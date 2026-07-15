ನಮ್ಮ ಕ್ಷೀರಪಥ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಯ ಮಧ್ಯಭಾಗದ ಆಣ್ವಿಕ ಮೋಡದಲ್ಲಿ ರಾಸ್ಪ್ಬೆರಿ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ 'ಎರಿಥ್ರುಲೋಸ್' ಎಂಬ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಎನ್ಎ ಹಾಗೂ ಆರ್ಎನ್ಎ ರಚನೆಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ಆವಿಷ್ಕಾರವು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಜೀವದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಅನ್ಯಗ್ರಹ ಜೀವಿಗಳ ಹುಡುಕಾಟಕ್ಕೆ ಹೊಸ ದಿಕ್ಕು ನೀಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಆಳದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಗಳ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿ ಮತ್ತು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಸ್ತುವೊಂದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಇಂಟರ್ಸ್ಟೆಲ್ಲರ್ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ತೇಲುತ್ತಿರುವ ಈ ವಸ್ತುವು ಜೀವಿಗಳ ಉಗಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಪ್ರಮುಖ ಕೊಂಡಿಯಾಗಿದೆ. ಖಗೋಳವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೀರಪಥ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಯ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ "G+0.693−0.027" ಎಂಬ ದೈತ್ಯ ಆಣ್ವಿಕ ಮೋಡದ ಹತ್ತಿರ ಸಕ್ಕರೆಯ ಅಂಶವೊಂದನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ಈ ಸಕ್ಕರೆಯು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ರಸ್ಬೆರಿ ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಕೃತಕ ಸನ್ಟ್ಯಾನ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಕ್ಕರೆಯಾದ "ಎರಿಥ್ರುಲೋಸ್" (Erythrulose) ಆಗಿದೆ! ಮಹಾವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ರೇಡಿಯೋ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಈ ಸಂಕೀರ್ಣ ಕಾರ್ಬನ್ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಇಂಟರ್ಸ್ಟೆಲ್ಲರ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ.
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಆಳದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾದ 'ಸಿಹಿ' ವಸ್ತು!
ಖಗೋಳವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೀರಪಥ (Milky Way) ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಯ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ "G+0.693−0.027" ಎಂಬ ದೈತ್ಯ ಆಣ್ವಿಕ ಮೋಡದ (Molecular Cloud) ಹತ್ತಿರ ಸಕ್ಕರೆಯ ಅಂಶವೊಂದನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ಈ ಸಕ್ಕರೆಯು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ರಸ್ಬೆರಿ (Raspberries) ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಕೃತಕ ಸನ್ಟ್ಯಾನ್ (Fake Tan) ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಕ್ಕರೆಯಾದ "ಎರಿಥ್ರುಲೋಸ್" (Erythrulose) ಆಗಿದೆ!
ಮಹಾವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ರೇಡಿಯೋ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಈ ಸಂಕೀರ್ಣ ಕಾರ್ಬನ್ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಇಂಟರ್ಸ್ಟೆಲ್ಲರ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ.
ಅನ್ಯಗ್ರಹ ಜೀವಿಗಳ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿ ಇದು ದೊಡ್ಡ ತಿರುವು ಏಕೆ?
- ಜೀವದ ಮೂಲಾಧಾರ: ಸಕ್ಕರೆಗಳು ಕೇವಲ ತಿನ್ನುವ ವಸ್ತುವಲ್ಲ; ಅವು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ಡಿಎನ್ಎ (DNA) ಮತ್ತು ಆರ್ಎನ್ಎ (RNA) ಗಳ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿವೆ. ಜೀವದ ಉಗಮ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಸಕ್ಕರೆಯ ಅಣುಗಳು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
- ಹಳೆಯ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಸವಾಲು: ಖಗೋಳ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರದ ಹಳೆಯ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪ್ರಕಾರ, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿನ ಅಣುಗಳು ಒಂದೊಂದೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಪರಮಾಣುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಹಂತ-ಹಂತವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ನಾಲ್ಕು ಕಾರ್ಬನ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಸಂಕೀರ್ಣ ಎರಿಥ್ರುಲೋಸ್ ಸಕ್ಕರೆ ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವುದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
- ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಕ್ಕರೆ: ಸುಮಾರು 4 ಬಿಲಿಯನ್ (400 ಕೋಟಿ) ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಧೂಮಕೇತುಗಳು ಮತ್ತು ಉಲ್ಕಾಪಾತಗಳು ಮಳೆಯಂತೆ ಸುರಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ (Late Heavy Bombardment), ಸುಮಾರು 50 ಲಕ್ಷದಿಂದ 5 ಕೋಟಿ ಟನ್ಗಳಷ್ಟು ಈ ಸಕ್ಕರೆ ಭೂಮಿಗೆ ತಲುಪಿರಬಹುದು ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಜೀವಿಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲು ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡಿರಬಹುದು.