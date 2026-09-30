ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ರಾಂಪುರದಲ್ಲಿ ಅವಳಿ ಸಹೋದರಿಯರ ಕಣ್ಣಿನ ಪಟಲ ಮತ್ತು ಬೆರಳಚ್ಚು ಒಂದೇ ಆಗಿರುವ ಅಪರೂಪದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನವೀಕರಣ ವಿಫಲಗೊಂಡು 10ನೇ ತರಗತಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ನೋಂದಣಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶದಿಂದ ಯುಐಡಿಎಐ ವಿಶೇಷ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮೂಲಕ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಕ್ಷಿ ಪಟಲ ಮತ್ತು ಬೆರಳಚ್ಚು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಇದೇ ಸೃಷ್ಟಿಯ ವೈಚಿತ್ರ. ಇದರಿಂದಲೇ ಎಷ್ಟೋ ಜಟಿಲಾತಿಜಟಿಲ ಕ್ರೈಂ ಕೇಸ್ಗಳನ್ನೂ ಬಗೆಹರಿಸುವುದು ಇದೆ ಎಂದೇ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅವಳಿ ಸಹೋದರಿಯ ಕಣ್ಣಿನ ಪಟಲ ಮತ್ತು ಬೆರಳಚ್ಚು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇದ್ದು, ಇದು ಅವರನ್ನು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ನೂಕಿದ್ದಲ್ಲದೇ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನೇ ಆಘಾತಗೊಳಿಸಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.
ಅಪರೂಪದ ಪ್ರಕರಣ
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ರಾಂಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಪರೂಪದ ಪ್ರಕರಣ ಇದಾಗಿದೆ. ಸೇಂಟ್ ಮೇರಿ ಶಾಲೆಯ 10 ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದ ಅವಳಿ ಸಹೋದರಿಯರಾದ ಖಿಜ್ರಾ ಮತ್ತು ತುಬಾ ಜುಬೈರ್ ಅವರ ಕಣ್ಣಿನ ಮತ್ತು ಬೆರಳಚ್ಚುಗಳು ಒಂದೇ ಆಗಿವೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ತೊಂದರೆಗೆ ಸಿಲುಕಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬರು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನವೀಕರಿಸಿದಾಗ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಫೇಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, ಈ ಮೊದಲು ಇದು ಆಗಿರುವ ಕಾರಣ, ಇನ್ನೊಂದು ಫೇಕ್ ಎಂದೇ ಹೇಳಲಾಯಿತು. ಅವರ 10 ನೇ ತರಗತಿಯ ಮಂಡಳಿಯ ನೋಂದಣಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಒಬ್ಬರ ಮುಖವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಫೋನ್ ಫೇಸ್-ಲಾಕ್ ಅನ್ನು ಅನ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಎಂದು ಅನುಮಾನಿಸಿದ ನಂತರ ಕುಟುಂಬವು ಡಿಎಂ ಅಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ದ್ವಿವೇದಿ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿತು.
ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳ ರೋಚಕ ಸ್ಟೋರಿ
ರಾಂಪುರ ಡಿಎಂ ಅಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ದ್ವಿವೇದಿ ಅವರು ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದಾಗ, ಅವರ ಆಧಾರ್ ಅನ್ನು ಪೋಷಕರ ಐಡಿ ಬಳಸಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ 10 ನೇ ತರಗತಿಯ ಮಂಡಳಿಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ನವೀಕರಣ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು. ಮೊದಲ ಸಹೋದರಿಯ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ನವೀಕರಿಸಿದಾಗ, ಎರಡನೇ ಸಹೋದರಿಯ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಳು ಮತ್ತು ಐರಿಸ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮೊದಲ ದಾಖಲೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಯಿತು, ಇದು ಯುಐಡಿಎಐನ ನಕಲು ದೋಷವನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸಿತು. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಡಿಎಂ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಯುಐಡಿಎಐನ ದೆಹಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದರು, ಅದು ನಂತರ ಲಕ್ನೋ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಚೇರಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಮನ್ವಯ ಸಾಧಿಸಿತು. ಆಟೋ-ಡೂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಬೈಪಾಸ್ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರೂ ಹುಡುಗಿಯರನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ಹಸ್ತಚಾಲಿತವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ವಿಶೇಷ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮತ್ತು ಯುಐಡಿಎಐ ನಡುವಿನ 4-5 ತಿಂಗಳ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಸಮನ್ವಯದ ನಂತರ, ಎರಡೂ ಆಧಾರ್ಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನವೀಕರಿಸಲಾಯಿತು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರ ಬೋರ್ಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ನೋಂದಣಿ ಅಡಚಣೆಯು ನಿವಾರಣೆಯಾಯಿತು.