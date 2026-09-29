ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ 11 ವರ್ಷದ ಬೋಧನಾ ಶಿವಾನಂದನ್ 46ನೇ ಚೆಸ್ ಒಲಿಂಪಿಯಾಡ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಮಹಿಳಾ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಕೋವಿಡ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚೆಸ್ ಕಲಿಯಲಾರಂಭಿಸಿದ ಈಕೆ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿ ಈ ಅದ್ಭುತ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ.
ವಾಯುವ್ಯ ಲಂಡನ್ನ ಹ್ಯಾರೋದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ, ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಚೆಸ್ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಬೋಧನಾ ಶಿವಾನಂದನ್ ಕೇವಲ 11ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ ಬೋಧನಾ, ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ್ನ ಸಮರ್ಕಂಡ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ 46ನೇ ಚೆಸ್ ಒಲಿಂಪಿಯಾಡ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಮಹಿಳಾ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಗುವ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾಳೆ.
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚೆಸ್ ಒಕ್ಕೂಟವು (FIDE) ಈ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಬಾಲೆ, ಚೆಸ್ ಒಲಿಂಪಿಯಾಡ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಅಗ್ರ ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ 11 ಸುತ್ತುಗಳನ್ನು ಆಡಿ 8 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ತಂಡದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಗ್ರ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಮೀಸಲಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ತಮ್ಮ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆಯ ಕುರಿತು FIDE ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಬೋಧನಾ, "ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸಿರುವುದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸಂತೋಷವಿದೆ, ಆದರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಆಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಮತ್ತು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದಿದ್ದಾಳೆ.
ಒಲಿಂಪಿಯಾಡ್ನಲ್ಲಿನ ತಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನದ ವೇಳೆ, ಬೋಧನಾ ತಮ್ಮ ಎರಡನೇ 'ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್' (IM) ಮಾನದಂಡವನ್ನು (norm) ಪೂರೈಸಿದಳು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಅವರು 'ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್' ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವತ್ತ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದ್ದಾಳೆ.
ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚೆಸ್ ಆಟದ ಆರಂಭ
ಚೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಬೋಧನಾಳ ಪ್ರಯಾಣವು ಸಾಕಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಈಕೆ ಮೊದಲು ಕೋವಿಡ್-19 ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಆಟವನ್ನು ಆಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಳು. ಬಾಲಕಿಯ ತಂದೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರೊಬ್ಬರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳುವಾಗ ಬೋಧನಾ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಬ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರು; ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಚೆಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತು. ನಂತರ ಬೋಧನಾ ಸ್ವತಃ ಆಟವನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಳು ಮತ್ತು ಈ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ತನ್ನದೇ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತು ಮೂಡಿಸಿಕೊಂಡಳು.
ಅನೇಕ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಾಣ
ಬೋಧನಾ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳಷ್ಟೇ, ಈಕೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಚೆಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಮಹಿಳಾ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗುವ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ವೇಗದ ಮಾದರಿಯ (faster formats) ಆಟಗಳಲ್ಲೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾಳೆ. ಯುಕೆ (UK) ಓಪನ್ ಮಹಿಳಾ ಬ್ಲಿಟ್ಜ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಮಹಿಳಾ ರಾಪಿಡ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಕೇವಲ 11ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ 'ವುಮನ್ ಗ್ರಾಂಡ್ಮಾಸ್ಟರ್' (Woman Grandmaster) ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಬೋಧನಾಳ ವೇಗವಾಗಿ ಪ್ರಗತಿ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಚೆಸ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಗಿದೆ.