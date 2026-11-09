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- ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ವಿಶೇಷ ಗೋಚಾರ ಫಲ: ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿ, ಭಾಗ್ಯ ತೆರೆಯಲಿರುವ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿ ರಾಶಿಗಳು ಇವೇ!
ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ವಿಶೇಷ ಗೋಚಾರ ಫಲ: ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿ, ಭಾಗ್ಯ ತೆರೆಯಲಿರುವ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿ ರಾಶಿಗಳು ಇವೇ!
ನವೆಂಬರ್ 12 ರವರೆಗೆ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಅದರ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ, 4 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಗತಿ ಖಚಿತ. ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಸಿಗಬಹುದು. ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಬಹುದು.
ಮಂಗಳ ಗ್ರಹ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಮಂಗಳವು ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಗ್ರಹ. ಇದು ಧೈರ್ಯ, ಶಕ್ತಿ, ಶೌರ್ಯ, ಭೂಮಿ, ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಗ್ರಹವಾದ ಮಂಗಳವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ನವೆಂಬರ್ 12, 2026 ರವರೆಗೆ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಈ ಬಾರಿ, ಮಂಗಳ ಸಂಚಾರವು 4 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಇರಬಹುದು. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಬರುತ್ತದೆ. ಅದೃಷ್ಟ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ.
ಮೇಷ:
ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ, ಮೇಷ ರಾಶಿಯ ಸ್ಥಳೀಯರು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯರು ನವೆಂಬರ್ 12 ರವರೆಗೆ ಸಂತೋಷದ ದಿನವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಗತಿಯ ಭರವಸೆ ಇದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕೆಲಸವು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಮೇಲಿನ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧವಿರುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಹಣದ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರವು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಲಾಭವು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ
ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗೆ ಈ ಸಮಯವು ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಳೀಯರು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮನಸ್ಸು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ದಿಟ್ಟ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮರುಸಂಘಟಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಲಾಭಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಯ ಭರವಸೆ ಇದೆ. ನಿಮಗೆ ಬಡ್ತಿ ಸಿಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಚಿಂತಿಸಲು ಏನೂ ಇಲ್ಲ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಧನು ರಾಶಿಯ ಸ್ಥಳೀಯರು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯರು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾರೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಹಣ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಸೇರುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ವ್ಯವಹಾರ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಸಿಗಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಚಿಂತಿಸಲು ಏನೂ ಇಲ್ಲ.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಬಹಳ ಶುಭ ಸಮಯವಿರುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ತೊಡಕುಗಳಲ್ಲಿ ಬದುಕುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಈಗ ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ.