ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಮೊದಲ ಸಸ್ಯ ಯಾವುದು ಅಂತ ಒಂದೇ ಮಾತಲ್ಲಿ ಹೇಳೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಇದು ಕೋಟ್ಯಂತರ ವರ್ಷಗಳ ವಿಕಾಸದ ಕಥೆ. ಪ್ರಾಚೀನ ಸಮುದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಿ, ಇಡೀ ಭೂಮಿಯನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿದ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಸಸ್ಯದ ರೋಚಕ ಜರ್ನಿ ಇದು.. ಯಾವುದು, ಏನ್ ಕತೆ ನೋಡಿ..
ಏನಿದು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಸಸ್ಯದ ಕಥೆ?
ಭೂಮಿಯ ಮೊದಲ ಗಿಡ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ದೊಡ್ಡ ಮರ, ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ ಹೂವುಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ, ನಿಜವಾದ ಕಥೆನೇ ಬೇರೆ. ಇದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಗಿಡದ ಕಥೆಯಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಸಮುದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಿ ಇಡೀ ಭೂಮಿಯನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿಕಾಸದ ಕಥೆ. ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸಸ್ಯಗಳ ಪೂರ್ವಜರು ಮರಗಳಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಶತಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸಮುದ್ರದ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಬದುಕಿದ್ದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳು.
ಈ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗರು ಅಂದ್ರೆ, ದ್ಯುತಿಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ ನಡೆಸಬಲ್ಲ ಸೈನೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು. ಸುಮಾರು 2.7 ರಿಂದ 3.0 ಶತಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡವು. ಈ ಸಣ್ಣ ಜೀವಿಗಳು ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಶುರುಮಾಡಿದವು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವೇ, ಸುಮಾರು 2.4 ಶತಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಡೆದ 'ಗ್ರೇಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಶನ್ ಇವೆಂಟ್'. ಇದು ಭೂಮಿಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿತು.
ನೆಲದ ಮೇಲಿನ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಹಸಿರು ಪಾಚಿ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಹೇಗೆ?
ಮೊದಲ ಸಸ್ಯಗಳೆಂದು ಹೇಳಬಹುದಾದ ಜೀವಿಗಳೆಂದರೆ ದ್ಯುತಿಸಂಶ್ಲೇಷಕ ಪಾಚಿಗಳು, ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಸಿರು ಪಾಚಿಗಳು. ಇವುಗಳಿಗೂ ಇಂದಿನ ಭೂ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೂ ಆಳವಾದ ವಿಕಾಸಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧವಿದೆ. ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ, ಈ ಪಾಚಿಗಳು ಸಸ್ಯ ಜೀವನದ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡವು.
ಇಂದಿನ ಭೂ ಸಸ್ಯಗಳು 'ಕ್ಯಾರೋಫೈಟ್ಸ್' (charophytes) ಎಂಬ ಸಿಹಿನೀರಿನ ಹಸಿರು ಪಾಚಿಗಳಿಂದ ವಿಕಸನಗೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಒಪ್ಪುತ್ತಾರೆ. 470-480 ದಶಲಕ್ಷ ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಬೀಜಕಣಗಳು (spores) ಈ ವಾದವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳು, ಜಲಚರ ಪಾಚಿಗಳಿಂದ ಭೂ ಸಸ್ಯಗಳಾಗಿ ಬದಲಾದ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹಂತವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ.
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಈ ಪಾಚಿಗಳು ಸ್ಥಿರವಾದ ನೀರಿನಲ್ಲೇ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಭೂಮಿಯ ಇತಿಹಾಸದ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು ಪಾಚಿಗಳು ನೀರಿನಾಚೆ ಬದುಕಲು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವು. ಇದು ಜೀವ ವಿಕಾಸದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ತಿರುವು.
ಮೊದಲ ಭೂಸಸ್ಯಗಳು: ಕಠಿಣ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬದುಕುಳಿದ ಸರಳ ಜೀವಿಗಳು
ಸುಮಾರು 470 ದಶಲಕ್ಷ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಆರ್ಡೋವಿಶಿಯನ್ (Ordovician) ಯುಗದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಭೂ ಸಸ್ಯಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡವು. ಈ ಪ್ರಾಚೀನ ಜೀವಿಗಳು ಇಂದಿನ ಸಸ್ಯಗಳಿಗಿಂತ ತುಂಬಾನೇ ಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದವು. ಅವು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದವು, ಸರಳವಾಗಿದ್ದವು ಮತ್ತು ಬೇರು, ಕಾಂಡ ಅಥವಾ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಲಿಲ್ಲ.
