ತುಂಬಾ ಜನ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವಾಗ ಫೋನ್ ಚಾರ್ಜ್ಗೆ ಹಾಕಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆವರೆಗೂ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಫೋನ್ ಓವರ್ಹೀಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟರಿಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಫೋನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆಗುವವರೆಗೂ ಬಳಸುವುದು ತಪ್ಪು. ಇದು ಲಿಥಿಯಂ-ಐಯಾನ್ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಒತ್ತಡ ಹಾಕುತ್ತದೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು 20% ರಿಂದ 80% ನಡುವೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಫೋನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಗೇಮ್ಸ್ ಆಡಿದರೆ ಅಥವಾ ಮಾತನಾಡಿದರೆ, ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟರಿ ಎರಡೂ ಬಿಸಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಇದು ಫೋನ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಆಗಲು ಕೂಡ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಒರಿಜಿನಲ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಹಾಳಾದಾಗ, ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಅಥವಾ ನಕಲಿ ಚಾರ್ಜರ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವು ಫೋನ್ಗೆ ಬೇಕಾದ ಸರಿಯಾದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಈ 4 ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬಹಳ ಕಾಲ ಹೊಸದರಂತೆಯೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ನ ಸುರಕ್ಷತೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಇದೆ.
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