ಭೂಮಿಯ ಹವಾಮಾನವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರದ ಪಾತ್ರವೇನು? ಸಮುದ್ರದೊಳಗಿನ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಒಂದು ಸೈಕಲ್ ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರ ತಳದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು, ಹಿಂದೆ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದ 'ಹಿಮಯುಗ'ಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು? ಹೊಸ ಸತ್ಯ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...
ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳೇ ಶಾಕ್ ಆಗಿರೀ ಸತ್ಯ!
ಭೂಮಿಯ ಇತಿಹಾಸದುದ್ದಕ್ಕೂ, ನಮ್ಮ ಗ್ರಹದ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವ ಒಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಗಮನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದುವೇ ಬಂಡೆಗಳ ಸವೆತ. ಮಳೆ ನೀರು, ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ (CO₂) ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಕಲ್ಲುಬಂಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ, ಅವು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕರಗುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತು ಖನಿಜಗಳು ಸಮುದ್ರ ಸೇರುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲಿ, ಚಿಪ್ಪುಗಳು ಮತ್ತು ಸುಣ್ಣದ ಬಂಡೆಗಳಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡು, ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕಾರ್ಬನ್ ಅನ್ನು ಸಮುದ್ರದ ತಳದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿಡುತ್ತವೆ.
ಆದರೆ, ಭೂಮಿಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಇಡೀ ಭೂಮಿ, ಧ್ರುವಗಳಿಂದ ಸಮಭಾಜಕದವರೆಗೆ, ಪೂರ್ತಿ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯಾಗಿತ್ತು. 'ಸ್ನೋಬಾಲ್ ಅರ್ಥ್' (Snowball Earth) ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗುವ ಈ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ ಬಂಡೆಗಳ ಸವೆತವೊಂದೇ ಕಾರಣವಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಬೇರೆನೋ ಕಾರಣ ಇರಲೇಬೇಕು ಅಂತ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕುರಿತ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು 'ಸೈನ್ಸ್' ಜರ್ನಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಸಂಗ್ರಹದ ಸುಳಿವು
ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ CO₂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಭೂಮಿ ಬಿಸಿಯಾದಾಗ, ಫಾಸ್ಫರಸ್ನಂತಹ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಸೇರುತ್ತವೆ. ಈ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಪಾಚಿ (algae) ಬೆಳೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಈ ಪಾಚಿಗಳು ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಬನ್ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಪಾಚಿಗಳು ಸತ್ತಾಗ, ಅವು ಕಾರ್ಬನ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಮುದ್ರದ ತಳ ಸೇರುತ್ತವೆ.
ಆದರೆ, ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಪಾಚಿಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವುದರಿಂದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಮಟ್ಟ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗ, ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಹೂತುಹೋಗುವ ಬದಲು, ಮರುಬಳಕೆಯಾಗಲು ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೊಂದು ರೀತಿ ಸೈಕಲ್ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ: ಹೆಚ್ಚು ಪೋಷಕಾಂಶ -> ಹೆಚ್ಚು ಪಾಚಿ -> ಹೆಚ್ಚು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬಳಕೆ -> ಮತ್ತಷ್ಟು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ, ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಕಾರ್ಬನ್ ಸಮುದ್ರದ ಕೆಳಗೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ, ಭೂಮಿಯನ್ನು ತಂಪಾಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು.
ಹವಾಮಾನ ನಿಯಂತ್ರಣ
ಸಂಶೋಧಕರಾದ ಹಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ ರಿಡ್ಜ್ವೆಲ್, ಭೂಮಿಯ ಹವಾಮಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮಾಡೆಲ್ ತಯಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರದ ಈ ಸಂಕೀರ್ಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭೂಮಿಯ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಮಟ್ಟ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ, ಈ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಲೂಪ್ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲವಾಗಿತ್ತು. ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಆಗ ತೀವ್ರವಾದ ಹಿಮಯುಗಗಳು ಸಂಭವಿಸಿರಬಹುದು ಎಂದು ಈ ಸಂಶೋಧನೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಇವತ್ತು, ಮನುಷ್ಯರು ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ CO₂ ಸೇರಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಭೂಮಿ ಬಿಸಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮಾಡೆಲ್ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯು ಮುಂದೊಂದು ದಿನ, ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ದೂರದ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ತಂಪಾಗಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ಈಗ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ಪರಿಣಾಮ ಅಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಗಮನ ಇರಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಈಗಿನ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯುವುದರ ಮೇಲೆ. ಭೂಮಿ ತಾನಾಗಿಯೇ ತಣ್ಣಗಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಇವತ್ತು ರಕ್ಷಿಸುವಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಅಲ್ಲ.
ಈ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ 'MARUM-based Cluster of Excellence ‘The Ocean Floor – Earth’s Uncharted Interface’' ಸಂಸ್ಥೆಯು ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದೆ. ಸಂಶೋಧಕ ಹಲ್ಸ್, ಈಗ ತಮ್ಮ ಮಾಡೆಲ್ ಬಳಸಿ, ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದ ಭೂಮಿ ಹೇಗೆ ಅಚ್ಚರಿಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರದ ತಳದ ಪಾತ್ರವೇನಿತ್ತು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.