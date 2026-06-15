ಪತಿಯ ನಿರಂತರ 'ಅರ್ಧರಾತ್ರಿ ಮೀಟಿಂಗ್'ಗಳಿಂದ ಬೇಸತ್ತ ನವವಿವಾಹಿತೆಯೊಬ್ಬಳು ಆತನ ಕಚೇರಿಗೆ ತೆರಳಿ ಬಾಸ್ ಬಳಿ ದೂರು ನೀಡುತ್ತಾಳೆ. ಆದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಆಕೆಯ ಪತಿ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಯೊಂದಿಗೆ ವಂಚನೆ ಎಸಗುತ್ತಿರುವ ಆಘಾತಕಾರಿ ಸತ್ಯವನ್ನು ಬಾಸ್ ಅವರೇ ಬಯಲು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
'ವಿಶ್ವಾಸವೇ ಜೀವನದ ಅಡಿಪಾಯ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅದೇ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ದ್ರೋಹವಾದಾಗ ಮನುಷ್ಯ ಎಷ್ಟು ಹತಾಶನಾಗುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಘಟನೆಯೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ನವವಿವಾಹಿತೆಯೊಬ್ಬಳು ತನ್ನ ಪತಿಯ ಕಚೇರಿಗೆ ತೆರಳಿ ಬಾಸ್ ಎದುರೇ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ ಘಟನೆ ಈಗ ಇಡೀ ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ. ಅರ್ಧರಾತ್ರಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಪತಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವಂಚನೆಯನ್ನು ಸ್ವತಃ ಆತನ ಬಾಸ್ ಬಯಲು ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳು ಅನುಭವಿಸಿದ ನೋವು ಪದಗಳಿಗೆ ನಿಲುಕದ್ದು.
ನಡೆದಿದ್ದೇನು?
'ಕಂಟ್ರಿ ಗುಲ್ಶನ್' (@CountryGulshan) ಎಂಬ ಎಕ್ಸ್ (X) ಬಳಕೆದಾರ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ನವವಿವಾಹಿತೆಯೊಬ್ಬಳು ತನ್ನ ಪತಿಯ ಕಚೇರಿಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾಳೆ. ಕಚೇರಿಗೆ ಬಂದವಳೇ ಬಹಳ ಆಕ್ರೋಶದಿಂದ, 'ನನ್ನ ಪತಿಯನ್ನು ಕರೆಯಿರಿ, ಆತ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ?' ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಾಳೆ. ಆಕೆಯ ವರ್ತನೆಯಿಂದ ಗಾಬರಿಯಾದ ಕಚೇರಿಯ ಬಾಸ್, 'ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಗಾಬರಿಯಾಗಿದ್ದೀರಿ?' ಎಂದು ವಿಚಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆಗ ಆ ಮಹಿಳೆ ತನ್ನ ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. 'ನನ್ನ ಪತಿ ದಿನವಿಡೀ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆಯೂ ಅರ್ಧರಾತ್ರಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇದೆ ಎಂದು ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಕರೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಅವರು ಸರಿಯಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ, ನೀವೇಕೆ ಇಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಕೊಡುತ್ತೀರಿ?' ಎಂದು ಬಾಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾಳೆ.
ಬಾಸ್ ನೀಡಿದ ಆ 'ಶಾಕಿಂಗ್' ಮಾಹಿತಿ:
ಪತ್ನಿಯ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಬಾಸ್ ಕೂಡ ಅಚ್ಚರಿಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಯಾವುದೇ 'ಮಿಡ್ನೈಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್' ಇರಲೇ ಇಲ್ಲ! ತಕ್ಷಣ ಸತ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಬಾಸ್, 'ನಾವು ಯಾವುದೇ ಮೀಟಿಂಗ್ಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪತಿಯನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಪತಿ ಇಲ್ಲಿನ ಮಹಿಳಾ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಒಬ್ಬರ ಮನೆಗೆ ಪ್ರತಿ ರಾತ್ರಿ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಸ್ಫೋಟಕ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸತ್ಯ ಕೇಳಿದ ಪತ್ನಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಕುಸಿದು ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ. ಕಚೇರಿಗೆ ಬಂದ ತನ್ನ ಪತಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲರ ಎದುರೇ ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಆಕೆ, 'ನೀನು ನನ್ನ ಬದುಕನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿದೆ' ಎಂದು ಅಳುತ್ತಾ ಕಿರುಚಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮಿತಿ ಮೀರಿದ್ದರಿಂದ ಬಾಸ್ ತನ್ನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಆಕೆಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮನೆಗೆ ತಲುಪಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪರ-ವಿರೋಧ ಚರ್ಚೆ:
ಈ ಘಟನೆ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು 'ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ಗಳೇ ಹೀಗೆ, ಪೋಷಕರ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಜೀವನ ಹಾಳು ಮಾಡಬಾರದು" ಎಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು, "ಮೋಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟರೂ ಸಾಲುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಕೆಲವು ಬಳಕೆದಾರರು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಅಥವಾ ಪೋಸ್ಟ್ನ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದು, ಇದು ಕೇವಲ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿದ 'ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್' ಕಥೆಯಿರಬಹುದು ಎಂಬ ಸಂಶಯವನ್ನೂ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಮದುವೆಯ ನಂತರವೂ ಪರಸ್ತ್ರೀ ವ್ಯಾಮೋಹ ಅಥವಾ ವಂಚನೆಯ ಹಾದಿ ಹಿಡಿಯುವವರು ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಜೀವನವನ್ನು ಹೇಗೆ ನರಕ ಸದೃಶ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ವೈರಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕನ್ನಡಿಯಂತಿದೆ.