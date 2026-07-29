ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ನವಿಲು ಎಂದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿ. ನವಿಲುಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೂರು ತಳಿಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ನವಿಲು, ಆಫ್ರಿಕನ್ ಕಾಂಗೋ ನವಿಲು ಮತ್ತು ಹಸಿರು ನವಿಲು (ಪಚ್ಚೆ ನವಿಲು) ಸೇರಿವೆ.
ಭಾರತೀಯ ನವಿಲು ಭಾರತ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಹಾಗೂ ಬರ್ಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಹಸಿರು ನವಿಲು ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾದ ಉಷ್ಣವಲಯದ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.
ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನವಿಲು ತನ್ನ ಗರಿಗಳನ್ನು ಉದುರಿಸಿ, ಹೊಸ ಗರಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಅದು ಹೊಸತಾಗಿ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ನವಿಲಿನ ಸರಾಸರಿ ಜೀವಿತಾವಧಿ 10 ರಿಂದ 25 ವರ್ಷಗಳು. ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ತ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಪೋಷಿಸಿದರೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಲ ಜೀವಿಸುತ್ತವೆ.
ಆಸಕ್ತಿಕರ ವಿಷಯವೇನೆಂದರೆ, ನವಿಲುಗಳ ಸರಾಸರಿ ಓಡುವ ವೇಗ ಗಂಟೆಗೆ 16 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಇವು ವೇಗವಾಗಿ ಓಡಬಲ್ಲವು, ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಜಿಗಿಯಬಲ್ಲವು ಹಾಗೂ ದಟ್ಟವಾದ ಸಸ್ಯರಾಶಿಯ ನಡುವೆಯೂ ಸಂಚರಿಸಬಲ್ಲವು.
ಹೆಣ್ಣು ನವಿಲು ಮೊಟ್ಟೆಯಿಟ್ಟ ನಂತರ 28 ರಿಂದ 30 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮರಿಗಳು ಕಾವು ಪಡೆದು ಹೊರಬರುತ್ತವೆ. ನಂತರ ನವಿಲು ಮರಿಯು ಸುಮಾರು 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಕ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಆ ಬಳಿಕ ಅದು ಹಾರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ.
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