ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಮೂಲದ ಜಾಗತಿಕ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ವಲಯದ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಫ್ರಾನ್, ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಹೊರಗೆ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಏವಿಯಾನಿಕ್ಸ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕವನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ₹250 ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ರಫೇಲ್ ಯುದ್ಧವಿಮಾನದ ಬಿಡಿಭಾಗ ತಯಾರಾಗಲಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ಕರ್ನಾಟಕದ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಉತ್ಪಾದನಾ ವಲಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬೃಹತ್ ಜಾಗತಿಕ ಹೂಡಿಕೆಯ ಗರಿ ಮೂಡಿದೆ. ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಮೂಲದ ಜಾಗತಿಕ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ದೈತ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ 'ಸಫ್ರಾನ್', ತನ್ನ ತವರು ದೇಶವಾದ ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ಹೊರಗೆ ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಿರುವ ಮೊತ್ತಮೊದಲ ಏವಿಯಾನಿಕ್ಸ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೆಐಎಡಿಬಿ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 250 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ 'ಸಫ್ರಾನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್' ಘಟಕ ತಲೆ ಎತ್ತಲಿದೆ.
2027ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ, ಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ ಭೇಟಿ
ಈ ಸಂಬಂಧ ಸಫ್ರಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿಇಒ ಮತ್ತು ಕಂಟ್ರಿ ಹೆಡ್ ಜೆ.ಎಸ್. ಗವಾಂಕರ್ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ, ನೂತನ ಘಟಕದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಘಟಕವು 2027ರ ಜನವರಿ 6ರಂದು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸ್ನೇಹಿ ನೀತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಪೂರಕ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಾತಾವರಣದಿಂದಾಗಿ ಈ ಜಾಗತಿಕ ಹೂಡಿಕೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪಾಲಾಗಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಹೊಸ ವೇಗ ನೀಡಲಿದೆ.
ರಫೇಲ್ ಯುದ್ಧವಿಮಾನದ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ, 400 ಮಂದಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ
ಸುಮಾರು 12,000 ಚದರ ಮೀಟರ್ ವಿಶಾಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಘಟಕದಲ್ಲಿ, ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯ ಬಲ ಹೆಚ್ಚಿಸಿರುವ ರಫೇಲ್ ಯುದ್ಧವಿಮಾನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿರ್ಣಾಯಕ ರಕ್ಷಣಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 2030ರ ವೇಳೆಗೆ ಈ ಘಟಕದಿಂದ ವಾರ್ಷಿಕ ಸುಮಾರು 30,000 ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಬೃಹತ್ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನದಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ಸುಮಾರು 400 ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಹಾಗೂ ನುರಿತ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ನೇರ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ದೊರೆಯಲಿದೆ.
ಕಲ್ಯಾಣಿ ಟೆಕ್ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಅಂಡ್ಡಿ ಕೇಂದ್ರದ ವಿಸ್ತರಣೆ
ಕೇವಲ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ, ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಸಫ್ರಾನ್ ತನ್ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹಿಗ್ಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಟೆಕ್ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿರುವ ಸಫ್ರಾನ್ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ತಂಡವನ್ನು ಸುಮಾರು 250 ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು, ನುರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಏವಿಯಾನಿಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಆ್ಯಕ್ಚುಯೇಷನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಕುರಿತ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ 70 ವರ್ಷಗಳ ನಂಟು
ಸಫ್ರಾನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಭಾರತದಲ್ಲಿ 70 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಅಧಿಕ ಕಾಲದಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ದೇಶದ ವಿಮಾನಯಾನ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾಲುದಾರನಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸಫ್ರಾನ್ನ 18 ಘಟಕಗಳು ಕಾರ್ಯಾಚರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರವು ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್, ಏವಿಯಾನಿಕ್ಸ್, ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ದೇವನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವ 'ಸಫ್ರಾನ್-ಎಚ್ಎಎಲ್ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಎಂಜಿನ್ಸ್' ಜಂಟಿ ಘಟಕದ ಮೂಲಕ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಎಂಜಿನ್ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳನ್ನೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ವಲಯದ ಅಗ್ರಗಣ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿರುವ ಸಫ್ರಾನ್, ವಿಶ್ವದ 30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 1.10 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. 2025ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯವು 31.33 ಬಿಲಿಯನ್ ಯೂರೋಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದ್ದು, ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಶೇ. 15ರಷ್ಟು ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಹೊಸ ಘಟಕವು 'ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ' ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲ ತುಂಬಲಿದೆ.