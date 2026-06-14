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- Ram Charan: ಮದುವೆ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟ ರಾಮ್ ಚರಣ್-ಉಪಾಸನಾ! ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಫೋಟೋ ವೈರಲ್
Ram Charan: ಮದುವೆ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟ ರಾಮ್ ಚರಣ್-ಉಪಾಸನಾ! ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಫೋಟೋ ವೈರಲ್
Ram Charan Twins: ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಮತ್ತು ಉಪಾಸನಾ ದಂಪತಿ ತಮ್ಮ ವಿವಾಹ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಪುಟ್ಟ ಕೈಗಳ ಮುದ್ದಾದ ಫೋಟೋವನ್ನು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮದುವೆ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಚರಣ್, ಉಪಾಸನಾ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್
ಮೆಗಾ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಉಪಾಸನಾ ಕೊನಿದೆಲಾ ಟಾಲಿವುಡ್ನ ಫೇಮಸ್ ಜೋಡಿ. ಈ ಜೋಡಿ ಜೂನ್ 14, 2012 ರಂದು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ತಮ್ಮ ಮದುವೆ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಚರಿಸುವ ಈ ದಂಪತಿ, ಈ ಬಾರಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಒಂದು ಸುಂದರ ಚಿತ್ರ ಈಗ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಮೊದಲ ನೋಟ
ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಮತ್ತು ಉಪಾಸನಾ ದಂಪತಿಗೆ ಈ ವರ್ಷದ ಜನವರಿ 31 ರಂದು ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳು ಜನಿಸಿದ್ದರು. ಇದೀಗ, ತಮ್ಮ ಮದುವೆ ದಿನದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಉಪಾಸನಾ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಮೊದಲ ನೋಟವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಿರಿಯ ಮಗಳು ಕ್ಲಿಂಕಾರ ಕೈ ಜೊತೆಗೆ, ಅವಳಿಗಳಾದ ಶಿವರಾಮ್ ಕೊನಿದೆಲಾ ಮತ್ತು ಅನ್ವಿರಾ ದೇವಿ ಕೊನಿದೆಲಾ ಅವರ ಪುಟ್ಟ ಕೈಗಳಿರುವ ಹಾರ್ಟ್ ಟಚಿಂಗ್ ಫೋಟೋವನ್ನು ಉಪಾಸನಾ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಫೋಟೋಗೆ "Heart is full" (ಹೃದಯ ತುಂಬಿದೆ) ಎಂದು ಭಾವುಕ ಕ್ಯಾಪ್ಶನ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪವನ್ ಪತ್ನಿ ಅನ್ನಾ ಲೆನೆವಾ ರಿಯಾಕ್ಷನ್
ಈ ಅಪರೂಪದ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಮೆಗಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಹಲವು ಸಿನಿಮಾ ತಾರೆಯರು ಶುಭಾಶಯ ತಿಳಿಸಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದು ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಅನ್ನಾ ಲೆನೆವಾ (Anna Lezhneva) ಅವರ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಅನ್ನಾ ಲೆನೆವಾ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ಉಪಾಸನಾ ಪೋಸ್ಟ್ನ ಕೆಳಗೆ ರೆಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಎಮೋಜಿಗಳನ್ನು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದ ಈ ಪ್ರೀತಿಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೋಡಿ ಮೆಗಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
'ಪೆದ್ದಿ' ಚಿತ್ರದ ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸು
ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬುಚ್ಚಿಬಾಬು ಸಾನಾ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಚರಣ್ ನಟಿಸಿದ 'ಪೆದ್ದಿ' (Peddi) ಚಿತ್ರ ಬಾಕ್ಸಾಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ 300 ಕೋಟಿ ಕ್ಲಬ್ ಸೇರಿದೆ. ಒಂದೆಡೆ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳ ತಂದೆಯಾಗಿ ಬಡ್ತಿ ಪಡೆದ ರಾಮ್ ಚರಣ್ಗೆ ಈ ಮದುವೆ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ನಿಜಕ್ಕೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ.
ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ
ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿವರಾಮ್ ಮತ್ತು ಅನ್ವಿರಾ ದೇವಿ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಿರುವುದಕ್ಕೆ ಈ ಹಿಂದೆಯೇ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು. ಚರಣ್ ದಂಪತಿ ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುವ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳ ಕೈಗಳು ಒಂದನ್ನೊಂದು ಸ್ಪರ್ಶಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಅದ್ಭುತ ದೃಶ್ಯ ಕೇವಲ ಫೋಟೋ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಮೆಗಾ ಪರಂಪರೆಯ ಸಂಕೇತ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'ಹ್ಯಾಪಿ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆನಿವರ್ಸರಿ ಅಣ್ಣ, ಅತ್ತಿಗೆ' ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಈ ಜೋಡಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
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