- ಅಖಂಡ 2 ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋಗಳು ರದ್ದು, ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ.. ಬಾಲಯ್ಯ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಕಥೆಯೇನು?
ಬಾಲಯ್ಯ ನಟನೆಯ ಅಖಂಡ 2 ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ನಿರಾಸೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಖಂಡ 2 ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋಗಳು ಯಾಕೆ ದಿಢೀರ್ ರದ್ದಾದವು ಎಂಬ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಅಖಂಡ 2 ಪ್ರೀಮಿಯರ್ಸ್ ರದ್ದು
ನಂದಮೂರಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ನಟನೆಯ ಅಖಂಡ 2 ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ ದೊಡ್ಡ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 5 ರಂದು ಚಿತ್ರ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿಯಿಂದಲೇ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋಗಳು ಆರಂಭವಾಗಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋಗಳು ರದ್ದಾಗಿವೆ ಎಂದು ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತೆಲುಗು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋಗಳು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ನಿರಾಸೆ
ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಈ ಘೋಷಣೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದೆ. ಆಂಧ್ರ ಮತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ 14 ರೀಲ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಖಂಡ 2 ಪ್ರೀಮಿಯರ್ಗೆ ಭಾರಿ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿತ್ತು. ಸಿನಿಮಾದ ಮೇಲಿನ ಕ್ರೇಜ್ನಿಂದಾಗಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಮೊದಲೇ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋಗಳು ಆರಂಭವಾಗಬೇಕಿತ್ತು.
ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಪಕರು
ಆದರೆ, ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರಕಟಣೆಯಿಂದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಆಸೆ ಕಮರಿದೆ. ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ನಿಜವಾದ ಕಾರಣ ಬೇರೆಯೇ ಇದೆ. 14 ರೀಲ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ತೀವ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈರೋಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಜೊತೆ ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಹಾರವಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಈರೋಸ್ಗೆ ಇನ್ನೂ 28 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆಯಂತೆ.
ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋಗಳು ರದ್ದು
ಇದರಿಂದ ಈರೋಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಮದ್ರಾಸ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದೆ. ಈರೋಸ್ ಪರವಾಗಿ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದ ಕೋರ್ಟ್, ಅಖಂಡ 2 ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ತಡೆ ನೀಡಿದೆ. ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನ ಹಣ ಪಾವತಿಸುವಂತೆ ಈರೋಸ್ ಮನವಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಈ ವಾದ ಒಪ್ಪಿದ ನ್ಯಾಯಪೀಠ, ಅಖಂಡ 2 ಬಿಡುಗಡೆ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಆದೇಶಿಸಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ 14 ರೀಲ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದೆ.
ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಓಕೆ
ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋಗಳು ಎಂದಿನಂತೆ ನಡೆಯಲಿವೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 5 ರಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಖಂಡ 2 ಬಿಡುಗಡೆ ಸುಗಮವಾಗಿ ನಡೆಯುವುದೇ ಅಥವಾ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಎದುರಾಗುವುದೇ ಎಂಬ ಅನುಮಾನ ಮೂಡಿದೆ.
