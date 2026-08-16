ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಯ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಿ ವಲಸಿಗರನ್ನು ಗಡಿಪಾರು ಮಾಡಲು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸೂಲಿಬೆಲೆ, ಹೋರಾಟ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವವರೆಗೂ ನಿಲ್ಲಬಾರದು ಎಂದರು. ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಹೆಚ್ಚಳದ ಆತಂಕ..
ಬೆಂಗಳೂರು (ಆ.16): ಅಕ್ರಮ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಿ ವಲಸಿಗರನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ ಗಡಿಪಾರು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಇಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಯ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ ಹಿಂದೂ ಪರ ಚಿಂತಕ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಹೋರಾಟ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವರೆಗೂ ಬಿಡೋ ಆಗಿಲ್ಲ!
ಅಕ್ರಮ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಿಯರನ್ನ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ದೇಶದಿಂದ ಗಡಿಪಾರು ಮಾಡಲು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳ ಉತ್ಸಾಹ ಜೋರಿದೆ. ಆದರೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಉತ್ಸಾಹ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಆಗಲು ಬಿಡಬಾರದು ಈ ಹೋರಾಟ ಗುರಿಮುಟ್ಟುವರೆಗೂ ನಿಲ್ಲಬಾರದು ಎಂದರು.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ತಮಿಳ್-ಕನ್ನಡಿಗ ಅಂತಾ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿದ್ದೇವೆ, ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರು-ಮರಾಠಿಗರು ಭಾಷೆಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಮಾತ್ರ ಧರ್ಮದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ದೇಶ ಬೇಕೆಂದು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇಂದು ಒಂದು ಸಮುದಾಯದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಕುರಿತು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಅವರು,
ಅವರ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾದ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆ
ಈ ದೇಶವನ್ನ ವಿಭಜನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರು ಅವತ್ತು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ರು, ಗ್ರೀನ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತಾ ಅದು ಇಂದು ಕೂಡ ಮುಂದುವರಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂಗಳಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿರೋದು. ಇದು ದೇಶದ ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ. ಇವತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶೇ 25ರಷ್ಟು ಅವರ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. 25ರಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಏನೂ ಅಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದಾಗ ಶೇ ೯ ರಷ್ಟು ಇತ್ತು. ಅವರು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಶೇ.10 ರಷ್ಟು ಇದ್ರೆ ಹೇ.. ಅಂತಾರೆ, ಶೇ.15 ಆದರೆ ಹೇ.. ಬಾರೋ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಾರೆ, ಅದೇ ಶೇ.25 ಇದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲದೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂದ್ರೆ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಆ ಘಟನೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗೋಯ್ತು.