ಅವು ಇಂದಿನ ಪಾಚಿಗಳು ಮತ್ತು ಲಿವರ್ವರ್ಟ್ಗಳಂತಹ (bryophytes) ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಹೋಲುತ್ತಿದ್ದವು ಎಂದು ಅನೇಕ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಅವುಗಳಿಗೆ ನೀರು ಸಾಗಿಸಲು ಇವತ್ತಿನ ಗಿಡಗಳ ಹಾಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ತೇವಾಂಶವಿರುವ ಜಾಗಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದವು.
ಒಣಗುವಿಕೆ, ತೀವ್ರವಾದ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಂತಹ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರೂ, ಈ ಸಸ್ಯಗಳು ಬದುಕುಳಿದವು. ಅವುಗಳ ಈ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವದಿಂದಲೇ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹರಡಲು ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು.
ಆರಂಭಿಕ ಸಸ್ಯಗಳು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಬದಲಿಸಿದ್ದು ಹೇಗೆ?
ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಸಸ್ಯಗಳ ಆಗಮನವು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಸಸ್ಯಗಳು ಬರುವ ಮೊದಲು, ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈ ಬಹುತೇಕ ಬಂಜರಾಗಿತ್ತು, ಕೇವಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಇದ್ದವು.
ಈ ಪ್ರವರ್ತಕ ಸಸ್ಯಗಳು ಬಂಡೆಗಳನ್ನು ಒಡೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವು, ಮಣ್ಣಿನ ರಚನೆಗೆ ಕಾರಣವಾದವು ಮತ್ತು ಸಂಕೀರ್ಣ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟವು. ದ್ಯುತಿಸಂಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಮೂಲಕ, ಅವು ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ಹೀರಿಕೊಂಡು ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದವು. ಇದು ಗ್ರಹದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿತು.
ಅಲ್ಲದೆ, ಅವು ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಹಜೀವನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡವು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಇದು ಅವುಗಳ ಬದುಕುಳಿಯುವಿಕೆಗೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿತ್ತು.
ಸಂಕೀರ್ಣ ಸಸ್ಯ ಜೀವನದ ಉದಯ
ವಿಕಾಸ ಮುಂದುವರೆದಂತೆ, ಸಸ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕವಾದವು. ನೀರು ಮತ್ತು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಸಾಗಿಸಬಲ್ಲ ನಾಳೀಯ ಸಸ್ಯಗಳು (vascular plants) ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದವು. ಇದರಿಂದ ಅವು ಎತ್ತರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ದೂರ ಹರಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು.
ಕುಕ್ಸೋನಿಯಾ (Cooksonia) ದಂತಹ ಆರಂಭಿಕ ನಾಳೀಯ ಸಸ್ಯಗಳ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳು, ಆಧುನಿಕ ಸಸ್ಯ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯತ್ತ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಅತ್ತ ಆಣ್ವಿಕ ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ಭೂ ಸಸ್ಯಗಳ ವಿಕಾಸದ ಮೂಲವು 600-700 ದಶಲಕ್ಷ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.
ಯಾವುದೇ ಒಂದು 'ಮೊದಲ ಗಿಡ' ಅಂತ ಯಾಕಿಲ್ಲ?
ವಿಕಾಸ ಅನ್ನೋದು ನಿರಂತರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಹಾಗಾಗಿ 'ಮೊದಲ ಸಸ್ಯ' ಯಾವುದು ಎಂದು ಖಚಿತವಾಗಿ ಹೇಳುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ. ಇದು ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಆದ ಬದಲಾವಣೆ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಸರಳ ದ್ಯುತಿಸಂಶ್ಲೇಷಕ ಜೀವಿಗಳಿಂದ ಪಾಚಿಗಳಿಗೆ, ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಭೂ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಆದ ಪರಿವರ್ತನೆ.
ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳು, ತಳಿಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಚೀನ ಪರಿಸರವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಸಸ್ಯ ವಿಕಾಸವು 700 ದಶಲಕ್ಷ ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾಗಿರಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಪುರಾವೆಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ.