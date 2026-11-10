ಚಂದ್ರಹಾಸನ ನಗು ಕಿತ್ತುಕೊಂಡ ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಥಾಹಂದರ ಹೊಂದಿರುವ 'ಚಂದ್ರಹಾಸ' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳ ಕೊರತೆ ಎದುರಾಗಿದೆ. ನಾಯಕ ನಟ ಹರೀಶ್ ತಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿಯೇ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಭಾವುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ 50 ದಿನಗಳ ಯಶಸ್ವಿ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಸಂಭ್ರಮ ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳೇ ಸಿಗದೆ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸೊಗಡಿನ ಕಥಾಹಂದರ ಹೊಂದಿರುವ 'ಚಂದ್ರಹಾಸ' ಸಿನಿಮಾದ ನಾಯಕ ನಟ ತಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿಯೇ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ನೋವಿನಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. 'ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಲಾಡಿಗಳು' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿಜೇತ, ನಟ ಹರೀಶ್ ಅವರ ಈ ಅಳಲು ಇದೀಗ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.
ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿಗೆ 50 ದಿನದ ಸಂಭ್ರಮ, ಚಂದ್ರಹಾಸನಿಗೆ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳ ಕೊರತೆ!
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ 'ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ' ಸಿನಿಮಾ 50 ದಿನಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದೆ. ಗದಗ ನಗರದ ಎರಡು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದ 'ಚಂದ್ರಹಾಸ' ಸಿನಿಮಾ ತಂಡ ಪರದಾಡುವಂತಾಗಿದೆ. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬದುಕು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ಸೊಗಡನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಕಥಾಹಂದರ ಹೊಂದಿರುವ 'ಚಂದ್ರಹಾಸ' ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಎರಡು ವಾರ ಕಳೆದರೂ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿನ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಹೊಸ ನಾಯಕನ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇದು ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ಚಿತ್ರತಂಡದ ಅಳಲು.
ಸ್ವಂತ ಊರಿನಲ್ಲೇ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ನಟ ಹರೀಶ್!
ಈ ಸಿನಿಮಾದ ನಾಯಕ ನಟ ಹರೀಶ್ ಹಿರಿಯೂರು ಮೂಲತಃ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡವರು. ಅಲ್ಲಿಯೇ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದು, ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಾವಿದರಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡವರು. 'ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಲಾಡಿಗಳು' ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಎರಡು ಬಾರಿ ವಿಜೇತರಾದ ಬಳಿಕ ಇದೀಗ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಾಯಕನಾಗಿ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ತಮ್ಮದೇ ಊರಿನಲ್ಲಿ ತಾವು ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸಿರುವ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಒಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರವೂ ಸಿಗದಿರುವುದು ಹರೀಶ್ ಅವರನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ನೋಯಿಸಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅವರು, ಗದಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಗದ ಕಾರಣ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾವುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಗದಗ ನಗರದ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ 'ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ' ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೂ, 'ಚಂದ್ರಹಾಸ' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರವನ್ನಾದರೂ ನೀಡುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರಂತೆ. ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ಶೋಗಳನ್ನಾದರೂ ನೀಡುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರೂ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹರೀಶ್ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಪಾಡೇನು ಎಂದು ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟ ನಾಯಕ!
ಹೊಸ ನಾಯಕನ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಬೆಳಗಿನ ಶೋಗೆ ಬಂದು ವೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ. ನಾಯಕ ನಟನಾಗಿ ತಾನು ಮತ್ತೊಂದು ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯಬಹುದು. ಆದರೆ, ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿರುವ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಗತಿಯೇನು ಎಂದು ಹರೀಶ್ ನೋವು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ವಿತರಕರಿಂದ ಸೂಕ್ತ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಿನಿಮಾ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದ ಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಹೇಗೆ ಹೊಸಬರ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೇಲೆ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ? ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ?
ಹರೀಶ್ ಅವರ ಅಳಲು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅನ್ಯಾಯವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹಲವು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ 'ಹುಲಿಬೀರ' ಸಿನಿಮಾಗೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ 'ಚಂದ್ರಹಾಸ' ಸಿನಿಮಾಗೂ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳ ಕೊರತೆ ಎದುರಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಒಂದೆಡೆ 'ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ' 50 ದಿನಗಳ ಸಂಭ್ರಮ ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಲು ಹರೀಶ್ ಮತ್ತು 'ಚಂದ್ರಹಾಸ' ಚಿತ್ರತಂಡ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿಭೆ, ಕಥೆ ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ರಮವಿದ್ದರೂ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳ ಲಭ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಹೊಸಬರ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಭವಿಷ್ಯವೇನು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈ ಘಟನೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ತಂದಿದೆ.