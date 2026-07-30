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ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಹಾಳಾಗಲು ಈ ತಪ್ಪುಗಳೇ ಕಾರಣ

ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಬಳಕೆದಾರರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡುವ ಕೆಲವು ತಪ್ಪುಗಳು ಫೋನ್‌ನ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬಾಳಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಫೋನ್ ಬೇಗ ಹಾಳಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.
technology Jul 30 2026
Author: Mahmad Rafik Image Credits:Gemini
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ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಫೋನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವುದು

ತುಂಬಾ ಜನ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವಾಗ ಫೋನ್ ಚಾರ್ಜ್‌ಗೆ ಹಾಕಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆವರೆಗೂ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಫೋನ್ ಓವರ್‌ಹೀಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟರಿಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

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0% ವರೆಗೆ ಬಳಸಿ, 100% ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವುದು

ಫೋನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆಗುವವರೆಗೂ ಬಳಸುವುದು ತಪ್ಪು. ಇದು ಲಿಥಿಯಂ-ಐಯಾನ್ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಒತ್ತಡ ಹಾಕುತ್ತದೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು 20% ರಿಂದ 80% ನಡುವೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ.

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ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವಾಗ ಗೇಮ್ಸ್ ಆಡುವುದು, ಮಾತಾಡುವುದು

ಫೋನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಗೇಮ್ಸ್ ಆಡಿದರೆ ಅಥವಾ ಮಾತನಾಡಿದರೆ, ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟರಿ ಎರಡೂ ಬಿಸಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಇದು ಫೋನ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಆಗಲು ಕೂಡ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

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ನಕಲಿ ಅಥವಾ ಅಗ್ಗದ ಚಾರ್ಜರ್ ಬಳಕೆ

ಒರಿಜಿನಲ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಹಾಳಾದಾಗ, ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಅಥವಾ ನಕಲಿ ಚಾರ್ಜರ್‌ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವು ಫೋನ್‌ಗೆ ಬೇಕಾದ ಸರಿಯಾದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದಿಲ್ಲ.

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ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಸುರಕ್ಷತೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಇದೆ

ಈ 4 ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬಹಳ ಕಾಲ ಹೊಸದರಂತೆಯೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್‌ನ ಸುರಕ್ಷತೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಇದೆ.

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