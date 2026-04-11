ಮೆಟಾ ಒಡೆತನದ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್, ಬಳಕೆದಾರರಿಗಾಗಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡುವ ಹೊಸ ಫೀಚರ್ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಈ ಸೌಲಭ್ಯದ ಮೂಲಕ, ಬಳಕೆದಾರರು ತಾವು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಕಾಮೆಂಟಿನ ಟೈಪಿಂಗ್ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಪೂರ್ತಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡುವ ಕಿರಿಕಿರಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ (Instagram) ನಾವು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುತ್ತೇವೆ. ನಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಫೋಟೋ ಅಥವಾ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ, ಯಾವುದೋ ಆತುರದಲ್ಲಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾದರೆ? ಅಥವಾ ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೆಯಬಹುದಿತ್ತು ಎಂದು ಅನಿಸಿದರೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೀರಿ? ಇಷ್ಟು ದಿನ ಆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವುದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ದಾರಿಯೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಇನ್ಮುಂದೆ ಈ ಕಿರಿಕಿರಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಮೆಟಾ (Meta) ಒಡೆತನದ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಈಗ ಬಳಕೆದಾರರಿಗಾಗಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡುವ ಹೊಸ ಫೀಚರ್ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.
ಏನಿದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಫೀಚರ್?
ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ಮುಂದೆ ನೀವು ಹಾಕಿದ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡುವ ಬದಲಾಗಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಕಾಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಟೈಪಿಂಗ್ ತಪ್ಪುಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಬರೆಯಬೇಕು ಎನಿಸಿದರೆ ಈ ಫೀಚರ್ ವರದಾನವಾಗಲಿದೆ. ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ತಪ್ಪುಗಳಿಗಾಗಿ ಪೂರ್ತಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಈಗ ತಪ್ಪಿದೆ. ಇದು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳ ಸಂವಹನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ನಿಖರಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ನಿಬಂಧನೆಗಳು:
ಆದರೆ, ಈ ಫೀಚರ್ ಬಳಸಲು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿದೆ.
ಸಮಯದ ಮಿತಿ: ನೀವು ಕಾಮೆಂಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಕೇವಲ 15 ನಿಮಿಷದೊಳಗೆ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. 15 ನಿಮಿಷ ಕಳೆದ ನಂತರ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡುವ ಆಯ್ಕೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಬೇಕಾದರೂ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿ: ನಿಗದಿತ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಬೇಕಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಕಾಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು.
ಎಡಿಟೆಡ್ ಟ್ಯಾಗ್: ನೀವು ಕಾಮೆಂಟ್ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಕೆಳಗೆ 'edited' ಎಂಬ ಲೇಬಲ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ನೀವು ಕಾಮೆಂಟ್ ಬದಲಿಸಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಇತರರಿಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ.
ಹಳೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಗುಪ್ತ: ನೀವು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಏನು ಬರೆದಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬ ಹಿಸ್ಟರಿಯನ್ನು ನೋಡಲು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಎಡಿಟ್ ಹಿಸ್ಟರಿ ನೋಡುವ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಆಯ್ಕೆ ನೀಡಿಲ್ಲ.
ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಎಡಿಟ್: ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಅಕ್ಷರಗಳಿರುವ (Text) ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಕಾಮೆಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಫೋಟೋ ಅಥವಾ ಇತರ ಮೀಡಿಯಾ ಫೈಲ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಇತರ ಆ್ಯಪ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಹೇಗೆ?
ಕಾಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಮೆಸೇಜ್ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡುವ ಈ ಸೌಲಭ್ಯ ಈಗಾಗಲೇ ಇತರ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರ ಹಿಸ್ಟರಿ ಕೂಡ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮತ್ತು ರೆಡ್ಡಿಟ್ ಕೂಡ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಯೂ 'Edited' ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಮೈಕ್ರೋಬ್ಲಾಗಿಂಗ್ ತಾಣವಾದ 'X' (ಟ್ವಿಟರ್) ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನೊಳಗೆ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ, 'X' ನಲ್ಲಿ ಈ ಸೌಲಭ್ಯವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಬಳಸುವ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಯೂಸರ್ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಯೂಸರ್ಗಳಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯಾವಾಗ ಸಿಗಲಿದೆ?
ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಈ ಫೀಚರ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಆಯ್ದ ಕೆಲವು ಬಳಕೆದಾರರ ಮೇಲೆ ಪರೀಕ್ಷೆ (Beta Testing) ನಡೆಸುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಇದನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ, ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೂ ಈ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಸಿಗಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಫೀಚರ್ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಒಮ್ಮೆ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಅಥವಾ ಆ್ಯಪ್ ಸ್ಟೋರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನ ಈ ನಡೆ ಬಳಕೆದಾರ ಸ್ನೇಹಿಯಾಗಿದ್ದು, ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಂವಹನದಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದೆ.