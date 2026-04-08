ಹಣದಾಸೆಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದ ನಟಿ; ₹399 ಪಾವತಿಸಿದವರಿಂದ ಬೆ*ತ್ತಲೆ ಫೋಟೋಗೆ ಬೇಡಿಕೆ!
ತಮಿಳು ನಟಿ ಅಭಿರಾಮಿ ವೆಂಕಟಾಚಲಂ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಫೀಚರ್ ಮೂಲಕ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. ಹಣ ಪಾವತಿಸಿ ಅಶ್ಲೀಲ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಗಳಿಗೆ, ಇದು ಪೋ*ರ್ನ್ ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲ, ಕಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಬೆಲೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೇನಾಯ್ತು ನೀವೇ ನೋಡಿ.
ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಫೀಚರ್ಸ್
ಸಿನಿಮಾ ನಟಿಯರು ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳು ದೊಡ್ಡ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ 'ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್' (Subscription) ಫೀಚರ್ ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ತಾರೆಯರು ತಮ್ಮ ವಿಶೇಷ ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಇದನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಗಳ ಕೆಟ್ಟ ಆಲೋಚನೆ
ಆದರೆ, ಇದೇ ಫೀಚರ್ ಈಗ ತಮಿಳು ನಟಿ ಅಭಿರಾಮಿ ವೆಂಕಟಾಚಲಂ ಅವರ ಪಾಲಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ವಿವಾದವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ತಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಗಳ ಕೆಟ್ಟ ಆಲೋಚನೆ ಮತ್ತು ಟೀಕೆಗಳಿಗೆ ಅಭಿರಾಮಿ ಈಗ ಅತ್ಯಂತ ಖಡಕ್ ಆಗಿ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾರು ಈ ಅಭಿರಾಮಿ?:
ತಮಿಳಿನ 'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಸೀಸನ್ 1' ಮೂಲಕ ಮನೆಮಾತಾದವರು ನಟಿ ಅಭಿರಾಮಿ ವೆಂಕಟಾಚಲಂ. ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅಭಿನಯದ 'ನೋಟ', ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ 'ನೇರ್ಕೊಂಡ ಪಾರ್ವೈ' ಹಾಗೂ 'ಕಳವು', 'ಆನಂದ' ಅಂತಹ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಸೈ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರುವ ಇವರಿಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ 10 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ.
ವಿವಾದದ ಹಿನ್ನೆಲೆ
ಅಭಿರಾಮಿ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಫೀಚರ್ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಅಂದರೆ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನಿಗದಿತ ಹಣ ಪಾವತಿಸಿ (ಮಾಸಿಕ 399 ರೂ.) ಅವರ ವಿಶೇಷ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದ ಕೆಲವರು ಅಭಿರಾಮಿ ವಿರುದ್ಧ ಅಶ್ಲೀಲವಾಗಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಟೀಕೆ ಮಾಡಲು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅವರು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ರೀತಿಯ ಫೋಟೋಗಳು ಸಿಗದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಟಿಯ ವಿರುದ್ಧ ತಿರುಗಿಬಿದ್ದಿದ್ದರು.
ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ
ತಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿರುವ ಟೀಕೆಗಳಿಂದ ಬೇಸತ್ತ ಅಭಿರಾಮಿ, ನೇರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಗಳಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 'ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಮತ್ತು ಗೌರವಿಸುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಆದರೆ, ನನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ.
ಅಭಿರಾಮಿ ನೀಡಿದ ಖಡಕ್ ಉತ್ತರ:
ನಾನು ಈ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲೂ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡದ, ನನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಪೇಜ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು, ನೀವು ಹಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬೆ*ತ್ತಲಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಯಾರಾದರೂ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಈಗಲೇ ಅನ್ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿ' ಎಂದು ಗುಡುಗಿದ್ದಾರೆ.
ಇದೇನೂ ಪೋರ್ನ್ ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲ:
ತಮ್ಮ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ ನಟಿ, 'ನಾನು ಏನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಯಾರೂ ನನಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡಬೇಕಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚುವವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತ. ಒಂದು ವಿಷಯ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ, ಇದೇನೂ ಪೋ*ರ್ನ್ ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಕಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಬೆಲೆ. ಅಶ್ಲೀಲತೆಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವವರು ಇಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ' ಎಂದು ನೇರವಾಗಿಯೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅಭಿರಾಮಿ ಪರ-ವಿರೋಧ ಚರ್ಚೆ
ಸದ್ಯ ಅಭಿರಾಮಿ ಅವರ ಈ ನಡೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪರ-ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ನಟಿಯರನ್ನು ಕೇವಲ ಗ್ಲಾಮರ್ ಗೊಂಬೆಗಳಂತೆ ನೋಡುವ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿರಾಮಿ ಸರಿಯಾದ ಪಾಠ ಕಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಶ್ಲಾಘಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ನಟಿ ಅಭಿರಾಮಿ ಈಗಾಗಲೇ 5 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಪೇಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹40 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ಬರುತ್ತದೆ. ಇವರಿಗೆ ಬೇರೆ ದುಡಿಮೆಯೇ ಬೇಡ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ (Kannada Cinema News), ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು (Kannada TV Shows), ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಸುದ್ದಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಮನರಂಜನಾ ವಿಭಾಗ ನೋಡಿ. ಸಿನಿಮಾ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು (Kannada Movies Review), ತಾರೆಯರ ಸಂದರ್ಶನಗಳು, ಧಾರಾವಾಹಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್, ತೆರೆಮರೆಯ ಕಥೆಗಳು, OTT ರಿಲೀಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಇಲ್ಲಿದೆ.