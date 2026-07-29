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ನವಿಲಿನ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ನವಿಲು ಎಂದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿ. ನವಿಲುಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೂರು ತಳಿಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ನವಿಲು, ಆಫ್ರಿಕನ್ ಕಾಂಗೋ ನವಿಲು ಮತ್ತು ಹಸಿರು ನವಿಲು (ಪಚ್ಚೆ ನವಿಲು) ಸೇರಿವೆ.

life Jul 29 2026
Author: Ashwini HR Image Credits:AI Image
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ಕಾಣಸಿಗುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು

ಭಾರತೀಯ ನವಿಲು ಭಾರತ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಹಾಗೂ ಬರ್ಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಹಸಿರು ನವಿಲು ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾದ ಉಷ್ಣವಲಯದ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.

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ಹೊಸ ಗರಿಗಳು ಬರುವುದು

ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನವಿಲು ತನ್ನ ಗರಿಗಳನ್ನು ಉದುರಿಸಿ, ಹೊಸ ಗರಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಅದು ಹೊಸತಾಗಿ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

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ಜೀವಿತಾವಧಿ

ನವಿಲಿನ ಸರಾಸರಿ ಜೀವಿತಾವಧಿ 10 ರಿಂದ 25 ವರ್ಷಗಳು. ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ತ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಪೋಷಿಸಿದರೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಲ ಜೀವಿಸುತ್ತವೆ.

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ಓಡುವ ವೇಗ

ಆಸಕ್ತಿಕರ ವಿಷಯವೇನೆಂದರೆ, ನವಿಲುಗಳ ಸರಾಸರಿ ಓಡುವ ವೇಗ ಗಂಟೆಗೆ 16 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಇವು ವೇಗವಾಗಿ ಓಡಬಲ್ಲವು, ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಜಿಗಿಯಬಲ್ಲವು ಹಾಗೂ ದಟ್ಟವಾದ ಸಸ್ಯರಾಶಿಯ ನಡುವೆಯೂ ಸಂಚರಿಸಬಲ್ಲವು.

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ಮೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಮರಿ ಹೊರಬರುವ ಸಮಯ

ಹೆಣ್ಣು ನವಿಲು ಮೊಟ್ಟೆಯಿಟ್ಟ ನಂತರ 28 ರಿಂದ 30 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮರಿಗಳು ಕಾವು ಪಡೆದು ಹೊರಬರುತ್ತವೆ. ನಂತರ ನವಿಲು ಮರಿಯು ಸುಮಾರು 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಕ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಆ ಬಳಿಕ ಅದು ಹಾರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ.

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