8 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕ ಲಕ್ಷ್, ಕೇವಲ 760 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಚಿಪ್ ಬಳಸಿ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ AI ಕಥೆ ಹೇಳುವ ಸಾಧನವನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಸಾಧನವು ಧ್ವನಿ ಆದೇಶದ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಕಥೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ, ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಓದುತ್ತದೆ. ಈ ಪುಟಾಣಿಯ ಸಾಧನೆಯು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಇಂದಿನ ಮಕ್ಕಳು ಬರೀ ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡುವುದರಲ್ಲಿಯೇ ಕಾಲ ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಎಷ್ಟೋ ಅಪ್ಪ-ಅಮ್ಮ ಹೇಳುವುದು ಉಂಟು. ಆದರೆ ಅಂದು, ಇಂದು, ಎಂದೆಂದೂ ಒಂದಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಮೀರಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವುದು ಇದೆ. ಕಾಲ ಏನೇ ಆದರೂ, ಮಕ್ಕಳ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಬದಲಾಗಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಪುಟಾಣಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅಮೋಘ ಸಾಧನೆಯಿಂದ ನಿಬ್ಬೆರಗಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಇದೆ. ಇವರ ಸಾಲಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದಾನೆ 8 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕ ಲಕ್ಷ್. ಈಗ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ AI ಪರಿಕರಗಳಿಗೆ ದುಬಾರಿ ಕ್ಲೌಡ್ ಸರ್ವರ್ಗಳು ಮತ್ತು ವೇಗದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಕೇವಲ 760 ರೂಪಾಯಿಗಳ ನಿಯಂತ್ರಕ ಚಿಪ್ ಬಳಸಿ, ವೈ-ಫೈ ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಫ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ AI ಕಥೆ ಹೇಳುವ ಸಾಧನವನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾನೆ.
ಧ್ವನಿಯ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ
ಈ ಸಣ್ಣ AI ಸಾಧನವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಧ್ವನಿಯ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. "ತಮಾಷೆಯ ಕಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ" ಎಂದು ನೀವು ಆದೇಶ ಕೊಟ್ಟರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಹೊಸ ಕಥೆಯನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಸಾಧನವು ಕಥೆಯನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಓದುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಸರಳ ಅನಿಮೇಷನ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ. ಬಳಕೆದಾರರು ಕಥೆಯನ್ನು "ಪ್ಲೇ", "ವಿರಾಮ", "ಪುನರಾರಂಭ" ಅಥವಾ "ಮುಂದಿನ ಕಥೆಗೆ ಹೋಗು" ಎಂದು ಆದೇಶಿಸಲು ತಮ್ಮ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಸಹ ಬಳಸಬಹುದು.
ಈ ಸಾಧನವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಲಕ್ಷ್ ESP32-S3 ಮೈಕ್ರೋಕಂಟ್ರೋಲರ್, INMP441 ಮೈಕ್ರೊಫೋನ್, I2S ಸ್ಪೀಕರ್ ಮತ್ತು MAX98357A ಆಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಯಾವುದೇ API ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪ್ರವೇಶದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವರು ಡೆವಲಪರ್ slvDev ನ 'TinyStories LLM' ಎಂಬ ಓಪನ್-ಸೋರ್ಸ್ ಭಾಷಾ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಿ, ಧ್ವನಿ ನಿಯಂತ್ರಣ, ಪ್ಲೇಬ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು ಅನಿಮೇಷನ್ನಂತಹ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರು. ಇದರ ಮೂಲ ಕೋಡ್ GitHub ನಲ್ಲಿಯೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇತರ ಡೆವಲಪರ್ಗಳು ಅದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದು.
ಮುಂದಿನ ಗುರಿ
ಲಕ್ಷ್ ಪ್ರಕಾರ, ಸಾಧನದ ಮುಖ್ಯ ಮಿತಿಯೆಂದರೆ ಅದರ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ (TTS) ಧ್ವನಿ ಗುಣಮಟ್ಟ, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಧ್ವನಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರ ಮುಂದಿನ ಗುರಿ AI ನ ಮಾತನಾಡುವ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದು. ಲಕ್ಷ್ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವ ಬದಲು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಆನ್ಲೈನ್ ಕಲಿಕಾ ಮಾದರಿಯ ಮೂಲಕ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಇದು ಆತನಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು, ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಮತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ತನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯವನ್ನು ಈತ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥಾಪಕರೊಂದಿಗೆ ಕಳೆಯುತ್ತಾನೆ.