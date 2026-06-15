ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ 10 ಅಂಕಿಗಳಲ್ಲೇ ಯಾಕಿರುತ್ತೆ? 8 ಅಥವಾ 9 ಯಾಕಿಲ್ಲ? ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಸತ್ಯ
ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯ ಬಳಸುವ ಫೋನ್ಗೆ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಆ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಯಾಕೆ ಬರೀ 10 ಅಂಕಿಗಳಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ? ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಂದಾದರೂ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಇದರ ಹಿಂದೆ ಏನಾದರೂ ಕಾರಣ ಇದೆಯಾ?
ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಕಥೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ?
ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಇಲ್ಲದವರೇ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಜನರಿದ್ದರೆ, ನಾಲ್ವರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಫೋನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫೋನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಒಂದು ದಿನ ಕಳೆಯೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಫೋನ್ ಕಾಲ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಆಫೀಸ್ ಕೆಲಸ, ಆನ್ಲೈನ್ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಫೋನ್ನಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ.
ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗಿನಿಂದ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವವರೆಗೂ ಫೋನ್ ಜೊತೆಗೇ ಕಾಲ ಕಳೆಯುತ್ತೇವೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಯಾಕೆ 10 ಅಂಕಿಗಳಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ? ಹೆಚ್ಚು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಯಾಕಿಲ್ಲ? ಈ 10 ಅಂಕಿಗಳ ನಿಯಮವನ್ನು ಯಾರು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದು? ಇದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಹಿಂದಿನ ಕಥೆ ಇದು
ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಲವರು ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಲಕ್ಕಿ ನಂಬರ್, ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ನಂಬರ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡಿ ತಗೋತಾರೆ. ಆದರೆ, ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿಗಳು ದೇಶದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ನಂಬರ್ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ಮೊಬೈಲ್ ಸೇವೆಗಳು ಶುರುವಾದಾಗ ಬಳಕೆದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ, ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅದು ಬಳಕೆದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು.
ಬಳಕೆದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ
ಕಡಿಮೆ ಅಂಕಿಗಳ ನಂಬರ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದರೆ, ಬಳಕೆದಾರರು ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ನಂಬರ್ಗಳ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಹೊಸ ನಂಬರ್ ಕೊಡಲು ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದೇ 10 ಅಂಕಿಗಳ ನಂಬರ್ ಇಟ್ಟರೆ, ಫೋನ್ ಬಳಸುವ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾದರೂ ನಂಬರ್ಗಳ ಕೊರತೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೊಸ ನಂಬರ್ಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಟೆಲಿಕಾಂ ಇಲಾಖೆ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಅಂಕಿ
ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳು ಬಂದ ಹೊಸದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ನಂಬರ್ಗಳು 9 ರಿಂದ ಶುರುವಾಗುತ್ತಿದ್ದವು. ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ, ಈಗ 6, 7, 8, 9 ರಿಂದಲೂ ನಂಬರ್ಗಳು ಶುರುವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ಇತರ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಸೇವೆಗಳ ನಂಬರ್ಗಳಿಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಒಂದೇ ನಂಬರ್ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಸಿಗದಂತೆ ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ
ಭಾರತದಲ್ಲಿ 10 ಅಂಕಿಗಳ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದಾಗಿಯೇ ಈಗ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಜನರು ಫೋನ್ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಹೊಸ ನಂಬರ್ಗಳು ಬರುತ್ತಲೇ ಇವೆ. ಯಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಯಾರಾದರೂ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಅನ್ನು ಬಹಳ ಕಾಲ ಬಳಸದೆ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ, ಆ ನಂಬರ್ ಅನ್ನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
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