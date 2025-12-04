ಗೂಗಲ್ 2025ರ ಭಾರತೀಯರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹುಡುಕಿದ ಸ್ಥಳಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಥಳ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಬೀಚ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ದ್ವೀಪಗಳೂ ಸಹ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿವೆ.

ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಭಾರತ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ, ಅಂದರೆ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಬಹಳ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೋವಿಡ್ ನಂತರ, ದೇಶಗಳು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಸಮಾನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿವೆ. 

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲೂ ಇದರ ಬಲವಾದ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಈಗ 2025 ತನ್ನ ಕೊನೆಯ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿರುವಾಗ, ಈ ವರ್ಷ ಭಾರತೀಯರು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹುಡುಕಿದ ಸ್ಥಳಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಗೂಗಲ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಪಟ್ಟಿಯು ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಬಕೆಟ್ ಲಿಸ್ಟ್‌ಗಳು ಎಷ್ಟು ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾಗಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದ ಕಡೆಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಒಲವು ತೋರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಗೂಗಲ್‌ನ ಭಾರತದ ಟಾಪ್ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಹುಡುಕಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಾಕುಂಭ ಮೇಳ 2025 ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದ ಏರಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ಬಲವಾಗಿ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗೂಗಲ್ ವರದಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾರತದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪರಂಪರೆಯು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಮಯವಿದು. ಜಾಗತಿಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ-ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಮಹಾ ಕುಂಭಮೇಳ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಯಾಣ ತಜ್ಞರು ಸಹ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಗೈಡೆಡ್ ಟೂರ್‌ಸಹಾಯಕ

ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ವಾರಣಾಸಿ, ಹೃಷಿಕೇಶ, ಬೋಧಗಯಾದಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಈ ಮಹಾ ಕುಂಭಮೇಳವು ಒಂದು ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲಾಗಿದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಗೈಡೆಡ್ ಟೂರ್‌ಗಳು ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿಯರಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಸಹಾಯಕವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ-ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದ ಅಲೆಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ತುಂಬುತ್ತಾ, ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಯಾತ್ರಾ ಕೇಂದ್ರವಾದ ಸೋಮನಾಥವು ಟಾಪ್ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಹುಡುಕಾಟ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕೆ 5ನೇ ಸ್ಥಾನ:

ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೂ, ಬೀಚ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ದ್ವೀಪಗಳು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿವೆ. ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ (2ನೇ ಸ್ಥಾನ), ವಿಯೆಟ್ನಾಂನ ಫು ಕ್ವೋಕ್ (6ನೇ ಸ್ಥಾನ), ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್‌ನ ಫುಕೆಟ್ (7ನೇ ಸ್ಥಾನ), ಮತ್ತು ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ (8ನೇ ಸ್ಥಾನ) ನಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳು ಸಹ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿವೆ. ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಹುಡುಕಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಶ್ಮೀರ (5ನೇ ಸ್ಥಾನ) ಮತ್ತು ಪಾಂಡಿಚೇರಿ (10ನೇ ಸ್ಥಾನ) ಕೂಡ ಸೇರಿವೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾದ ಪ್ರಭಾವವು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು.