2027ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಭಾರತ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಬಾರದು ಎಂದು ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಬಿಸಿಸಿಐಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನದ ನಂತರ ಕುಲದೀಪ್ ಅವರ ಸ್ಪಿನ್ ಮೋಡಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಝಿಂಬಾಬ್ವೆ ಹಾಗೂ ನಮೀಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಮುಂಬರುವ 2027 ರ ಐಸಿಸಿ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ (ಬಿಸಿಸಿಐ) ಅನುಭವಿ ಚೈನಾಮನ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಕುಲದೀಪ್ ಯಾದವ್ ಅವರನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ಆಫ್-ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಕುಲದೀಪ್ ಮಿಂಚಿನ ಪ್ರದರ್ಶನ!
ಪ್ರಸ್ತುತ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಿರುವ ಕುಲದೀಪ್ ಯಾದವ್, ಅದ್ಭುತ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಭರ್ಜರಿ ಸ್ಪೆಲ್ ಮೂಲಕ 4 ವಿಕೆಟ್ ಗೊಂಚಲು ಕಸಿದ ಕುಲದೀಪ್, ಕ್ಯಾರಿಬಿಯನ್ ಪಡೆಯನ್ನು 300 ರನ್ಗಳ ಒಳಗೆ ಕಟ್ಟಿಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಕುಲದೀಪ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಕುರಿತು ತಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅಶ್ವಿನ್, "ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಡಿ. ಇದು ಕುಲದೀಪ್ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂದು ಹಲವರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಹಾಗೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 200 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರುವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ್. ಅವರಂತಹ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು 2027ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಪ್ರವಾಸ ಬೆಳೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ" ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಅಶ್ವಿನ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಮುಂದುವರಿದು ಮಾತನಾಡಿದ ಅಶ್ವಿನ್, "ಕುಲದೀಪ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬೌಲರ್ ಆಗಿದ್ದರು, ಈಗಲೂ ಹೌದು, ಮುಂದೆಯೂ ಅದೇ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮುಂದುವರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪಡೆಗೆ ಕುಲದೀಪ್ ಅವರ ಸ್ಪಿನ್ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಕೌಂಟಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ತೆರಳಿ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಲಯವನ್ನು ಮರಳಿ ಕಂಡುಕೊಂಡಿರುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಸಂತಸದ ವಿಷಯ. ಕುಲದೀಪ್ ಅವರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಲಯ ಮತ್ತು ಬೌಲಿಂಗ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಭಾರತಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಕುಲದೀಪ್ ಯಾದವ್ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪಂದ್ಯಗಳ ಹಿನ್ನೋಟ!
ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ 'ಐಸಿಸಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ 2025' ಗೆದ್ದಾಗ ಕುಲದೀಪ್ ತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಆಡುವ ಹನ್ನೊಂದರ ಬಳಗದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. ತದನಂತರ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಟಿ20 ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಷ್ಟೇ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮ ಸಾಬೀತಾದ ಸ್ಪಿನ್ ದಾಳಿಯ ಮೂಲಕ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ.
2027 ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ರೋಚಕ ಹಾದಿ!
2027 ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 02 ರಂದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ನವೆಂಬರ್ 21 ರಂದು ಮೆಗಾ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 14 ತಂಡಗಳು ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಾಗಿ ಸೆಣಸಾಡಲಿವೆ.
ನೇರ ಅರ್ಹತೆ; ಆತಿಥೇಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಾದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ಝಿಂಬಾಬ್ವೆ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನೇರ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ. (ಮೂರನೇ ಆತಿಥೇಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಮೀಬಿಯಾ ಇನ್ನೂ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ).
ಐಸಿಸಿ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಆಧಾರ; ಐಸಿಸಿ ಏಕದಿನ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಮುಖ 8 ತಂಡಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯಲಿವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಈ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂದಿವೆ.
ಅರ್ಹತಾ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ (Qualifiers); ಉಳಿದ 4 ಸ್ಥಾನಗಳಿಗಾಗಿ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ 'ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್' ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿರುವ ಮಾಜಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ತಂಡವು ಕೂಡ ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದಿರುವುದರಿಂದ ಅರ್ಹತಾ ಸುತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿಯೇ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ತಲುಪಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯಲ್ಲಿದೆ.