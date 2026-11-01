Mars meteorite Sahara: ಕೈಮುಷ್ಟಿ ಗಾತ್ರದ ಈ ಕಲ್ಲಿನ ವಯಸ್ಸು ಬರೋಬ್ಬರಿ 410 ಕೋಟಿ ವರ್ಷ! ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿ ಭೂಮಿಯ ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ಬಿದ್ದ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಈ ಅಪರೂಪದ ಶಿಲೆ, ಕೆಂಪು ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ನೀರು ಹರಿಯುತ್ತಿತ್ತು ಎಂಬ ನಂಬಲಾಗದ ಸತ್ಯವನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದೆ.
ನೋಡಲು ತೀರಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಲ್ಲಿನಂತೆ ಕಾಣುವ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ತುಣುಕು ವಿಜ್ಞಾನ ಲೋಕವನ್ನೇ ಬೆರಗುಗೊಳಿಸಿದೆ. ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದಿಂದ (Mars) ಬೇರ್ಪಟ್ಟು, ಅನಂತ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಸುದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ಈ ಕಲ್ಲಿನ ವಯಸ್ಸು ಬರೋಬ್ಬರಿ 410 ಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳು. ಈ ಪ್ರಾಚೀನ ಉಲ್ಕಾಶಿಲೆಯನ್ನು ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ನೀರು ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತಿತ್ತು ಎಂಬ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸತ್ಯವನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಪರೂಪದ ಉಲ್ಕೆ
ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಈ ಅಪರೂಪದ ಉಲ್ಕಾಶಿಲೆಗೆ ‘ಟೆಘಾಜಾ 001’ (Teghaza 001) ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 2022ರಲ್ಲಿ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಮಾಲಿ ದೇಶದ ಸಹಾರಾ ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಉಲ್ಕೆಯು ಎಂಟು ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ತುಣುಕು ಮನುಷ್ಯನ ಮುಷ್ಟಿಯ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿದೆ. ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಉಗಮದ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿದ್ದ ಈ ಶಿಲೆಯು, ಬೃಹತ್ ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹವೊಂದು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ರಭಸಕ್ಕೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಚಿಮ್ಮಿ, ಕೊನೆಗೆ ಭೂಮಿಯ ವಾತಾವರಣ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಸಹಾರಾ ಮರುಭೂಮಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
410 ಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮಂಗಳನಲ್ಲಿ ನೀರಿತ್ತು!
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗ್ರಹದ ಆಳದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಶಾಖಕ್ಕೆ ಕರಗಿದ ಲಾವಾರಸ ತಣ್ಣಗಾಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾದಾಗ ಇಂತಹ ಶಿಲೆಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಈ ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅಂಶಗಳಿರುವುದನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 410 ಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ನೀರು ಕೆಳಸ್ತರಕ್ಕೆ ಇಳಿದು, ಕರಗಿದ ಶಿಲಾ ದ್ರವ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ. ನಾಸಾದ (NASA) ಹಿರಿಯ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಯಾಂಗ್ ಲಿಯು ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಆರಂಭಿಕ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನಂತೆ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯಂತಿರದೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಹವಾಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು.
ಕಲ್ಲಿನ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಹೇಗೆ?
ಉಲ್ಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅತಿಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜಿರ್ಕಾನ್ (Zircon) ಹರಳುಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಹರಳುಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಯುರೇನಿಯಂ ಧಾತುವು ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಸೀಸವಾಗಿ (Lead) ರೂಪಾಂತರಗೊಂಡ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕುವ (Uranium-Lead dating) ಮೂಲಕ ಇದರ ಕಾಲವನ್ನು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಫಲಿತಾಂಶವಾಗಿ 'ಟೆಘಾಜಾ 001' ಕಲ್ಲಿನ ವಯಸ್ಸು ಕನಿಷ್ಠ 410 ಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದು ಎಂಬುದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ.
ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಗಳಿದ್ದವೇ?
ಉಲ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಕುರುಹು ಸಿಕ್ಕಿರುವುದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ರೋಚಕ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ 'ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಗಳು ಬದುಕಿದ್ದವೇ?' ಎಂಬುದು. ಜೀವಸಂಕುಲದ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ನೀರು ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯ. ಹಿಂದೆ ಮಂಗಳನಲ್ಲಿ ನೀರಿತ್ತು ಎಂದಾದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳಂತಹ ಜೀವಜಾಲವಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ದಟ್ಟವಾಗಿದೆ. ಆರಂಭದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ನದಿಗಳು ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದವು, ವಿಶಾಲ ಸಾಗರಗಳಿದ್ದವು ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಸಂಭವಿಸಿದ ಭೌಗೋಳಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಇಂದು ಕೆಂಪು ಗ್ರಹವು ಮೈನಡುಗುವ ಶೀತಲ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಜೀವ ಮರುಭೂಮಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ.
ಭೂಮಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನ ಮಂಗಳನ ಕಲ್ಲು
ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದಿಂದ ಭೂಮಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಒಟ್ಟು 435 ಉಲ್ಕೆಗಳನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಮೂರು ಉಲ್ಕೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಮಂಗಳನ ಆರಂಭಿಕ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವುಗಳಾಗಿವೆ. ಆ ಮೂರರಲ್ಲಿ 'ಟೆಘಾಜಾ 001' ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನವಾದದ್ದು ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಖ್ಯಾತ ವಿಜ್ಞಾನ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದ್ದು, ಸಹಾರಾ ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಕಲ್ಲು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ 410 ಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ತೆರೆದಿಟ್ಟಿದೆ.