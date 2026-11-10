10:11 AM (IST) Nov 10

Karnataka News Live 10 November 2026 ಮೋದಿ ಭೇಟಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಗರಿಮೆ, ಕೌಟಿಲ್ಯನ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ತಾಳೆಗರಿ ಹಸ್ತಪ್ರತಿ UNESCO ಮಡಿಲಿಗೆ

ಮೈಸೂರಿನ ಓರಿಯೆಂಟಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಕೌಟಿಲ್ಯನ 'ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ'ದ ಪ್ರಾಚೀನ ತಾಳೆಗರಿಗೆ ಯುನೆಸ್ಕೋ ಜಾಗತಿಕ ಮಾನ್ಯತೆ ನೀಡಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ರೋಟರಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ವತಿಯಿಂದ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಪಿಂಕ್ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ.
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10:08 AM (IST) Nov 10

Karnataka News Live 10 November 2026 ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನ - ಯದುವೀರ್ ಒಡೆಯರ್ ಆರೋಪ

ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆಯನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕಾರ್ಯಾಂಗವನ್ನು ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸಂಸದ ಯದುವೀರ್ ಒಡೆಯರ್ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿದ್ದು, ದಸರಾ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಅವರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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09:59 AM (IST) Nov 10

Karnataka News Live 10 November 2026 ಧಾರವಾಡ ಟ್ರಾಫಿಕ್‌ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ; ಅನಗತ್ಯ ಒನ್‌ವೇಯಿಂದ ತೊಂದರೆ

ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಬದಲಾದ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ನಿಯಮಗಳು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆಗಳ ಮುಚ್ಚುವಿಕೆಯಿಂದ ಜನರು ತೀವ್ರ ತೊಂದರೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸರಿಯಾದ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಮತ್ತು ಸಿಗ್ನಲ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ದಿನನಿತ್ಯದ ಓಡಾಟಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಅಡಚಣೆಯಾಗಿವೆ.
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09:50 AM (IST) Nov 10

Karnataka News Live 10 November 2026 ಜೆಡಿಎಸ್‌ನಿಂದ ಬಂದು ನಮ್ಮೇಲೆನೇ ಸವಾರಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ..; ಹಾಸನಾಂಬೆ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಕೈ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಮತ ಸ್ಫೋಟ!

ಹಾಸನಾಂಬೆ ಉತ್ಸವ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷದ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡರು ಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗರನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡ ಬಿ. ಶಿವರಾಂ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಾರತಮ್ಯ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
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09:36 AM (IST) Nov 10

Karnataka News Live 10 November 2026 ಮುರಿದುಹೋಯ್ತು 'ಧುರಂಧರ್ 2' ದಾಖಲೆ; ರಣಬೀರ್-ಯಶ್ 'ರಾಮಾಯಣ' ಅಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಹಳೆಯ ದಾಖಲೆ ಪುಡಿಪುಡಿ!

ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅಭಿನಯದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ‘ರಾಮಾಯಣ: ಪಾರ್ಟ್ 1’ ಸಿನಿಮಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೊಸ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದೆ. ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ನೋಡಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಸುದ್ದಿ!

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09:18 AM (IST) Nov 10

Karnataka News Live 10 November 2026 ಬರಗಾಲದ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ 'ಚೆಂಡು ಹೂ' ಬೆಳಕು; ರೈತರ ಕೈಹಿಡಿದ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಹೂವುಗಳು!

ಬರಗಾಲದ ನಡುವೆಯೂ ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲ ರೈತರಿಗೆ ಚೆಂಡು ಹೂ ಮತ್ತು ಸೇವಂತಿಗೆ ಬೆಳೆ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದರಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ತಂದಿದೆ.
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09:02 AM (IST) Nov 10

Karnataka News Live 10 November 2026 ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ 300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದಾಳಿಂಬೆ ಮರ ಕಡಿದ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್‌ಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಚಾಟಿ!

ಅಕ್ರಮ ಸಾಗುವಳಿ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಕೋಲಾರ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಅವರು 300ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ದಾಳಿಂಬೆ ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಇಲ್ಲದೆ ರಜಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏಕಾಏಕಿ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ತಹಸೀಲ್ದಾರ್‌ಗೆ ತರಾಟೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ಆದೇಶದವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳದಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ.
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08:44 AM (IST) Nov 10

Karnataka News Live 10 November 2026 4 ತಾಲೂಕುಗಳಿಗೆ ‘371-ಜೆ’ ಮಾದರಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನಮಾನಕ್ಕೆ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆದ ಸಚಿವ ರಘುಮೂರ್ತಿ

4 ತಾಲೂಕುಗಳಿಗೆ '371-ಜೆ' ಮಾದರಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನಮಾನ ನೀಡಲು ಸಚಿವ ಟಿ.ರಘುಮೂರ್ತಿ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಳಿಚೋಡು ಮತ್ತು ಬಗ್ಗೇನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ₹31.82 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ 4 ತಾಲೂಕಿನವರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸಾಗಿದರೆ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

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08:17 AM (IST) Nov 10

Karnataka News Live 10 November 2026 ಟನಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಆಗಲ್ಲ, ಎಲಿವೇಟೆಡ್‌ ಮಾಡಿದರೂ ಅಪಾದನೆ - ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಆಕ್ರೋಶ!

ರಾಜಧಾನಿಯ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಕೆಲವರು ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಖ್ರಿ ಹೆಬ್ಬಾಳ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್‌ ಕಾರಿಡಾರ್‌ ಯೋಜನೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.
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08:04 AM (IST) Nov 10

Karnataka News Live 10 November 2026 ದೀಪಾವಳಿ ಸಂಭ್ರಮದ ನಡುವೆ ಎರಡೆರಡು ದುರಂತ! ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಅವಘಡ, ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ಸಾಮಾನು ತರಲು ಹೋದ ಇಬ್ಬರು ಸಹೋದರರು ದುರ್ಮರಣ!

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ದಾಸರಹಳ್ಳಿಯ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಗೋಡೌನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಬೆಂಕಿ ಅವಘಡವನ್ನು ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಹಾನಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಧಾರವಾಡ ಬಳಿ ಬೈಕ್‌ಗೆ ಅಪರಿಚಿತ ವಾಹನ ಡಿಕ್ಕಿಯಾಗಿ ಹಬ್ಬದ ಸಾಮಗ್ರಿ ತರಲು ಹೋಗಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಸಹೋದರರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

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07:59 AM (IST) Nov 10

Karnataka News Live 10 November 2026 ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ವಿಮಾನ ಸೇವೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ? ಸಂಸದ ಬಿ.ವೈ. ರಾಘವೇಂದ್ರ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

ಶಿವಮೊಗ್ಗ-ಬೆಂಗಳೂರು ನಡುವಿನ ವಿಮಾನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಂಸದ ಬಿ.ವೈ. ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉಡಾನ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ ಸೇವೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳುವ ಆತಂಕವಿದೆ. ರೈತರಿಗೆ ಬೆಳೆ ಹಾನಿ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವಂತೆಯೂ ಅವರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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07:58 AM (IST) Nov 10

Karnataka News Live 10 November 2026 HDKಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಕಿಚ್ಚು - ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಬಳಿಕ ಸಚಿವ ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡ ಓಪನ್ ಚಾಲೆಂಜ್!

ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ತಡೆಗೆ ಲಂಚ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಆರೋಪವನ್ನು ಸಚಿವ ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡ ಅಲ್ಲಗಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಸನಾಂಬೆಯ ಮೇಲಾಣೆ ನಯಾಪೈಸೆ ಮುಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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