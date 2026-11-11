NASA Supermoon November 24: ಖಗೋಳ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ನಾಸಾ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ನೀಡಿದೆ. ನ. 24ರ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯಂದು ವರ್ಷದ ಮೊದಲ 'ಸೂಪರ್ಮೂನ್' ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸಲಿದ್ದು, ಚಂದ್ರನು ಎಂದಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ಕಂಗೊಳಿಸಲಿದ್ದಾನೆ. ಚಂದ್ರನು ಭೂಮಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಮೀಪ ಬರುವುದರಿಂದ ಈ ವಿಸ್ಮಯ ಸಂಭವಿಸಲಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ದುಬಾರಿ ಉಪಕರಣಗಳಿಲ್ಲದೆ ಬರಿಗಣ್ಣಿನಿಂದಲೇ ಇದನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
ವಿಶ್ವದ ಸಮಸ್ತ ಖಗೋಳಾಸಕ್ತರಿಗೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ಸಂಶೋಧಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿಯ ನಕ್ಷತ್ರ ತುಂಬಿದ ಆಕಾಶವನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಅಮೆರಿಕಾದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ನಾಸಾ (NASA) ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ರೋಚಕ, ಅಪರೂಪದ ಹಾಗೂ ಅದ್ಭುತವಾದ ಖಗೋಳ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.
ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿ
ನವೆಂಬರ್ 24ರಂದು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಮೂಡುವ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರನು ಎಂದಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹುಣ್ಣಿಮೆಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ಭೂಮಿಯ ಬಾನಂಗಳದಲ್ಲಿ ಕಂಗೊಳಿಸಲಿದ್ದಾನೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ 'ಸೂಪರ್ಮೂನ್' (Supermoon) ಆಗಸದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಗೋಚರಿಸಲಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಖುದ್ದು ನಾಸಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ಸ್ಕೈವಾಚಿಂಗ್ ವರದಿಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಖಚಿತಪಡಿಸಿದೆ.
ಇದು ಸತತವಾಗಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಸಂಭವಿಸಲಿರುವ ಸೂಪರ್ಮೂನ್ಗಳ ಅದ್ಭುತ ಸರಣಿಯ ಮೊದಲ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು, ನವೆಂಬರ್ 24ರ ನಂತರ ಬರುವ ಮುಂದಿನ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮತ್ತು ಜನವರಿ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಈ ರೋಚಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ ಎಂದು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಚಂದ್ರನು ಎಂದಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ಕಾಣುವುದೇಕೆ?
ಚಂದ್ರನು ಭೂಮಿಯ ಸುತ್ತ ಸಂಪೂರ್ಣ ವೃತ್ತಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಕೊಂಚ ಅಂಡಾಕಾರದ (Oval shape) ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸದಾ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪರಿಭ್ರಮಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ಪ್ರಮುಖ ಭೌಗೋಳಿಕ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ನಡುವಿನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅಂತರವು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಏರಿಳಿತವಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಚಂದ್ರ ಭೂಮಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಮೀಪ ಬಂದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ದೂರ ಸರಿಯುತ್ತಾನೆ.
ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ಪೂರ್ಣ ದಿನದಂದೇ ಚಂದ್ರನು ಭೂಮಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಮೀಪದ ಕಕ್ಷೆಯ ಬಿಂದುವಿಗೆ (ಪೆರಿಜಿ - Perigee) ಬಂದಾಗ ಈ ಅದ್ಭುತ ಸೂಪರ್ಮೂನ್ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಸ್ಮಯ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಭೂಮಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಹತ್ತಿರ ಬರುವುದರಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ದಿನಗಳಿಗಿಂತ ಈ ದಿನ ಚಂದ್ರ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಖರ ಬೆಳಕಿನೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಬೃಹತ್ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಸಮಸ್ತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತಾನೆ.
ಈ ನವೆಂಬರ್ ಸೂಪರ್ಮೂನ್ ಎಲ್ಲಿ, ಯಾವಾಗ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು?
ನವೆಂಬರ್ 24ರಂದು ಸಂಜೆ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತವಾಗುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನ ಆಕಾಶದ ಕಡೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ನೋಡುವಂತೆ ನಾಸಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಖಗೋಳ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದೆ. ಚಂದ್ರನು ಪೂರ್ವ ಕ್ಷಿತಿಜದಲ್ಲಿ (Horizon) ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮೇಲೇಳುವ ಸುಂದರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬರಿಗಣ್ಣಿಗೂ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸಲಿದ್ದಾನೆ.
ನವೆಂಬರ್ 24ರ ಸಂಜೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರಿ
ಕ್ಷಿತಿಜದ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಚಂದ್ರನು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಎತ್ತರದ ಮರಗಳು ಅಥವಾ ಎತ್ತರದ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹೋಲಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೃಹತ್ ಆಗಿ ಕಾಣುವ 'ಮೂನ್ ಇಲ್ಯೂಷನ್' (Moon Illusion) ಎಂಬ ದೃಗ್ಭ್ರಮೆಯ ಅನುಭವವೂ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಖಗೋಳ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ದುಬಾರಿ ಬೈನಾಕ್ಯುಲರ್ ಅಥವಾ ದುಬಾರಿ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಉಪಕರಣಗಳ ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಕೇವಲ ಬರಿಗಣ್ಣಿನಿಂದಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ, ಆರಾಮವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾಗಿ ನೋಡಬಹುದಾದ ಈ ವಿಸ್ಮಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ಅಪರೂಪದ ಕೌತುಕವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ನವೆಂಬರ್ 24ರ ಸಂಜೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.