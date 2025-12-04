07:43 AM (IST) Dec 04

karnataka news live 4 december 2025Bigg Boss ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವವರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳೇ ಅಲ್ಲ; ಈ ವಾರ ಹೊರಬಂದ್ರೂ ಆಶ್ಚರ್ಯವಿಲ್ಲ!

Bigg Boss Kannada Season 12: ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್‌ 12 ಶೋನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹತ್ತು ವಾರಗಳು ಕಳೆದಿವೆ. ರಘು, ಸೂರಜ್‌ ಸಿಂಗ್‌, ರಿಷಾ ಗೌಡ ಬಳಿ ಮತ್ತೆರಡು ವೈಲ್ಡ್‌ಕಾರ್ಡ್‌ ಎಂಟ್ರಿಯಾಗಿದೆ. ಈಗ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರ ಮಧ್ಯೆ ಇಬ್ಬರು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳೇ ಅಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

Dec 04

karnataka news live 4 december 2025ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು - ದತ್ತಪೀಠಕ್ಕಾಗಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಮಾದರಿ ಕರಸೇವೆ - ಮುತಾಲಿಕ್

ಶ್ರೀರಾಮಸೇನೆ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಪ್ರಮೋದ್ ಮುತಾಲಿಕ್, ದತ್ತಪೀಠವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಯೋಧ್ಯೆ ಮಾದರಿಯ ಕರಸೇವೆ ನಡೆಸಬೇಕಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದತ್ತಪೀಠವು ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದೂಗಳ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಇಸ್ಲಾಮೀಕರಣಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.

Dec 04

karnataka news live 4 december 2025ಭರತ ನಾಟ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಲೆ 8 ನಿಮಿಷ, 59 ಸೆಕೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಂಜನಾದ್ರಿ ಬೆಟ್ಟ ಏರಿದ ಕಲಾವಿದೆ!

ಹೊಸಪೇಟೆಯ ಕಲಾವಿದೆ ಆರ್.ಹರ್ಷಿತಾ, ಭರತನಾಟ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಕೇವಲ 8 ನಿಮಿಷ 59 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಜನಾದ್ರಿ ಬೆಟ್ಟದ 574 ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ಏರಿ ತಮ್ಮ ಹರಕೆ ತೀರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಹನುಮಮಾಲಾ ವಿಸರ್ಜನೆ ನಿಮಿತ್ತ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತರು ಆಗಮಿಸಿ ಅಂಜನಾದ್ರಿ ಬೆಟ್ಟವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೇಸರಿಮಯವಾಗಿತ್ತು.

