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ (16,09,47,99,096 ಮೈಲಿ).
ವಾಯೇಜರ್ 1 ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇತರ ಆಕಾಶಕಾಯಗಳ ಬೆಳಕಿನ ದೂರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು
|ಆಕಾಶಕಾಯ / ಸ್ಥಳ
|ಭೂಮಿಯಿಂದ ಸರಾಸರಿ ದೂರ
|ಬೆಳಕು / ರೇಡಿಯೋ ಸಂಕೇತ ತಲುಪಲು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಮಯ
|ಚಂದ್ರ (Moon)
|3,84,400 ಕಿ.ಮೀ (2,38,855 ಮೈಲಿ)
|1.3 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳು (ಆರ್ಟೆಮಿಸ್-II ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳಿಗೆ 3 ದಿನ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು)
|ಸೂರ್ಯ (Sun)
|150 ಮಿಲಿಯನ್ ಕಿ.ಮೀ (93 ಮಿಲಿಯನ್ ಮೈಲಿ)
|8 ನಿಮಿಷ 20 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳು (8.3 ಬೆಳಕಿನ ನಿಮಿಷ)
|ಮಂಗಳ ಗ್ರಹ (Mars)
|ಕಕ್ಷೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ
|3 ರಿಂದ 22 ನಿಮಿಷಗಳು
|ನೆಪ್ಚೂನ್ (Neptune)
|4.5 ಬಿಲಿಯನ್ ಕಿ.ಮೀ (2.8 ಬಿಲಿಯನ್ ಮೈಲಿ)
|4 ಬೆಳಕಿನ ಗಂಟೆ ಮತ್ತು 10 ನಿಮಿಷಗಳು (ವಾಯೇಜರ್ 2ಗೆ 12 ವರ್ಷ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು)
|ವಾಯೇಜರ್ 1 ನೌಕೆ
|26 ಬಿಲಿಯನ್ ಕಿ.ಮೀ
|ಪೂರ್ಣ 24 ಗಂಟೆಗಳು (1 ಬೆಳಕಿನ ದಿನ)
|ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮಾ ಸೆಂಟಾರಿ (ಹತ್ತಿರದ ನಕ್ಷತ್ರ)
|40.15 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಕಿ.ಮೀ
|4.24 ಬೆಳಕಿನ ವರ್ಷಗಳು
|ಆಂಡ್ರೊಮಿಡಾ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ
|ನಮ್ಮ ಕ್ಷೀರಪಥದ ಪಕ್ಕದ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜ
|2.5 ಮಿಲಿಯನ್ ಬೆಳಕಿನ ವರ್ಷಗಳು
ವಾಯೇಜರ್ 1 ಈಗ ಎತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ? ಮುಂದಿನ ಗುರಿ ಏನು?
ವಾಯೇಜರ್ 1 ಪ್ರಸ್ತುತ ಭೂಮಿಯಿಂದ 17 ಬೆಳಕಿನ ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ದೂರದಲ್ಲಿರುವ 'AC +79 3888' ಅಥವಾ 'ಗ್ಲೈಸ್ 445' (Gliese 445) ಎಂಬ ನಕ್ಷತ್ರದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸದ್ಯ ಇದು ಉರ್ಸಾ ಮೈನರ್ (Ursa Minor) ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜದಲ್ಲಿದೆ. 1977ರಿಂದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದ ನಿರ್ವಾತದಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಗೆ ಸುಮಾರು 61,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ (38,000 mph) ವೇಗದಲ್ಲಿ ವಾಯೇಜರ್ 1 ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಬೆಳಕಿನ ವೇಗಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇದು ಆಮೆ ನಡಿಗೆಯಂತಿದೆ. ಈ ನೌಕೆಯು ಗ್ಲೈಸ್ 445 ನಕ್ಷತ್ರದ ಸುಮಾರು 1.7 ಬೆಳಕಿನ ವರ್ಷಗಳ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ತಲುಪಲು ಇನ್ನೂ 40,000 ವರ್ಷಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ! ಬರೋಬ್ಬರಿ 49 ವರ್ಷ, 2 ತಿಂಗಳು ಮತ್ತು 11 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಅಡೆತಡೆಯಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಒಂದು ಬೆಳಕಿನ ದಿನದ ಗಡಿ ದಾಟಿರುವುದು ಇಡೀ ಮನುಕುಲವೇ ಸಂಭ್ರಮಿಸುವಂತಹ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆಯಾಗಿದೆ.